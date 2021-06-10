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Кристина Асмус рассказала о несчастном браке с Гариком Харламовым

10 июня
2021 год

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10 июня 2021
Кристина Асмус рассказала о несчастном браке с Гариком Харламовым и дала понять фанатам, что у неё новый роман. Об этом актриса обмолвилась в последних публикациях в своём инстаграме.

Кристина Асмус рассказала о несчастном браке с Гариком Харламовым

Артистка анонсировала подписчикам съёмки новой картины со своим участием. Комментируя проект, Асмус провела параллели со своей личной жизнью.

«Фильм о том, как важно разговаривать в отношениях. И о том, как ты можешь быть несчастлива с мужчиной, если с самого начала не думаешь о том, что важно тебе, а только подстраиваешься под партнёра. Прям моя история».

Асмус также намекнула фанатам на новый роман. Пока Харламов отдыхет с Екатериной Ковальчук, Кристина удивилась, почему поклонники подписываются на её аккаунт, хотя она не делает того, чего обычно ожидают от звёзд.

«Не выкладываю бесконечно ребенка и не поднимаю активность на бывшем. И на нынешнем тоже».
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Кристина Асмус рассказала о несчастном браке с Гариком Харламовым фотографии
Кристина Асмус рассказала о несчастном браке с Гариком Харламовым фотографии
Кристина Асмус рассказала о несчастном браке с Гариком Харламовым фотографии
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