Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Дайджест от 07.06.2021
Кино-Театр.ру мобильное меню

СМИ: МХАТ хочет заключить новый контракт с Ольгой Бузовой

14 июня
2021 год

Лайфстайл >>
14 июня 2021
В сети появилась информация, что МХАТ им. Горького хочет заключить новый контракт с новоиспеченной звездой театральных подмостков Ольгой Бузовой. По данным источников Федерального агентства новостей (ФАН), после премьеры спектакля «Чудесный грузин» руководство осталось довольно работой экс-ведущей «Дома-2».

СМИ: МХАТ хочет заключить новый контракт с Ольгой Бузовой

11 июня состоялась долгожданная премьера спектакля «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой в роли певицы и шпионки Беллы Шанталь из Батуми, куда молодой Иосиф Сталин приезжает с подпольной деятельностью. После премьерного показа Бузова призналась, что для неё это был «потрясающий день». По словам артистки, на сцене она отдаёт всю себя и получает от этого неповторимое удовольствие.

СМИ: МХАТ хочет заключить новый контракт с Ольгой Бузовой

В театре тоже все остались довольны. Показы прошли успешно и при полном зале (ну ещё бы, ведь цены билетов в партер не превышали и 1000 рублей). Теперь, по слухам, МХАТ планирует вновь пригласить Ольгу исполнить роль Беллы Шанталь в сентябре этого года. По старому контракту Бузова получила почти полмиллиона рублей за участие в 6 репетициях и 2 премьерных спектакля.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Ксения Собчак сняла пародию на репетиции Ольги Бузовой во МХАТе
«Театр умер»: Сергей Безруков, Лариса Лужина и Павел Майков о Бузовой во МХАТе
«Мы её берём на перевоспитание»: Захар Прилепин о появлении Бузовой на сцене МХАТ им. Горького
персоны
Ольга Бузова
театры
МХАТ им.Горького

фотографии >>
СМИ: МХАТ хочет заключить новый контракт с Ольгой Бузовой фотографии
СМИ: МХАТ хочет заключить новый контракт с Ольгой Бузовой фотографии
СМИ: МХАТ хочет заключить новый контракт с Ольгой Бузовой фотографии
СМИ: МХАТ хочет заключить новый контракт с Ольгой Бузовой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Хозяин морей: На краю Земли»

День рождения >>

Виктор Борцов
Анастасия Городенцева
Фёдор Дунаевский
Анатолий Ильченко
Валентина Ляпина
Борис Миронов
Александр Потапов
Елена Сафонова
Владимир Сошальский
Лавиния Власак
Луи Гаррель
Иван Дарваш
Риалда Кадрич
Пауль Клингер
Дороти МакГуайр
Себастьян Фабияньский
все родившиеся 14 июня >>

Афиша кино >>

Полночь в Париже
комедия, мелодрама, мистика, фэнтези
Испания, США, 2011
Папа закодировался
комедия
Россия, 2020
Толмен. Первый демон
мистика, триллер
Канада, 2020
Аффект
психологический триллер, драма
Великобритания, 2020
Игра на выживание
драма, триллер
Германия, США, 2020
Лука
детский фильм, приключения, фэнтези
США, 2021
Мой личный дракон
Россия, 2020
Оккупация: Миссия «Дождь»
боевик
Австралия, 2020
Папа за маму
комедия
Италия, 2019
Сердце и как им пользоваться
драма, комедия, приключения
Россия, 2021
Телохранитель жены киллера
боевик, комедия, приключения
Великобритания, США, 2020
Generation "П"
мистика, трагикомедия, экранизация
Россия, 2011
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен