Игра на повышение: Дарья Мороз, Марина Зудина и Сергей Бурунов

«Теперь меня чаще всего спрашивают: «Как же вы раздеваетесь в кадре? Как же вам не стыдно?!» «Содержанки» — это бешеный успех, которого я не ожидала. Меня теперь на улицах узнают как Лену, героиню «Содержанок», и воспринимают как сильную сексуальную телку. А я же артистка! Я умею разное!» Мне нравится, что проект востребован. Я горжусь этим сериалом. Но то, что меня воспринимают в его контексте, нет. Я за то, чтобы в артисте видели артиста, а не заложника какого-то одного образа. Поэтому я так люблю меняться, чтобы меня не ассоциировали с каким-то одним персонажем, тогда у меня больше профессиональных возможностей.
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