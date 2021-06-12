Михаил Горбачев доверяет Евгению Миронову и Чулпан Хаматовой

«Побывав на премьере спектакля, я был приятно удивлен тем, как Евгений Миронов перевоплощается на сцене. И для меня очень важно, что именно он и Чулпан Хаматова, которая фантастически похожа на Раису Максимовну, перенесут созданные ими образы на экраны. Я Жене и Чулпан доверяю, хорошо их знаю, это прекрасные актеры и глубокие люди», — цитируют в пресс-службе IVI Михаила Горбачева.
54-летний Евгений Миронов не только исполнит главную роль в сериале «Горбачев», но и выступит со-продюсером проекта.
«Для нас большая честь, что Михаил Сергеевич оказывает нам такое доверие. По форме мы хотим создать большое кино о больших людях и большой стране. Пусть и в формате сериала, но не теряя при этом масштаб и размах истории», – пояснил задумку продюсер.
фото: Чулпан Хаматова и Евгений Миронов
Рената Литвинова, посмотрев спектакль, призналась, что он её очень тронул. «Один из самых грустных спектаклей. Я заплакала в конце невероятной финальной сцены, как её сыграла Чулпан с Евгением Мироновым», – написала артистка в в своем Инстаграме.
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