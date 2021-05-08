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Шэрон Стоун рассказала, как пережила клиническую смерть

8 мая
2021 год

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8 мая 2021
В 2001 году Шэрон Стоун перенесла обширный инсульт и кровоизлияние в мозг. Актриса решилась рассказать об этом лишь недавно - более 7 лет у неё ушло на реабилитацию и на то, чтобы собрать свою жизнь по кусочкам.
Теперь Шэрон часто говорит на эту тему, пытаясь предостеречь людей от сделанных ею ошибок. Ведь сама актриса обратилась к врачам только через несколько дней после того, как у нее начала сильно болеть голова. Из-за этого в больницу актриса попала уже в тяжелом состоянии. Шэрон призналась, что чудом осталась жива. Вероятность того, что она вернется к нормальной жизни, была 1%. В недавнем интервью Стоун снова поделилась подробностями одного из самых страшных эпизодов своей жизни. Актриса рассказала, что пережила остановку сердца.

Шэрон Стоун рассказала, как пережила клиническую смерть

«У меня был опыт клинической смерти, и люди описывают это состояние по-разному. Одни рассуждают с научной точки зрения, а другие с духовной. Я же беру в расчет обе эти версии. Когда это случилось со мной, я ощутила все эти вещи, о которых обычно говорят люди, вроде света в конце тоннеля и чувства, будто вы покидаете свое тело. У меня было ощущение, что я общаюсь с людьми, которые ушли до меня. Это какое-то эфемерное чувство: у нас не было диалога как такового, но присутствовало понимание, что мы общаемся», - поделилась воспоминаниями актриса.

По словам Шэрон, далее она почувствовала сильную боль в груди, как после удала. Затем ее душа словно вернулась в тело. Актриса подозревает, что боль она почувствовала от разряда дефибриллятора.

«Было ясно, что я решила вернуться в палату, а не продолжать дальше это путешествие. Думаю, это все, что я могу рассказать об этом опыте», - сказала Стоун.

Актриса также рассказала, как ей пришлось уволить своего врача незадолго до операции. Причиной послужило то, что он был больше заинтересован в саморекламе, чем в лечении Шэрон.

Шэрон Стоун рассказала, как пережила клиническую смерть

«Я принимала очень тяжелые лекарства... Синтетический героин, который я получала внутривенно 24 часа в сутки. Как-то я очнулась на каталке, а санитар сказал, что меня везут в операционную для диагностической операции на мозге. Я попросила остановиться хотя бы на секунду и объяснить мне, какие последствия мне грозят после этого вмешательства. Врач отказывался разговаривать, из-за чего мне с кровоизлиянием в мозг пришлось встать ногами на движущуюся каталку, чтобы хоть как-то его остановить. Он наконец оторвался от своих рекламных телефонных звонков и начал бегать по коридору, размахивая листком бумаги. Он кричал, что получил факс от журнала People. В тот момент я поняла, что мне придется его уволить, потому что его больше интересует факс, чем операция на мозге своего пациента», - вспомнила Стоун.
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