Шэрон Стоун рассказала, как пережила клиническую смерть

В 2001 году Шэрон Стоун
перенесла обширный инсульт и кровоизлияние в мозг. Актриса решилась рассказать об этом
лишь недавно - более 7 лет у неё ушло на реабилитацию и на то, чтобы собрать свою жизнь по кусочкам
.
Теперь Шэрон часто говорит на эту тему, пытаясь предостеречь людей от сделанных ею ошибок. Ведь сама актриса обратилась к врачам только через несколько дней после того, как у нее начала сильно болеть голова. Из-за этого в больницу актриса попала уже в тяжелом состоянии. Шэрон призналась, что чудом осталась жива. Вероятность того, что она вернется к нормальной жизни, была 1%. В недавнем интервью Стоун снова поделилась подробностями одного из самых страшных эпизодов своей жизни. Актриса рассказала, что пережила остановку сердца.
«У меня был опыт клинической смерти, и люди описывают это состояние по-разному. Одни рассуждают с научной точки зрения, а другие с духовной. Я же беру в расчет обе эти версии. Когда это случилось со мной, я ощутила все эти вещи, о которых обычно говорят люди, вроде света в конце тоннеля и чувства, будто вы покидаете свое тело. У меня было ощущение, что я общаюсь с людьми, которые ушли до меня. Это какое-то эфемерное чувство: у нас не было диалога как такового, но присутствовало понимание, что мы общаемся»
, - поделилась воспоминаниями актриса.
По словам Шэрон, далее она почувствовала сильную боль в груди, как после удала. Затем ее душа словно вернулась в тело. Актриса подозревает, что боль она почувствовала от разряда дефибриллятора.
«Было ясно, что я решила вернуться в палату, а не продолжать дальше это путешествие. Думаю, это все, что я могу рассказать об этом опыте»
, - сказала Стоун.
Актриса также рассказала, как ей пришлось уволить своего врача незадолго до операции. Причиной послужило то, что он был больше заинтересован в саморекламе, чем в лечении Шэрон.
«Я принимала очень тяжелые лекарства... Синтетический героин, который я получала внутривенно 24 часа в сутки. Как-то я очнулась на каталке, а санитар сказал, что меня везут в операционную для диагностической операции на мозге. Я попросила остановиться хотя бы на секунду и объяснить мне, какие последствия мне грозят после этого вмешательства. Врач отказывался разговаривать, из-за чего мне с кровоизлиянием в мозг пришлось встать ногами на движущуюся каталку, чтобы хоть как-то его остановить. Он наконец оторвался от своих рекламных телефонных звонков и начал бегать по коридору, размахивая листком бумаги. Он кричал, что получил факс от журнала People. В тот момент я поняла, что мне придется его уволить, потому что его больше интересует факс, чем операция на мозге своего пациента»
, - вспомнила Стоун.
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