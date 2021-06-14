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«Не портила спектакль»: Стас Садальский об игре Бузовой в спектакле «Чудесный грузин»

14 июня
2021 год

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14 июня 2021
6 июня 2021 года стало известно о том, что Ольга Бузова дебютирует на сцене МХАТ им. Горького в спектакле «Чудесный грузин» в роли певицы-шпионки, спасающей молодого Сталина. Премьерные показы спектакля с участием бывшей резидентки и ведущей «Дома-2» состоялись 11 и 12 июня. Своевременно анонсированный дебют Бузовой обеспечил театру полный зрительский зал, а прессе - непрекращающийся поток мнений деятелей культуры о современных нравах и предсмертной агонии театра.

«Не портила спектакль»: Стас Садальский об игре Бузовой в спектакле «Чудесный грузин»
фото: Ольга Бузова

После премьерных показов отдышавшиеся критики и выше упомянутые деятели культуры, отправившиеся лично засвидетельствовать гибель театра, начали делиться своими впечатлениями о спектакле и об исполнении Бузовой. В отличие от своих коллег, крупнокалиберный сплетник российского шоу-бизнеса и некогда актёр Стас Садальский ещё до премьеры придерживался оптимистической позиции. По мнению Садальского, Бузова вполне могла удивить зрителя достойным исполнением. В своей рецензии на спектакль, опубликованной в Инстаграме, артист подтвердил ранние предположения - Бузова, как минимум, не портила спектакль. А главной звездой постановки стал, по мнению Садальского, исполнитель роли Сталина Георгий Иобадзе. Ну, и ещё живая обезьянка.

«Не портила спектакль»: Стас Садальский об игре Бузовой в спектакле «Чудесный грузин»
фото: Стас Садальский

«Был на премьере скандального спектакля о жизни молодого Иосифа Сталина «Чудесный грузин». На этой неделе в соцсетях и СМИ активно обсуждают приглашение Ольги Бузовой на роль в спектакле про Иосифа Сталина в Московском художественном театре имени Горького: одни критикуют решение МХАТ, другие защищают певицу. Артистка исполнила роль Беллы Шанталь – певицы кабаре, вызывающей у всех театральных людей усмешки.
Скажу сразу, Ольга не портила спектакль, была в образе и даже в некоторых местах была недурственна.
Была живая обезьянка (настоящая!!!) на сцене, и я, конечно, смотрел только на неё. Ещё Станиславский говорил, что переиграть на сцене детей и животных невозможно.

«Не портила спектакль»: Стас Садальский об игре Бузовой в спектакле «Чудесный грузин»
фото: Георгий Иобадзе

Шедеврален Георгий Иобадзе, исполнитель роли молодого Иосифа Сталина. Его игра затмила всех, даже обезьянку. Георгий ещё и весьма пластичен — и акробатические кульбиты проделывает, и танцует страстно. Видя многих Сталиных на экране и сцене, могу сказать, что выбор Сотириди на эту роль именно грузина – огромная удача.
Запомните это имя - Иобадзе.
И если любите Грузию, её песни и танцы, которыми изобилует спектакль, советую пойти во МХАТ им. Горького на «Чудесного грузина».

«Не портила спектакль»: Стас Садальский об игре Бузовой в спектакле «Чудесный грузин»
фото: Георгий Иобадзе
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