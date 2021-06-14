Восьмикратный отец Евгений Цыганов рассказал о каждом своём ребёнке

Что бы там не думала предвзято настроенная общественность, восьмикратный отец Евгений Цыганов после развода с Ириной Леоновой не сложил с себя родительские обязанности и постоянно общается со всеми своими детьми. В интервью журналистке Екатерине Гордеевой Евгений признался в том, что последние 16 лет понятия не имеет, что такое одиночество. В любую поездку он старается брать с собой детей - если не всех, то нескольких. О том, как сохранить хорошие отношения с таким количеством детей после развода с их матерью Евгений распространяться не стал. Зато, по просьбе Гордеевой, ёмко и кратко охарактеризовал каждого ребёнка.
Полина
фото: Полина
«Она первая, кто будет против всего этого (характеристики - прим. ред.). Она даже фотографироваться не любит. У неё недавно был день рождения, и у нас в итоге он закончился страшным скандалом, потому что я говорил: «Сфотографируйся с отцом!», а она кричала, что ненавидит всё это».
Никита
фото: Евгений с Никитой
«Никита сейчас разрабатывал и запускал спутник в космос - у них появился педагог от Плехановского института, и из всех, кто начинал разрабатывать этот спутник, остался один Никита. Это что-то о нём говорит. Никита не любит театр. Ему всё это неинтересно. Он соображает в математике и прочем, как это ни странно. Учится хорошо».
Андрей
фото: Андрей
«Андрей, говорят, на меня больше всех похож. Он очень безбашенный пацанчик. То есть, когда есть горка, он разбегается и прыгает туда, не глядя, что там внизу. Экстремал».
Соня
фото: Соня
«Соня - очень крутой человек. Ей это всё [кино] интересно, она смотрит большое количество кино и сериалов, её позвали сниматься в какой-то короткий метр, и она пошла. До этого она снималась у Дениса Симачёва(в короткометражке «Невиновный» - прим. ред.). Он её пытался разговорить, она просто сидела, молчала и варила в себе. И он в какой-то момент говорит: «Ну, ты хочешь сама сниматься?» «Ну, я не знаю». Потом вышла и говорит: «Понимаешь, пап, там какие-то взрослые приколы, а мне надо будет друзьям показать, я что-то не уверена».
Александр
фото: Александр
«Александр чемпион, он профессиональный футболист. Человек с такими кубиками, которых я не встречал никогда и ни у кого. Мне все говорили: «Он что, качается по ночам?»
Георгий
фото: Георгий
«Очень добрый и очень упрямый, очень талантливый, рисует здорово. Но самый упрямый человек, которого я вообще в жизни встречал».
Вера
фото: Вера
«Вера главная у нас, рулит всем. Следит за тем, чтобы все выходили на улицу в шапках. Очень собранный человек».
Федя
фото: Фёдор
«Федя самый младший, его все обожают, он все эти качества как-то собрал в себе. Он и упрямец, и красавчик. и добряк, и чемпион - всё как-то вместе. Артистичный и при этом усидчивый человек».
«Мне кто-то говорил: «Столько детей, можно с ума сойти!» Я ответил, что можно сойти с ума и без детей вовсе. Значительно реальнее сойти с ума без детей. А с таким количеством детей невозможно сойти с ума, потому что надо держать руку на пульсе и этот общий хаос контролировать».
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