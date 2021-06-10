Кристина Асмус
рассказала о несчастном браке с Гариком Харламовым
и дала понять фанатам, что у неё новый роман. Об этом актриса обмолвилась в последних публикациях в своём инстаграме
.
Артистка анонсировала подписчикам съёмки новой картины со своим участием. Комментируя проект, Асмус провела параллели со своей личной жизнью.
«Фильм о том, как важно разговаривать в отношениях. И о том, как ты можешь быть несчастлива с мужчиной, если с самого начала не думаешь о том, что важно тебе, а только подстраиваешься под партнёра. Прям моя история».
Асмус также намекнула фанатам на новый роман. Пока Харламов отдыхет с Екатериной Ковальчук
, Кристина удивилась, почему поклонники подписываются на её аккаунт, хотя она не делает того, чего обычно ожидают от звёзд.
«Не выкладываю бесконечно ребенка и не поднимаю активность на бывшем. И на нынешнем тоже».
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