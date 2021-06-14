«Не портила спектакль»: Стас Садальский об игре Бузовой в спектакле «Чудесный грузин»

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Актёру не близка радикальная позиция

«Имею право молчать, имею право не ходить»: Евгений Цыганов о своей гражданской позиции

По мнению актёра, отсутствие детей быстрее приведёт к безумию, нежели их изобилие

Восьмикратный отец Евгений Цыганов рассказал о каждом своём ребёнке

14 июня

«На моих глазах унижали моего отца»: Евгений Цыганов о столкновении с бандитами в 1990-х

И об откосе от армии