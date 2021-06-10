СМИ: Семён Слепаков изменял своей экс-супруге

Семён Слепаков
изменил жене, что привело к разводу. Сам артист сообщил о расставании в стихах
, а близкие люди юмориста рассказали в интервью «Комсомольской правде
», что к разрыву привела неверность Слепакова.
Только в мае, спустя полгода после развода, о котором первыми сообщили СМИ, а не сами герои происходящего, Семён признался, что холост
.
Близкие артиста рассказали о подробностях «слежки» за юмористом. По словам инсайдера, экс-супруги расстались друзьями.
«Как-то к частным детективам обратились люди с заказом взять в проработку Слепакова. Подозревалось, что тот изменяет дочери олигарха. Для подозрений были все основания: пресса пестрела заголовками про роман Слепакова с Ходченковой. И такая репутация зятя, видимо, не очень радовала тестя. Как мне рассказали, доказательства неверности были собраны: и видео, и все, что надо. Как я понял, Аванесян не единожды говорил с дочкой, мол, он тебе изменяет, но она не верила. Однако когда доказательства были на руках, Карине ничего не оставалось, как подать на развод. Мне казалось, что тесть был готов доплатить зятю, лишь бы он освободил Карину. Расстались они не врагами. Имущество осталось у Карины. И у каждого своя личная жизнь. Все нормально».
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