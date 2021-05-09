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Ольга Дроздова ушла из актёрской профессии ради сына

9 мая
2021 год

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9 мая 2021
8 мая 2021 года Ольга Дроздова ушла из театра «Современник», в котором прослужила 32 года и сыграла в 20 спектаклях. 56-летняя актриса сделала обдуманный выбор в пользу семьи и не просто ушла из театра, а завершила актёрскую карьеру. Об этом написал в своём Инстаграме её муж, актёр Дмитрий Певцов.

Ольга Дроздова ушла из актёрской профессии ради сына
фото: Ольга и Елисей

«Ольга ушла не из-за смены руководства театра, не из-за малой занятости, не из-за каких-либо ВНЕШНИХ причин. Причина - в самой Ольге, которая ушла не из театра, а из актерской профессии. Серьезная педагогическая деятельность, руководство актерской кафедрой ИСИ (Институт Современного Искусства), режиссура, а главное, проблемы воспитания 13-ти летнего сына - все это, естественно, привело к обдуманному шагу - подаче заявления об уходе из театра по собственному желанию. Никаких трагедий, слез, истерик - это просто естественный выход из сложившейся жизненной ситуации.
Переходный возраст сына, его проблемы оказались важнее, чем, что бы то ни было. На мой взгляд, Ольга сейчас ВАЖНЕЕ и нужнее своему сыну, чем своему театру. При этом никаких претензий - никаких счетов, никаких отрицательных эмоций Ольга не испытывает. Всему своё время - и из профессии, очевидно, нужно уходить вовремя.
Я горжусь своей женой».

Ольга Дроздова ушла из актёрской профессии ради сына
фото: Ольга и Елисей

13-летний Елисей - единственный общий ребёнок Певцова и Дроздовой, которая смогла познать счастье материнства лишь в 42 года. Сын долгожданный и, по словам Дроздовой, вымоленный - поэтому неудивительно, что актриса готова была пожертвовать карьерой ради его благополучия. Дроздова 15 лет не могла забеременеть без видимых на то причин. И только во время венчания с Певцовым поняла, что всему виной - сделанный в молодости аборт.

«Теперь-то я уже человек воцерковлённый, я понимаю, за что я получала. А тогда это была просто аномальная история: мы два абсолютно здоровых нормальных человека, и у нас ничего не получается.
[Всему виной] все эти глупости, через которые проходят все девочки по молодости. Моё поколение, по крайней мере, точно. Считалось, что это нормально - аборт. Это я сейчас своим ученицам говорю: «Девочки, захотите рожать прям сейчас, на первом курсе - давайте. Всех воспитаем, всех вырастем. Не бойтесь этого ни в коем случае!» А тогда это было страшно, это было под запретом везде. И в институтах.
Я ярый противник всех этих противозачаточных, таблеток, которые уродуют девичий организм. Спустя годы я поняла, что я расплачивалась именно за это. А потом Боженька как-то авансом подарил мне такого ангела, как Елисей. Это всё спустя 15 лет, как я захотела этого. Как я сказала: «Всё, Дмитрий Анатольевич, будем рожать детей!» Но мы насмешили Господа своими планами», - вспоминала Ольга в студии программы «Судьба человека».

Ольга Дроздова ушла из актёрской профессии ради сына

Вымаливая ребёнка в церкви, Дроздова вняла совету одной из прихожанок и решила пройти с мужем обряд венчания. На котором батюшка сообщил ей, что она убийца. Зато через пять лет актриса узнала, что беременна.

«Когда я узнала [о беременности], я потеряла дар речи, только междометиями разговаривала ходила. А потом опять бежала в аптеку. У меня ряд был этих тестов. Я до сих пор поверить не могу, что это моё. Хотя мне Дмитрий Анатольевич всё время говорит: «Не привыкай особо. Придёт какая-нибудь Маша и скажет: «Это моё». И ты отдашь».
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№ 1
Сергей Шустичкий   9.05.2021 - 22:55
Не велика потеря, думаю Певцов теперь будет за двоих сниматься читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Ольга Дроздова ушла из актёрской профессии ради сына фотографии
Ольга Дроздова ушла из актёрской профессии ради сына фотографии
Ольга Дроздова ушла из актёрской профессии ради сына фотографии
Ольга Дроздова ушла из актёрской профессии ради сына фотографии
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