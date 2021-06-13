Ксения Собчак сняла пародию на репетиции Ольги Бузовой во МХАТе

Также в выпуске Собчак заявила, что МХАТ им. Горького сейчас не является настолько знаковым театром, насколько себе представляет Бузова. По словам Ксении, билеты на премьеру стоили очень дёшево – зрители отдали по 800 рублей за место в партере. Поэтому они и разлетелись так быстро.
Однако вопрос с гонораром остается открытым. Если верить договору, за репетиции и 2 показа Ольга Бузова должна получить почти полмиллиона рублей. По словам Ксении, это на порядок выше гонорара всего профессионального актёрского состава «Гоголь-центра», где актёры получают 40-60 тысяч за спектакль.
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