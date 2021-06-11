Игра на повышение: Дарья Мороз, Марина Зудина и Сергей Бурунов

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Потерпевшая забрала заявление из полиции и решила ограничиться постом в Инстаграме

Девушка Глеба Калюжного обвинила его в избиении, а потом передумала

11 июня

В сети появился отрывок из спектакля про Сталина с участием Ольги Бузовой

Актриса специально не попадает в ноты. А так бы, конечно, попала