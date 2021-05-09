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Юлия Снигирь поделилась фотографиями старшей дочери Евгения Цыганова и Ирины Леоновой

9 мая
2021 год

Лайфстайл >>
9 мая 2021
Актриса Юлия Снигирь уже 5 лет растит сына вместе с Евгением Цыгановым, а общественность всё ещё воспринимает её как коварную хрестоматийную «разлучницу». Ведь до отношений со Снигирь Цыганов состоял в браке с актрисой Ириной Леоновой, которая родила ему семерых детей. Однако вопреки сложившемуся в коллективном бессознательном образу злой мачехи Снигирь регулярно общается с детьми Цыганова и Леоновой (поскольку с ними регулярно проводит время отец), а отношения со старшей дочерью Евгения, 16-летней Полиной Юлия даже называет дружбой.

Юлия Снигирь поделилась фотографиями старшей дочери Евгения Цыганова и Ирины Леоновой

«Прекрасно общаюсь. Они интеллигентные дети. Мы дружим с Полей, старшей дочкой, которая пыталась даже первое время отвечать хейтерам в инстаграме. Я сказала ей: «Поля, пожалуйста, не надо на них реагировать». Дети Жени живут рядом с нами, в соседнем доме», - рассказала Снигирь в интервью Ксении Собчак.

Юлия Снигирь поделилась фотографиями старшей дочери Евгения Цыганова и Ирины Леоновой
фото: Ирина Леонова

На днях Юлия опубликовала фотографии из первой профессиональной фотосессии Полины, введя её, таким образом, в Инстаграм-сообщество (16-летняя Полина решилась завести аккаунт всего лишь полтора месяца назад). Многие пользователи отметили сходство Полины с матерью. Судя по тому, что у Полины уже есть агент, она готовится пойти по стопам родителей и Юлии, и сделать карьеру в кино.

Юлия Снигирь поделилась фотографиями старшей дочери Евгения Цыганова и Ирины Леоновой

Юлия Снигирь поделилась фотографиями старшей дочери Евгения Цыганова и Ирины Леоновой

Юлия Снигирь поделилась фотографиями старшей дочери Евгения Цыганова и Ирины Леоновой

Юлия Снигирь поделилась фотографиями старшей дочери Евгения Цыганова и Ирины Леоновой
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Юлия Снигирь поделилась фотографиями старшей дочери Евгения Цыганова и Ирины Леоновой фотографии
Юлия Снигирь поделилась фотографиями старшей дочери Евгения Цыганова и Ирины Леоновой фотографии
Юлия Снигирь поделилась фотографиями старшей дочери Евгения Цыганова и Ирины Леоновой фотографии
Юлия Снигирь поделилась фотографиями старшей дочери Евгения Цыганова и Ирины Леоновой фотографии
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