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«Мы с женой потеряли своих отцов»: Дмитрий Харатьян о решении вакцинироваться

9 мая
2021 год

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9 мая 2021
Прошедшей зимой Дмитрий Харатьян и его супруга Марина, потерявшие во время пандемии отцов, решили сделать прививку от коронавирусной инфекции. В комментарии изданию «7 Дней» 61-летний актёр признался, что после вакцинации чувствует себя увереннее, и рассказал о планах на ближайшее будущее.

«Мы с женой потеряли своих отцов»: Дмитрий Харатьян о решении вакцинироваться
фото: Дмитрий с женой Мариной

«И я, и моя жена Марина потеряли своих отцов - оба они скончались от коронавируса накануне своих юбилеев (они одногодки, и в 2020 году нашим папам должно было исполниться по 85 лет). У многих, если не у всех, в прошлом году произошла переоценка ценностей - мы в очередной раз вспомнили, что нет ничего дороже здоровья близких и человеческой жизни. Наши мамы и наш сын Ваня тоже переболели, но, слава богу, в лёгкой форме, и теперь у них антитела. А мы с Мариной приняли решение вакцинироваться. Первую прививку сделали перед Новым годом, а второй компонент вакцины получили 11 января. Кроме основного, прививка даёт ещё и психологический эффект - чувствуешь себя гораздо увереннее. Планов у нас много, например, сейчас возобновляются съёмки продолжения «Гардемаринов», а это массовые батальные сцены. В конце лета - начале осени в Евпатории проведем пятый, юбилейный Открытый фестиваль детского и семейного кино «Солнечный остров», президентом которого я являюсь».
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«Мы с женой потеряли своих отцов»: Дмитрий Харатьян о решении вакцинироваться фотографии
«Мы с женой потеряли своих отцов»: Дмитрий Харатьян о решении вакцинироваться фотографии
«Мы с женой потеряли своих отцов»: Дмитрий Харатьян о решении вакцинироваться фотографии
«Мы с женой потеряли своих отцов»: Дмитрий Харатьян о решении вакцинироваться фотографии
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