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Лидию Доротенко регулярно выгоняет из дома собственный внук

9 мая
2021 год

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9 мая 2021
89-летная Лидия Доротенко известна зрителям по эпизодическим ролям в таких фильмах, как «Брат», «Мы из будущего» и «Самый лучший фильм». В фильме «Полосатый рейс» она сыграла в знаменитой пляжной сцене. На съемках этой картины Лидия и познакомилась со своим мужем Николаем Доротенко. А сейчас, после его смерти, 89-летнюю актрису выгоняет из квартиры собственный внук.

Лидию Доротенко регулярно выгоняет из дома собственный внук

У семьи Доротенко не было детей, и они усыновили новорожденного мальчика Абдурахмана, который позже получил имя Ярослав. Когда приемный сын вырос и женился, актриса стала воспитывать внука Андрея. Однако он не ответил бабушке благодарностью. Сейчас Андрею около 30 лет, он выпивает и довольно часто приводит в квартиру Доротенко случайных знакомых. Более того, бабушка вынуждена ночевать на лестничной клетке, потому что внук неоднократно поднимал на нее руку и выгонял из дома.

На днях Лидию Ивановну снова выселили родные. Об этом рассказал ее близкий знакомый. «Она живет с внуком. У внука девки меняются довольно часто. Ругаются, мусор не выносят, и ее обзывают по-всякому. Я вот ей говорю: "Чего ты ходишь, нам плачешься в жилетку, а сама ничего не делаешь? Иди ты к участковому, пиши заявление". Она говорит: «Жалко», - рассказал он.
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Лидию Доротенко регулярно выгоняет из дома собственный внук фотографии
Лидию Доротенко регулярно выгоняет из дома собственный внук фотографии
Лидию Доротенко регулярно выгоняет из дома собственный внук фотографии
Лидию Доротенко регулярно выгоняет из дома собственный внук фотографии
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