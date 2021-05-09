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90-летний Иван Краско собирается жениться в пятый раз

9 мая
2021 год

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9 мая 2021
90-летний Иван Краско, перенёсший осенью прошлого года коронавирусную инфекцию, нашёл себе новую возлюбленную. По данным издания «Собеседник», избранницей Краско стала Наталья Смыкова, которая сразу же заявила, что не претендует на материальные блага актёра.
Наталья и Иван познакомились в театре, куда она ходила на спектакли с его участием. Встречаться начали после того, как Краско переболел коронавирусной инфекцией - Наталья навещала актёра в санатории, где он проходил реабилитацию после перенесённого заболевания.

90-летний Иван Краско собирается жениться в пятый раз
фото: Иван Краско с Натальей Смыковой

В интервью изданию «Собеседник» Краско признался, что любому мужчине будет приятно внимание такой женщины, как Наталья, а также выразил уверенность в искренности её чувств. «Не знаю, что из этого получится, но в Наташе я увидел искренние чувства и доброту. Это та женщина, которая у меня ничего не просит».

90-летний Иван Краско собирается жениться в пятый раз
фото: Наталья Смыкова

Ранее Краско заявлял, что если и женится снова, то только на своей бывшей супруге Наталье Вяль, которая родила ему двоих сыновей. Она же ухаживала за актёром, когда он отказался от госпитализации. Однако выздоровев, Краско вдруг ясно осознал, что их с Вяль ничего не связывает, кроме сыновей.

«Я не могу жить один. В моём доме должно пахнуть женщиной и уютом. Просыпаться я тоже должен рядом с женщиной. Когда я понял, что у нас с Наташей, кроме сыновей, которые уже взрослые, больше ничего общего не будет, то я решил вновь подумать о своей личной жизни».

90-летний Иван Краско собирается жениться в пятый раз
фото: Наталья Вяль и Иван Краско

Наталья Вяль отреагировала на сообщение о намерении Ивана вновь жениться достаточно прямолинейно, признавшись, что её волнует только наследство детей. «Мне наплевать. Пусть только дачу в Вартемягах отпишет детям, а тогда уже женится на ком хочет. В этом случает пусть она со своей бескорыстной любовью забирает его к себе. А уж если не хочет писать завещание на детей, то пусть оформляет брак со мной. Мне важны мои дети».

Причина, по которой Вяль ухаживала за подхватившим коронавирус Краско - вовсе не любовь: «Я проявляю заботу об отце моих детей в пограничных случаях, мы всё же родственники, но любовных чувств уже давно к Ивану Ивановичу не испытываю. Прекрасно знаю привычки Ивана Ивановчиа, ведь мы прожили десять лет вместе, у нас родились прекрасные дети. Он действительно не может оставаться в доме без женщины, но мы уже десять лет не пара, у меня есть своя личная жизнь, а он, уверена, сам разберётся со своими дамами».
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