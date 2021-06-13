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Дайджест от 07.06.2021
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Ксения Собчак сняла пародию на репетиции Ольги Бузовой во МХАТе

13 июня
2021 год

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13 июня 2021
После того, как стало известно о восхождении Ольги Бузовой на театральные подмостки МХАТ им. Горького, недовольные возгласы звёзд шоу-бизнеса не заставили себя ждать. К ним присоединилась и Ксения Собчак, которая очень оригинально выразила свою позицию по этому поводу. Телеведущая сняла пародию на репетиции Бузовой в театре, повторив образ певицы с «Премии Муз-ТВ». Пародия стала вишенкой на торте нового выпуска новостей на YouTube-канале Ксении Собчак. Она даже спела песню про Сталина на мотив «Мало половин» со словами - «Мало положил, мало граждан положил».



Также в выпуске Собчак заявила, что МХАТ им. Горького сейчас не является настолько знаковым театром, насколько себе представляет Бузова. По словам Ксении, билеты на премьеру стоили очень дёшево – зрители отдали по 800 рублей за место в партере. Поэтому они и разлетелись так быстро.

Ксения Собчак сняла пародию на репетиции Ольги Бузовой во МХАТе

«Для премьерного показа история, честно говоря, так себе», - сказала Собчак.

Ксения Собчак сняла пародию на репетиции Ольги Бузовой во МХАТе

Однако вопрос с гонораром остается открытым. Если верить договору, за репетиции и 2 показа Ольга Бузова должна получить почти полмиллиона рублей. По словам Ксении, это на порядок выше гонорара всего профессионального актёрского состава «Гоголь-центра», где актёры получают 40-60 тысяч за спектакль.
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Ксения Собчак сняла пародию на репетиции Ольги Бузовой во МХАТе фотографии
Ксения Собчак сняла пародию на репетиции Ольги Бузовой во МХАТе фотографии
Ксения Собчак сняла пародию на репетиции Ольги Бузовой во МХАТе фотографии
Ксения Собчак сняла пародию на репетиции Ольги Бузовой во МХАТе фотографии
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