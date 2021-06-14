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Дайджест от 07.06.2021
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Саша Бортич призналась, что никогда не была довольна своим телом

14 июня
2021 год

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14 июня 2021
Актриса Саша Бортич продолжает делиться яркими фотографиями с отдыха в Африке. Однако один из последних постов в Инстаграме она посвятила не красотам чёрного континента, а своей борьбе за идеальную фигуру. Бортич опубликовала фото с пляжа и призналась, что никогда не была довольна своим телом.

Саша Бортич призналась, что никогда не была довольна своим телом

«В первый раз в жизни я пишу такой пост, очень сложно, но я решила, что нужно это сделать в первую очередь для себя, а возможно, и ещё для кого-то, кому это поможет. Для меня сложно вот почему - очень трудно иногда себя хвалить, принимать и признавать свои маленькие победы. Сказать себе - «я молодец» это же вообще кошмар, куда легче - я жирная, плохая, ленивая и т.д. Я далека от идеала - я знаю это, но я учусь, реально каждый день учусь любить себя. И я верю, что приду к своей цели - к телу, которое, в первую очередь, у меня самой не будет вызывать вопросов. Слезу с бесконечных качелей скачущего веса, режим будет привычкой, срывов не будет, будет осознанный выбор есть или не есть», - сказала Бортич.

Несколько лет назад для главной роли в фильме «Я худею» Саша набрала, а потом сбросила 15 килограммов. Осенью 2020 года актриса впервые стала мамой, после чего ей снова пришлось сбросить около 15 кг.

Саша Бортич призналась, что никогда не была довольна своим телом

«Поверьте, 15 килограмм во время «Я худею» и 15 килограмм после родов - это совершенно разные вещи, думаю, несложно догадаться, что даётся тяжелее. У меня никогда в жизни не было тела, которым бы я была полностью довольна. Обычно это измеряется количеством недовольства - если его чуть-чуть - значит, я в нормальной форме, когда его становится больше и больше - пора бить тревогу и что-то делать. Я верю, что выиграю этот неравный бой с генетикой и добьюсь своего. Обещаю почаще напоминать себе, что я молодец».

Саша Бортич призналась, что никогда не была довольна своим телом
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Саша Бортич призналась, что никогда не была довольна своим телом фотографии
Саша Бортич призналась, что никогда не была довольна своим телом фотографии
Саша Бортич призналась, что никогда не была довольна своим телом фотографии
Саша Бортич призналась, что никогда не была довольна своим телом фотографии
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