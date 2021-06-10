«Мы поняли, что не подходим друг другу»: Антон Батырев о разводе с Евгенией Лозой

«Мы с Женей не успели прийти к тому барьеру, от которого отсчитывается обоюдное желание иметь детей. И слава Богу, потому что мы поняли, что не подходим друг другу. Женя прекрасная и хорошая, но для кого-то другого. Она первая предложила развод. Я согласился».
По словам актёра, у него довольно сложный характер.
«Со мной тяжело ужиться. Я не соглашаюсь со многими вещами. И меня невозможно переделать. Мой сын Добрыня ревностно воспринимал Женю, наверное, потому, что ему меня не хватало. Я много работаю, редко бываю дома. Но ни о чем не жалею в своей жизни. Сейчас у меня всё хорошо. Я счастливый человек».
обсуждение >>