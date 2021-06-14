Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Имею право молчать, имею право не ходить»: Евгений Цыганов о своей гражданской позиции

14 июня
2021 год

Лайфстайл >>
14 июня 2021
Сегодня всё больше артистов шоу-бизнеса вовлекаются в геополитическую повестку и высказывают свою точку зрения на те ли иные процессы, происходящие во внутренней и внешней политике России. Некоторые из артистов и вовсе занимают категоричную позицию, заявляя, что гражданин страны не имеет права молчать и отсиживаться дома, когда на улицах крупных городов вершится судьба народа. Однако Евгений Цыганов, в 90-е годы косивший от армии во имя спокойствия своей мамы, высказал альтернативную точку зрения. По мнению актёра, молчать и отсиживаться - такое же неотъемлемое право человека, как говорить и ходить. Об этом актёр заявил в интервью Екатерине Гордеевой.

«Имею право молчать, имею право не ходить»: Евгений Цыганов о своей гражданской позиции

«Мне недавно позвонили с «Радио Свобода» и спрашивают: «А что вы думаете по поводу Беларуси?» Ещё что-то…Я говорю: «Слушайте, ну я ничего нового не скажу, я не аналитик и не специалист по политическим делам. Я вижу, что мирных жителей избивают дубинками, и мне это противно». Ну как так? Сынок, тебе 19 лет, ты реально считаешь, что ты можешь отмутузить вот этого интеллигентного человека в очках своей дубинкой, если тебе отдали приказ? Это общепонятные какие-то позиции. Это не то, что я сверхъестественное что-то говорю.
У вас рождается ребёнок, и вам в этот момент становится страшно, правильно? Вы живёте страхом, а потом говорите: «Ну всё-таки надо до какой-то степени довериться миру». Но я своей старшей дочери Полине запретил участвовать в протестах. Я понимаю, что многие прогрессивные люди придерживаются другого мнения. Может, я со своей позиции высказываюсь. Когда у тебя на весах лежит сон твоей матери и твоё желание быть на передней линии баррикады, я бы эти вещи учитывал. У моей сестры есть муж, ему было 20 лет, сестра только родила, она была кормящей матерью, ей было 19 лет. Был путч, и муж побежал на эти баррикады. У неё пропало молоко. 2 месяца было ребёнку. Тогда со смесями этими и прикормами было не бог весть как, сами понимаете. Но он сказал: «Я не могу там не быть! Там решается судьба страны! Я должен быть в первых рядах!» Нет ни мобильных телефонов, нет ничего. Он ушёл и три дня человека нет. Через три дня у неё пропадает молоко. А ребёнку как-то расти. Каждый делает, конечно же, свой выбор - идти или не идти, сказать или промолчать. Но позиция, с которой говорят: «Вы не имеете право молчать!»...Имею. «Вы не имеете права не ходить! Если вы порядочный человек, вы должны!» Имею право молчать, имею право не ходить. Так же как имею право говорить и имею право ходить».

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Восьмикратный отец Евгений Цыганов рассказал о каждом своём ребёнке
«На моих глазах унижали моего отца»: Евгений Цыганов о столкновении с бандитами в 1990-х
Поиск по меткам
мнениеполитика
персоны
Евгений Цыганов

фотографии >>
«Имею право молчать, имею право не ходить»: Евгений Цыганов о своей гражданской позиции фотографии
«Имею право молчать, имею право не ходить»: Евгений Цыганов о своей гражданской позиции фотографии
«Имею право молчать, имею право не ходить»: Евгений Цыганов о своей гражданской позиции фотографии
«Имею право молчать, имею право не ходить»: Евгений Цыганов о своей гражданской позиции фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Виктор Борцов
Анастасия Городенцева
Фёдор Дунаевский
Анатолий Ильченко
Валентина Ляпина
Борис Миронов
Александр Потапов
Елена Сафонова
Владимир Сошальский
Лавиния Власак
Луи Гаррель
Иван Дарваш
Риалда Кадрич
Пауль Клингер
Дороти МакГуайр
Себастьян Фабияньский
все родившиеся 14 июня >>

Афиша кино >>

Полночь в Париже
комедия, мелодрама, мистика, фэнтези
Испания, США, 2011
Папа закодировался
комедия
Россия, 2020
Толмен. Первый демон
мистика, триллер
Канада, 2020
Аффект
психологический триллер, драма
Великобритания, 2020
Игра на выживание
драма, триллер
Германия, США, 2020
Лука
детский фильм, приключения, фэнтези
США, 2021
Мой личный дракон
Россия, 2020
Оккупация: Миссия «Дождь»
боевик
Австралия, 2020
Папа за маму
комедия
Италия, 2019
Сердце и как им пользоваться
драма, комедия, приключения
Россия, 2021
Телохранитель жены киллера
боевик, комедия, приключения
Великобритания, США, 2020
Generation "П"
мистика, трагикомедия, экранизация
Россия, 2011
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен