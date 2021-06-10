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Дайджест от 07.06.2021
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«Мы поняли, что не подходим друг другу»: Антон Батырев о разводе с Евгенией Лозой

10 июня
2021 год

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10 июня 2021
Антон Батырев стал гостем передачи «Судьба человека», в которой рассказал о причинах развода с Евгенией Лозой.

«Мы поняли, что не подходим друг другу»: Антон Батырев о разводе с Евгенией Лозой

Едва успев узаконить отношения, Лоза и Батырев поняли, что совсем не подходят друг другу. Актёр осознал, что они очень поспешили с браком.

«Мы с Женей не успели прийти к тому барьеру, от которого отсчитывается обоюдное желание иметь детей. И слава Богу, потому что мы поняли, что не подходим друг другу. Женя прекрасная и хорошая, но для кого-то другого. Она первая предложила развод. Я согласился».

По словам актёра, у него довольно сложный характер.

«Со мной тяжело ужиться. Я не соглашаюсь со многими вещами. И меня невозможно переделать. Мой сын Добрыня ревностно воспринимал Женю, наверное, потому, что ему меня не хватало. Я много работаю, редко бываю дома. Но ни о чем не жалею в своей жизни. Сейчас у меня всё хорошо. Я счастливый человек».

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«Мы поняли, что не подходим друг другу»: Антон Батырев о разводе с Евгенией Лозой фотографии
«Мы поняли, что не подходим друг другу»: Антон Батырев о разводе с Евгенией Лозой фотографии
«Мы поняли, что не подходим друг другу»: Антон Батырев о разводе с Евгенией Лозой фотографии
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