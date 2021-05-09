Ольга Дроздова ушла из актёрской профессии ради сына

8 мая 2021 года Ольга Дроздова ушла из театра «Современник», в котором прослужила 32 года и сыграла в 20 спектаклях. 56-летняя актриса сделала обдуманный выбор в пользу семьи и не просто ушла из театра, а завершила актёрскую карьеру. Об этом написал в своём Инстаграме её муж, актёр Дмитрий Певцов.
фото: Ольга и Елисей
«Ольга ушла не из-за смены руководства театра, не из-за малой занятости, не из-за каких-либо ВНЕШНИХ причин. Причина - в самой Ольге, которая ушла не из театра, а из актерской профессии. Серьезная педагогическая деятельность, руководство актерской кафедрой ИСИ (Институт Современного Искусства), режиссура, а главное, проблемы воспитания 13-ти летнего сына - все это, естественно, привело к обдуманному шагу - подаче заявления об уходе из театра по собственному желанию. Никаких трагедий, слез, истерик - это просто естественный выход из сложившейся жизненной ситуации.
Переходный возраст сына, его проблемы оказались важнее, чем, что бы то ни было. На мой взгляд, Ольга сейчас ВАЖНЕЕ и нужнее своему сыну, чем своему театру. При этом никаких претензий - никаких счетов, никаких отрицательных эмоций Ольга не испытывает. Всему своё время - и из профессии, очевидно, нужно уходить вовремя.
Я горжусь своей женой».
фото: Ольга и Елисей
13-летний Елисей - единственный общий ребёнок Певцова и Дроздовой, которая смогла познать счастье материнства лишь в 42 года. Сын долгожданный и, по словам Дроздовой, вымоленный - поэтому неудивительно, что актриса готова была пожертвовать карьерой ради его благополучия. Дроздова 15 лет не могла забеременеть без видимых на то причин. И только во время венчания с Певцовым поняла, что всему виной - сделанный в молодости аборт.
«Теперь-то я уже человек воцерковлённый, я понимаю, за что я получала. А тогда это была просто аномальная история: мы два абсолютно здоровых нормальных человека, и у нас ничего не получается.
[Всему виной] все эти глупости, через которые проходят все девочки по молодости. Моё поколение, по крайней мере, точно. Считалось, что это нормально - аборт. Это я сейчас своим ученицам говорю: «Девочки, захотите рожать прям сейчас, на первом курсе - давайте. Всех воспитаем, всех вырастем. Не бойтесь этого ни в коем случае!» А тогда это было страшно, это было под запретом везде. И в институтах.
Я ярый противник всех этих противозачаточных, таблеток, которые уродуют девичий организм. Спустя годы я поняла, что я расплачивалась именно за это. А потом Боженька как-то авансом подарил мне такого ангела, как Елисей. Это всё спустя 15 лет, как я захотела этого. Как я сказала: «Всё, Дмитрий Анатольевич, будем рожать детей!» Но мы насмешили Господа своими планами», - вспоминала Ольга в студии программы «Судьба человека».
Вымаливая ребёнка в церкви, Дроздова вняла совету одной из прихожанок и решила пройти с мужем обряд венчания. На котором батюшка сообщил ей, что она убийца. Зато через пять лет актриса узнала, что беременна.
«Когда я узнала [о беременности], я потеряла дар речи, только междометиями разговаривала ходила. А потом опять бежала в аптеку. У меня ряд был этих тестов. Я до сих пор поверить не могу, что это моё. Хотя мне Дмитрий Анатольевич всё время говорит: «Не привыкай особо. Придёт какая-нибудь Маша и скажет: «Это моё». И ты отдашь».
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