Анастасия Волочкова судится с Большим театром из-за пенсии

Анастасия Волочкова подала судебный иск на руководство Большого театра, о чём сообщила в своём аккаунте в Инстаграме. По словам 45-летней балерины, организация «незаконно подделала государственный документ и пытается лишить её заслуженной пенсии». В своём обращении Анастасия пообещала представителям прессы новую порцию правды о об издевательствах и беззаконии, творившихся в стенах главного театра страны.
«Я вновь решила бороться за Правду. Вернее, защитить свою честь и достоинство перед беспределом Большого театра. Один из исков уже подан на руководство театра. Я вынуждена придать огласке то, что они творили незаконно по отношению ко мне на протяжении 20-ти лет! Я мешала им Правдой, выявлением их лжи и коррупции. Я приглашаю представителей СМИ на большую пресс-конференцию 15-го Июня в 13:00 на площадку «Национальная Служба Новостей». Обязательно будет прямой эфир. Дорогие мои, в 2003-м году, когда меня незаконно уволили из Большого театра, я стала единственной балериной, которая выиграла судебный процесс у этой коррупционной и беспредельной структуры, доказав справедливость. В сегодняшние дни эти "люди", подделав государственный документ, пытаются лишить меня заслуженной пенсии. Более того, они самовольно убрали меня опять задним числом. Очень много беспредела Вы узнаете от меня лично. В этот раз я по-прежнему буду защищать мою Правду смело и ЧЕСТНО. И не в одиночку. У меня есть Вы. Те люди, которым не безразлична моя судьба, и которые видят, что я воин за справедливость по жизни. Я свято верю, что в борьбе с этой погрязшей в беспределе структурой БТ за справедливость у меня появятся единомышленники и те, кто будут поддерживать по-человечески. Я так же буду защищать интересы артистов, с каждым из которых уже поступают несправедливо, превратив их в марионеток. Я буду действовать по-волочковски! Смело!»
Месяц назад экс-прима назвала Большой театр очагом «педерастии и проституции». Она заявила, что ей запретили переступать порог театра, поэтому она не могла забрать из гримерной свои же купальники и пуанты. По словам артистки, она была «как кость в горле» директору театра Анатолию Иксанову, который, по ее мнению, разграбил возглавляемое им учреждение.
фото: Анастасия Волочкова
Напомним, что Волочкова прослужила в Большом театре пять лет. В 2003 году между балериной и главным театром страны произошел скандал. Артистку уволили, сославшись на несоответствующую требованиям физическую форму – администрация театра не смогла подобрать для балерины, набравшей непозволительные килограммы, партнера. Она с этим не согласилась. По ее мнению, настоящей причиной была месть.
Ее слова подтверждал артист балета Николай Цискаридзе. В беседе с писателем Дмитрием Быковым в студии его шоу «Жалкая Замена Литературы» он рассказал о том, как Волочкову выкуривали из Большого театра: «Всё, что касается Насти: если бы я не был свидетелем той чудовищной кампании, травли, которая была развернута против неё, то тогда бы да, я бы скептически относился к её сегодняшней деятельности. Я был свидетелем того, как она появилась в Москве, я был первым, кто с ней танцевал, я её представил московской публике. Я был участником этой чудовищной травли. Когда меня вызвали и сказали: «Вот сейчас вы выйдете и перед камерами скажете, что вы не можете её поднять». Я сказал, что не буду. Тем более, что я её мог поднять. Вызвали моего педагога и сказали: «Вот сейчас вы выйдете и скажете это». И вам угрожают. И вот эти все люди, которые мне угрожали, они мне потом и отомстили чуть позже».
обсуждение >>