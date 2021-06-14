СМИ: МХАТ хочет заключить новый контракт с Ольгой Бузовой

В сети появилась информация, что МХАТ им. Горького хочет заключить новый контракт с новоиспеченной звездой театральных подмостков Ольгой Бузовой
. По данным источников Федерального агентства новостей (ФАН), после премьеры спектакля «Чудесный грузин» руководство осталось довольно работой экс-ведущей «Дома-2».
11 июня состоялась долгожданная премьера спектакля «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой в роли певицы и шпионки Беллы Шанталь из Батуми, куда молодой Иосиф Сталин приезжает с подпольной деятельностью. После премьерного показа Бузова призналась, что для неё это был «потрясающий день». По словам артистки, на сцене она отдаёт всю себя и получает от этого неповторимое удовольствие.
В театре тоже все остались довольны. Показы прошли успешно и при полном зале (ну ещё бы, ведь цены билетов в партер не превышали и 1000 рублей). Теперь, по слухам, МХАТ планирует вновь пригласить Ольгу исполнить роль Беллы Шанталь в сентябре этого года. По старому контракту Бузова получила почти полмиллиона рублей за участие в 6 репетициях и 2 премьерных спектакля.
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