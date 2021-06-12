Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Театр умер»: Сергей Безруков, Лариса Лужина и Павел Майков о Бузовой во МХАТе

12 июня
2021 год

Лайфстайл >>
12 июня 2021
11 июня в МХАТ им. Горького состоялась премьера спектакля «Чудесный грузин», над созданием которого работали драматург Андрей Назаров и режиссер-постановщик Рената Сотириади. По сюжету пьесы молодой Сталин организует рабочие стачки и демонстрации, грабит поезда, сотрудничает с контрабандистами, пока однажды не попадается в руки полиции. Роль певицы Беллы Шанталь, которая становится шпионкой и спасает Сталина, исполнила Ольга Бузова.

«Театр умер»: Сергей Безруков, Лариса Лужина и Павел Майков о Бузовой во МХАТе
фото: Ольга Бузова

Новость о появлении Бузовой на сцене МХАТа вызвала предсказуемую реакцию - от эсхатологических прогнозов до нервных насмешек. Когда в сети появился видеофрагмент спектакля, в котором Бузова намеренно не попадает в ноты, коллективный невроз получил дополнительный импульс. Бывшую резидентку и ведущую «Дома-2» осудили многие артисты и представители культуры, к которым она безуспешно набивается в коллеги. Позже к ним присоединился художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков. Актёр опубликовал в Инстаграм видео с подведения итогов фестиваля «Фабрика Станиславского», в котором, не называя имён, высказался на животрепещущую тему:

«Театр умер»: Сергей Безруков, Лариса Лужина и Павел Майков о Бузовой во МХАТе
фото: Сергей Безруков

«Здесь сегодня присутствуют люди, которые связаны с театром. Даже журналисты пришли сегодня сюда на подведение итогов нашей третьей «Фабрики Станиславского». Я хочу им сказать огромное спасибо, потому что они выбрали «Фабрику Станиславского», а не МХАТ имени Горького. Хорошо, что Константин Сергеевич Станиславский до этого не дожил. Хотя его присутствие с нами всегда. И он, наверное, с отчаянием смотрит на происходящее на театральной сцене сейчас. И с какой надеждой он смотрит на нашу «Фабрику». Как мы его упомянули. Он, наверное, говорит: «Хоть эти не подкачали».

С мнением партнера по сериалу «Бригада» согласен 45-летний актёр театра и кино Павел Майков.

«Театр умер»: Сергей Безруков, Лариса Лужина и Павел Майков о Бузовой во МХАТе
фото: Павел Майков

«Театр умер. О покойниках или хорошо, или ничего», – заявил Павел Майков в беседе с РЕН ТВ.

Выступление Бузовой также прокомментировала 82-летняя актриса Лариса Лужина, известная по ролям в картинах «Вертикаль» и «С любимыми не расставайтесь».

«Театр умер»: Сергей Безруков, Лариса Лужина и Павел Майков о Бузовой во МХАТе
фото: Лариса Лужина

«Я не могу понять, почему она должна играть во МХАТе. Есть ли у нее какое-то актерское образование, соответствующее такому театру, как МХАТ? Театр является местом, в котором собираются «поцелованные Богом» люди. Там не может выступать абы кто. Это всегда был театр талантливых артистов, выдающихся и гениальных. Когда туда приходят играть люди со средними возможностями, театр начинает погибать и умирает. Туда должны вливаться таланты, а не просто посредственные люди. В театре должны быть семья, коллектив. Это должны быть люди, которые спаяны вместе и живут одной жизнью. Не могут там быть просто одноразовые и случайные актеры», — поделилась Лужина размышлениями с РЕН ТВ .

Из этого стройного хора причитаний выбивается голос Родиона Газманова, попытавшегося проанализировать ситуацию объективно. По мнению музыканта, феномен «Бузова в театре» является следствием царящих в нашем бездушном капиталистическом мире свободных рыночных отношений.

«Театр умер»: Сергей Безруков, Лариса Лужина и Павел Майков о Бузовой во МХАТе
фото: Родион Газманов

«Пристегните ремни и держитесь крепче! Ольга Бузова вышла на театральные подмостки!
Только самый ленивый не высказал своё веское и неоспоримое мнение по поводу появления теледивы в сакральных стенах МХАТа. Вы понимаете, не хрен собачий, леди и джентельмены, а МХАТ!!!
Понятно ликование легиона фанатов бывшей ведущей «Дома-2». Так как здесь всё завязано на личной ассоциации, они считают это и своим успехом, даже с учетом того, что добрая половина из них театр видели только через дорогу.
Негодование маститых заслуженных и народных артистов тоже не явилось сюрпризом. Быть актером (особенно театральным) - это призвание, жертва и огромный труд. Многие театралы всю жизнь пашут, лелея в себе мечту хотя бы один спектакль сыграть во МХАТе, а тут вот такое. Получите, распишитесь.
Если вам интересно моё мнение, то оно довольно простое. Такова жизнь. И то, что давно уже случилось на радио и на ТВ, коснулось и театра. Вы сами (зачеркнуто). МЫ сами хотели отсутствия цензуры, рыночных отношений и демократии. Хотели - получили. Миром правит рынок. А эфирами - те, у кого большая аудитория. Мне неоднократно доводилось наблюдать, как после восхищённых воплей поклонников Ольги Бузовой на сборных концертах (то, что она поёт под фонограмму - это уже даже не секрет Полишинеля), другие артисты, ещё несколько лет назад собиравшие стадионы, уходили со сцены под звук собственных копыт. И смотреть на это, кстати, страшно.
Оправдан ли выход Ольги на театральную арену? Если спектакль соберет зрителя, то оправдан (а мне кажется, что 100% соберет: 23 миллиона подписчиков это вам не хухры мухры). Если нет, то об этой ситуации забудут через пару месяцев.
Мир подстраивается под голосующего рублем зрителя. И если это вы, то ходите на спектакли, которые вам нравятся и будьте счастливы».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Мы её берём на перевоспитание»: Захар Прилепин о появлении Бузовой на сцене МХАТ им. Горького
В сети появился отрывок из спектакля про Сталина с участием Ольги Бузовой
Щербаков, Гогунский и Садальский прокомментировали театральный дебют Ольги Бузовой
Ольга Бузова «играет и поёт» в спектакле про молодого Сталина на сцене МХАТ им. Горького
персоны
Сергей БезруковОльга БузоваРодион ГазмановЛариса ЛужинаПавел МайковАндрей НазаровРената СотириадиКонстантин Станиславский
фильмы
БригадаВертикальС любимыми не расставайтесь
театры
Московский Губернский драматический театрМХАТ им.Горького

фотографии >>
«Театр умер»: Сергей Безруков, Лариса Лужина и Павел Майков о Бузовой во МХАТе фотографии
«Театр умер»: Сергей Безруков, Лариса Лужина и Павел Майков о Бузовой во МХАТе фотографии
«Театр умер»: Сергей Безруков, Лариса Лужина и Павел Майков о Бузовой во МХАТе фотографии
«Театр умер»: Сергей Безруков, Лариса Лужина и Павел Майков о Бузовой во МХАТе фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Либуше Шафранкова
9 июня ушла из жизни актриса Либуше Шафранкова.

День рождения >>

Алексей Барабаш
Алиса Гребенщикова
Александр Дьяченко
Михаил Касапов
Алексей Коряков
Роман Маякин
Ёдгар Сагдиев
Пётр Скворцов
Олег Филипчик
Мария Драгокоупилова
Марио Касас
Джейсон Мьюз
Фрэнсис О'Коннор
Дэйв Франко
Джереми Хоуард
Нора Чирнер
все родившиеся 12 июня >>

Афиша кино >>

Телохранитель жены киллера
боевик, комедия, приключения
Великобритания, США, 2020
Generation "П"
мистика, трагикомедия, экранизация
Россия, 2011
Красный призрак
боевик, военный фильм
Россия, 2019
Архипелаг
детектив, драма, мелодрама
Россия, 2021
Маржела: своими словами
биография
Бельгия, Германия, 2019
Байкал. Удивительные приключения Юмы
приключения, семейное кино, фильм о животных
Россия, 2021
Дореми: В поисках волшебства
боевик, мистика, приключения, триллер, фэнтези
Испания, Япония, 2020
Заклятие 3: По воле дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Коп на драйве
боевик, комедия, криминальный фильм
Франция, 2020
Надежда
драма, мелодрама
Норвегия, Швеция, Дания, 2019
Ограбление по-джентльменски
боевик, приключения, триллер
США, 2021
Культовые тусовщики
биография, драма, музыкальный фильм
Великобритания, США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен