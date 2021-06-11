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Игра на повышение: Дарья Мороз, Марина Зудина и Сергей Бурунов

11 июня
2021 год

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11 июня 2021
9 июня звездные гости собрались в московском особняке «Рихтер», чтобы посмотреть первый эпизод финального сезона «Содержанок», премьера которого состоялась 10 июня на видеосервисе START.

Игра на повышение: Дарья Мороз, Марина Зудина и Сергей Бурунов
фото: Съемочная группа "Содержанок"

Зрителям представили проект актеры, исполнившие роли в сериале – Дарья Мороз, Сергей Бурунов, Марина Зудина, Александра Ребенок и Сабина Ахмедова.

Рассказывая о новом сезоне, звезда сериала Дарья Мороз, которая также является продюсером проекта, признавалась интернет-изданию TheReminder, что участие в «Содержанках» изменило ее жизнь.

Игра на повышение: Дарья Мороз, Марина Зудина и Сергей Бурунов
фото: Дарья Мороз

«Теперь меня чаще всего спрашивают: «Как же вы раздеваетесь в кадре? Как же вам не стыдно?!» «Содержанки» — это бешеный успех, которого я не ожидала. Меня теперь на улицах узнают как Лену, героиню «Содержанок», и воспринимают как сильную сексуальную телку. А я же артистка! Я умею разное!» Мне нравится, что проект востребован. Я горжусь этим сериалом. Но то, что меня воспринимают в его контексте, нет. Я за то, чтобы в артисте видели артиста, а не заложника какого-то одного образа. Поэтому я так люблю меняться, чтобы меня не ассоциировали с каким-то одним персонажем, тогда у меня больше профессиональных возможностей.

Среди первых зрителей сериала были замечены Андрей Бурковский, Полина Аскери, Михаил Сегал и другие.

Игра на повышение: Дарья Мороз, Марина Зудина и Сергей Бурунов
фото: Марина Зудина

Игра на повышение: Дарья Мороз, Марина Зудина и Сергей Бурунов
фото: Полина Аскери

Игра на повышение: Дарья Мороз, Марина Зудина и Сергей Бурунов
фото: Сабина Ахмедова

Игра на повышение: Дарья Мороз, Марина Зудина и Сергей Бурунов
фото: Андрей Бурковский

Игра на повышение: Дарья Мороз, Марина Зудина и Сергей Бурунов
фото: Сергей Бурунов

Смотрите финальный сезон сериала «Содержанки» с 10 июня на видеосервисе START

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Игра на повышение: Дарья Мороз, Марина Зудина и Сергей Бурунов фотографии
Игра на повышение: Дарья Мороз, Марина Зудина и Сергей Бурунов фотографии
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