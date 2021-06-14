Саша Бортич призналась, что никогда не была довольна своим телом

Актриса Саша Бортич
продолжает делиться яркими фотографиями с отдыха в Африке. Однако один из последних постов в Инстаграме она посвятила не красотам чёрного континента, а своей борьбе за идеальную фигуру. Бортич опубликовала фото с пляжа
и призналась, что никогда не была довольна своим телом.
«В первый раз в жизни я пишу такой пост, очень сложно, но я решила, что нужно это сделать в первую очередь для себя, а возможно, и ещё для кого-то, кому это поможет. Для меня сложно вот почему - очень трудно иногда себя хвалить, принимать и признавать свои маленькие победы. Сказать себе - «я молодец» это же вообще кошмар, куда легче - я жирная, плохая, ленивая и т.д. Я далека от идеала - я знаю это, но я учусь, реально каждый день учусь любить себя. И я верю, что приду к своей цели - к телу, которое, в первую очередь, у меня самой не будет вызывать вопросов. Слезу с бесконечных качелей скачущего веса, режим будет привычкой, срывов не будет, будет осознанный выбор есть или не есть»
, - сказала Бортич.
Несколько лет назад для главной роли в фильме «Я худею»
Саша набрала, а потом сбросила 15 килограммов. Осенью 2020 года актриса впервые стала мамой, после чего ей снова пришлось сбросить около 15 кг.
«Поверьте, 15 килограмм во время «Я худею» и 15 килограмм после родов - это совершенно разные вещи, думаю, несложно догадаться, что даётся тяжелее. У меня никогда в жизни не было тела, которым бы я была полностью довольна. Обычно это измеряется количеством недовольства - если его чуть-чуть - значит, я в нормальной форме, когда его становится больше и больше - пора бить тревогу и что-то делать. Я верю, что выиграю этот неравный бой с генетикой и добьюсь своего. Обещаю почаще напоминать себе, что я молодец».
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