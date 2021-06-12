«Театр умер»: Сергей Безруков, Лариса Лужина и Павел Майков о Бузовой во МХАТе

11 июня в МХАТ им. Горького состоялась премьера спектакля «Чудесный грузин», над созданием которого работали драматург Андрей Назаров и режиссер-постановщик Рената Сотириади. По сюжету пьесы молодой Сталин организует рабочие стачки и демонстрации, грабит поезда, сотрудничает с контрабандистами, пока однажды не попадается в руки полиции. Роль певицы Беллы Шанталь, которая становится шпионкой и спасает Сталина, исполнила Ольга Бузова.
фото: Ольга Бузова
Новость о появлении Бузовой на сцене МХАТа вызвала предсказуемую реакцию - от эсхатологических прогнозов до нервных насмешек. Когда в сети появился видеофрагмент спектакля, в котором Бузова намеренно не попадает в ноты, коллективный невроз получил дополнительный импульс. Бывшую резидентку и ведущую «Дома-2» осудили многие артисты и представители культуры, к которым она безуспешно набивается в коллеги. Позже к ним присоединился художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков. Актёр опубликовал в Инстаграм видео с подведения итогов фестиваля «Фабрика Станиславского», в котором, не называя имён, высказался на животрепещущую тему:
фото: Сергей Безруков
«Здесь сегодня присутствуют люди, которые связаны с театром. Даже журналисты пришли сегодня сюда на подведение итогов нашей третьей «Фабрики Станиславского». Я хочу им сказать огромное спасибо, потому что они выбрали «Фабрику Станиславского», а не МХАТ имени Горького. Хорошо, что Константин Сергеевич Станиславский до этого не дожил. Хотя его присутствие с нами всегда. И он, наверное, с отчаянием смотрит на происходящее на театральной сцене сейчас. И с какой надеждой он смотрит на нашу «Фабрику». Как мы его упомянули. Он, наверное, говорит: «Хоть эти не подкачали».
«Я не могу понять, почему она должна играть во МХАТе. Есть ли у нее какое-то актерское образование, соответствующее такому театру, как МХАТ? Театр является местом, в котором собираются «поцелованные Богом» люди. Там не может выступать абы кто. Это всегда был театр талантливых артистов, выдающихся и гениальных. Когда туда приходят играть люди со средними возможностями, театр начинает погибать и умирает. Туда должны вливаться таланты, а не просто посредственные люди. В театре должны быть семья, коллектив. Это должны быть люди, которые спаяны вместе и живут одной жизнью. Не могут там быть просто одноразовые и случайные актеры», — поделилась Лужина размышлениями с РЕН ТВ .
«Пристегните ремни и держитесь крепче! Ольга Бузова вышла на театральные подмостки!
Только самый ленивый не высказал своё веское и неоспоримое мнение по поводу появления теледивы в сакральных стенах МХАТа. Вы понимаете, не хрен собачий, леди и джентельмены, а МХАТ!!!
Понятно ликование легиона фанатов бывшей ведущей «Дома-2». Так как здесь всё завязано на личной ассоциации, они считают это и своим успехом, даже с учетом того, что добрая половина из них театр видели только через дорогу.
Негодование маститых заслуженных и народных артистов тоже не явилось сюрпризом. Быть актером (особенно театральным) - это призвание, жертва и огромный труд. Многие театралы всю жизнь пашут, лелея в себе мечту хотя бы один спектакль сыграть во МХАТе, а тут вот такое. Получите, распишитесь.
Если вам интересно моё мнение, то оно довольно простое. Такова жизнь. И то, что давно уже случилось на радио и на ТВ, коснулось и театра. Вы сами (зачеркнуто). МЫ сами хотели отсутствия цензуры, рыночных отношений и демократии. Хотели - получили. Миром правит рынок. А эфирами - те, у кого большая аудитория. Мне неоднократно доводилось наблюдать, как после восхищённых воплей поклонников Ольги Бузовой на сборных концертах (то, что она поёт под фонограмму - это уже даже не секрет Полишинеля), другие артисты, ещё несколько лет назад собиравшие стадионы, уходили со сцены под звук собственных копыт. И смотреть на это, кстати, страшно.
Оправдан ли выход Ольги на театральную арену? Если спектакль соберет зрителя, то оправдан (а мне кажется, что 100% соберет: 23 миллиона подписчиков это вам не хухры мухры). Если нет, то об этой ситуации забудут через пару месяцев.
Мир подстраивается под голосующего рублем зрителя. И если это вы, то ходите на спектакли, которые вам нравятся и будьте счастливы».
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