Девушка Глеба Калюжного обвинила его в избиении, а потом передумала

Историю о том, как они с Глебом дошли до жизни такой, Юлия начала издалека, с того момента, когда они были «в большой любви друг с другом, которую сложно описать словами, но она, волшебная, читалась в украдке (sic!) взгляда». Упражняясь в самых разнообразных стилях, Юлия поведала свою былину, презрев точность и детали. Итак, сначала всё было хорошо, но через целых 2 месяца отношений у пары случился первый конфликт - Глеб не захотел заниматься прояснением некоей ситуации и просто послал Юлю в известном направлении. В последующих за этим эпизодом ссорах актёр якобы «начинал бить своё лицо», а Юля пыталась устранить ущерб, нанесённый «ангельскому лику» Глеба, гримируя его по утрам.
Проверяя границы дозволенного, актёр плевал Юле в лицо, не выпускал из отношений, обвинял в измене и, в конце концов, скатился до пощёчин. «С большим усилием я прощаю его, ангельский лик и слёзы на нём снова делают своё дело», - оправдывается Юля, объясняя, почему не разорвала связь с актёром после всех перенесённых невзгод.
фото: Ангельский лик Глеба Калюжного
Но в начале июня у Юли лопнуло терпение. Что именно произошло между ней и Калюжным, так до конца и осталось непонятным. В переполненном эмоциями рассказе Юли упоминается звонок от мамы, возмущённой тем, что двери в их квартире сломаны, а холодильник помят. Потом Юля упоминает пощёчины и оскорбления, полученные от Глеба буквально на пустом месте. «В ответ на вопрос, откуда столько безразличия, я получила пощёчину. После чего побежала звонить его маме. По возвращении я увидела, что он выбрасывает мои вещи из номера. Я начала отбирать вещи и пихать его. Он кинул меня на кровать, зажал мне рот и бил меня пощёчинами, крича на меня, что я шлюха».
Обвиняя Глеба в насилии, Юля признаёт неправоту и за собой: «Я была местами неправа и неосторожна в словах, но всё это не стоит той боли, которую я теперь чувствую».
Калюжный отреагировал на обвинения в комментариях к публикации, выразив удивление по поводу того, что его так огульно оклеветали: «За что ты меня так ненавидишь? Почему ты не говоришь людям правду? Я не бил тебя. Я люблю и любил тебя и делал для тебя всё. Зачем это всё? Почему ты не говоришь, что ТЫ делала со мной?»
фото: Юлия Цвиркун
Юля не ограничилась обвинениями в соцсетях и отправилась в травмпункт и полицию. Однако через несколько дней выяснилось, что визажистка забрала заявление на Калюжного. Более того, оказалось, что пострадавшая забрала заявление с просьбой прекратить проверку в тот же день, когда обратилась в полицию с жалобой о нападении. Об этом сообщает издание «Газета.Ru», опубликовавшее фотографию заявления Цвиркун. «Прошу вас прекратить проверку по моему обращению по факту конфликта с Глебом Дмитриевичем Калюжным, так как каких-либо телесных повреждений мне причинено не было, физической боли от его действий я не испытала. Мы с ним примирились», - гласит заявление пострадавшей. Впрочем, на следующий день после «примирения» Юля и написала свой пост с обвинениями в Инстаграме.
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