Арми Хаммер лечится в рехабе от наркозависимости и сексуальных расстройств

Арми Хаммер
, ранее обвинённый в каннибализме
и изнасиловании
, решил отправиться в рехаб. Об этом сообщает Vanity Fair
.
Артист будет лечиться от алкогольной и наркотической зависимости, а также от сексуальных расстройств. Он прибыл в клинику во Флориде еще 31 мая, его сопровождали бывшая супруга Элизабет Чэмберс, с которой Хаммер развёлся после 10 лет брака
, и двое детей. Близкий друг актёра добавил, что решение отправиться в рехаб означает, что Арми захотел вернуть контроль над собственной жизнью.
«Все смотрят на Арми и думают, что у него была какая-то привилегированная жизнь. Это якобы означает, что в его юности не было никаких проблем, все было очень хорошо. Но это не обязательно так. Тот факт, что вы выросли в богатой семье, не означает, что в вашей жизни нет проблем»
.
обсуждение >>