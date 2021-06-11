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В сети появился отрывок из спектакля про Сталина с участием Ольги Бузовой

11 июня
2021 год

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11 июня 2021
Уже сегодня, 11 июня в МХАТ им. Горького состоится премьера спектакля «Чудесный грузин», над созданием которого работали драматург Андрей Назаров и режиссер-постановщик Рената Сотириади. По сюжету пьесы молодой Сталин организует рабочие стачки и демонстрации, грабит поезда, сотрудничает с контрабандистами, пока однажды не попадается в руки полиции. Роль певицы Беллы Шанталь, которая становится шпионкой и спасает Сталина, исполнила Ольга Бузова. Театр сообщал, что все билеты на премьерные показы уже проданы – мест нет.

В сети появился отрывок из спектакля про Сталина с участием Ольги Бузовой

Выход Бузовой на театральные подмостки вызвал шквал критики со стороны общественности. По задумке авторов пьесы Белла Шанталь должна петь. Продюсер Иосиф Пригожин переживал, как же Бузова справится с ролью со своими скромными вокальными данными. Как именно она будет это делать, теперь можно узнать из фрагмента постановки, опубликованного сетевым изданием «Life».



После появления этого отрывка в Интернете, соотечественники напали на Бузову с ещё большим остервенением и стали высмеивать её вокальные данные. В комментарии изданию «КП. Афиша» Бузова объяснила, что всё идёт по плану: «Моя Белла Шанталь специально не попадает в ноты, потому что она не певица, она — шпионка».

В сети появился отрывок из спектакля про Сталина с участием Ольги Бузовой

Общественность недоумевает, за что блогер получит полмиллиона рублей (ответ: за 6 репетиций и 2 постановки). Несмотря на то, что многие уже пророчат провал постановке, по словам Бузовой, для неё это главное событие в жизни: «Для меня это главная премьера года, даже главное событие в жизни, потому что в 16 лет лет я мечтала поступить в театральный. И сегодня мечта 16-летней девочки реализовалась».

Многие представители культуры заявили, что участие теледивы в спектакле - это позор для театра. На что звезда ответила, что готова воспринимать в свой адрес только конструктивную критику:

В сети появился отрывок из спектакля про Сталина с участием Ольги Бузовой

«Конструктивную критику я готова слушать. Оскорбления, негатив и хейт не имеют к этому никакого отношения. А то ещё до спектакля все вдруг вспомнили, что кого-то ещё звали на эту роль. Но выбрали меня. Может быть, вы просто на эту работу не подходите или вы не нашли контакта с режиссёрами и актёрами? Если вы внимательно смотрели спектакль, то знаете, что Белла — ключевая фигура. А для хорошего актёра маленьких и плохих ролей не бывает. Когда камни летят в спину от публичных людей, особенно от мужчин, я просто за голову хватаюсь. Может быть, напомнить всем, что я — девочка? Я одна с этим хейтом. Я в другой семье выросла, я — питерская интеллигенция, у меня другие принципы. Или буду игнорировать, или буду отвечать. Оскорбления, негатив и хейт не имеют ко мне никакого отношения. Как я уже сказала на премии МУЗ-ТВ, я больше не позволю себя обижать. Цифры не врут. Есть статистика, и по ней с 2009 года Ольга Бузова — самая популярная девушка в стране. А сегодняшняя самая главная новость — что Бузова выступает в МХАТе. Поэтому давайте смотреть на статистику и мою игру».
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В сети появился отрывок из спектакля про Сталина с участием Ольги Бузовой фотографии
В сети появился отрывок из спектакля про Сталина с участием Ольги Бузовой фотографии
В сети появился отрывок из спектакля про Сталина с участием Ольги Бузовой фотографии
В сети появился отрывок из спектакля про Сталина с участием Ольги Бузовой фотографии
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