«Мы её берём на перевоспитание»: Захар Прилепин о появлении Бузовой на сцене МХАТ им. Горького

11 и 12 июня во МХАТе
пройдут премьерные показы спектакля «Чудесный грузин» про молодость Сталина, где состоится театральный дебют Ольги Бузовой
. Артистка исполняет роль Беллы Шанталь, певицы кабаре и корпоративов, которая по сюжету становится проворной шпионкой и спасает Сталина.
Появление телеведущей на театральных подмостках не дает покоя многим, на новоиспеченную актрису театра продолжают напирать вал народной критики.
Ранее художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков объяснял,
зачем позвал Женщину Эпохи Возрождения в постановку. Теперь решил высказаться писатель Захар Прилепин
, занимающий в театре должность заместителя худрука по литчасти.
В беседе с радио «Спутник в Крыму»
он заявил, что сам факт прихода Ольги Бузовой в театр – знаковое событие. Прилепин трактует подобный шаг артистки как разрыв с её средой:
«Мы её берем на перевоспитание, как Макаренко беспризорников в 20-е годы. Эта девочка – заложница той системы, которая была у нас в 90-е и нулевые годы, этой системы тотального капитализма. Она в ней реализовалась – и теперь мы её во всём обвиняем. Так это наша страна её такой родила. Мы с Эдуардом Бояковым берём над ней шефство, обязуемся её переформатировать и сделать из неё приличную комсомолку».
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