Лидию Доротенко регулярно выгоняет из дома собственный внук

89-летная Лидия Доротенко
известна зрителям по эпизодическим ролям в таких фильмах, как «Брат»
, «Мы из будущего»
и «Самый лучший фильм»
. В фильме «Полосатый рейс»
она сыграла в знаменитой пляжной сцене. На съемках этой картины Лидия и познакомилась со своим мужем Николаем Доротенко
. А сейчас, после его смерти, 89-летнюю актрису выгоняет из квартиры собственный внук.
У семьи Доротенко не было детей, и они усыновили новорожденного мальчика Абдурахмана, который позже получил имя Ярослав. Когда приемный сын вырос и женился, актриса стала воспитывать внука Андрея. Однако он не ответил бабушке благодарностью. Сейчас Андрею около 30 лет, он выпивает и довольно часто приводит в квартиру Доротенко случайных знакомых. Более того, бабушка вынуждена ночевать на лестничной клетке, потому что внук неоднократно поднимал на нее руку и выгонял из дома.
На днях Лидию Ивановну снова выселили родные. Об этом рассказал ее близкий знакомый. «Она живет с внуком. У внука девки меняются довольно часто. Ругаются, мусор не выносят, и ее обзывают по-всякому. Я вот ей говорю: "Чего ты ходишь, нам плачешься в жилетку, а сама ничего не делаешь? Иди ты к участковому, пиши заявление". Она говорит: «Жалко»
, - рассказал он.
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