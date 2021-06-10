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«Зачем она лезет в моё дело?»: Аида Ведищева о конфликте с Натальей Варлей

10 июня
2021 год

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10 июня 2021
В интервью «Экспресс газете» Аида Ведищева, чьим голосом пела Наталья Варлей в «Кавказской пленнице», рассказала о профессиональных способностях артистки.

«Зачем она лезет в моё дело?»: Аида Ведищева о конфликте с Натальей Варлей

Ведищева раскритиковала актрису и заявила, что та совсем не блистала талантами и повела себя совсем не профессионально. Наталья Варлей уверяла, что должна была исполнять «Песенку про медведей» по просьбе режиссёра «Кавказской пленницы», однако в дело вмешался Александр Зацепин, который заявил, что Ведищева споёт лучше.

«Наталья, вместо которой я спела в фильме Гайдая «Кавказская пленница», любит говорить, что у композитора Александра Зацепина две музы — она и я. Ну надо же! После того как она со мной некрасиво поступила, когда мы вдвоем Зацепина с юбилеем поздравляли, мне кажется это неискренним. Я специально прилетела, собиралась выступить, но с удивлением узнала, что Наталья сама стала исполнять мои песни. Возмутилась, конечно: зачем тогда меня пригласили? Зацепин меня все-таки за руку на сцену вывел со словами о том, что Аида поёт лучше. Но это всё на публике случилось. Позор невыносимый!»

Ведищева считает, что Варлей не стоило бы строить из себя певицу, не имея для этого выдающихся вокальных данных.

«Варлей же по профессии акробатка. Я акробатикой не занимаюсь, так зачем она лезет в моё дело? Да и в «Кавказской пленнице» Варлей не то что не пела, но и не играла особо, с дикцией проблемы были, так что её роль Надежда Румянцева озвучила».
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Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

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«Зачем она лезет в моё дело?»: Аида Ведищева о конфликте с Натальей Варлей фотографии
«Зачем она лезет в моё дело?»: Аида Ведищева о конфликте с Натальей Варлей фотографии
«Зачем она лезет в моё дело?»: Аида Ведищева о конфликте с Натальей Варлей фотографии
«Зачем она лезет в моё дело?»: Аида Ведищева о конфликте с Натальей Варлей фотографии
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