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Арми Хаммер лечится в рехабе от наркозависимости и сексуальных расстройств

10 июня
2021 год

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10 июня 2021
Арми Хаммер, ранее обвинённый в каннибализме и изнасиловании, решил отправиться в рехаб. Об этом сообщает Vanity Fair.

Арми Хаммер лечится в рехабе от наркозависимости и сексуальных расстройств

Артист будет лечиться от алкогольной и наркотической зависимости, а также от сексуальных расстройств. Он прибыл в клинику во Флориде еще 31 мая, его сопровождали бывшая супруга Элизабет Чэмберс, с которой Хаммер развёлся после 10 лет брака, и двое детей. Близкий друг актёра добавил, что решение отправиться в рехаб означает, что Арми захотел вернуть контроль над собственной жизнью.

«Все смотрят на Арми и думают, что у него была какая-то привилегированная жизнь. Это якобы означает, что в его юности не было никаких проблем, все было очень хорошо. Но это не обязательно так. Тот факт, что вы выросли в богатой семье, не означает, что в вашей жизни нет проблем».
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Арми Хаммер лечится в рехабе от наркозависимости и сексуальных расстройств фотографии
Арми Хаммер лечится в рехабе от наркозависимости и сексуальных расстройств фотографии
Арми Хаммер лечится в рехабе от наркозависимости и сексуальных расстройств фотографии
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