«Имею право молчать, имею право не ходить»: Евгений Цыганов о своей гражданской позиции

Сегодня всё больше артистов шоу-бизнеса вовлекаются в геополитическую повестку и высказывают свою точку зрения на те ли иные процессы, происходящие во внутренней и внешней политике России. Некоторые из артистов и вовсе занимают категоричную позицию, заявляя, что гражданин страны не имеет права молчать и отсиживаться дома, когда на улицах крупных городов вершится судьба народа. Однако Евгений Цыганов, в 90-е годы косивший от армии во имя спокойствия своей мамы, высказал альтернативную точку зрения. По мнению актёра, молчать и отсиживаться - такое же неотъемлемое право человека, как говорить и ходить. Об этом актёр заявил в интервью Екатерине Гордеевой.
«Мне недавно позвонили с «Радио Свобода» и спрашивают: «А что вы думаете по поводу Беларуси?» Ещё что-то…Я говорю: «Слушайте, ну я ничего нового не скажу, я не аналитик и не специалист по политическим делам. Я вижу, что мирных жителей избивают дубинками, и мне это противно». Ну как так? Сынок, тебе 19 лет, ты реально считаешь, что ты можешь отмутузить вот этого интеллигентного человека в очках своей дубинкой, если тебе отдали приказ? Это общепонятные какие-то позиции. Это не то, что я сверхъестественное что-то говорю.
У вас рождается ребёнок, и вам в этот момент становится страшно, правильно? Вы живёте страхом, а потом говорите: «Ну всё-таки надо до какой-то степени довериться миру». Но я своей старшей дочери Полине запретил участвовать в протестах. Я понимаю, что многие прогрессивные люди придерживаются другого мнения. Может, я со своей позиции высказываюсь. Когда у тебя на весах лежит сон твоей матери и твоё желание быть на передней линии баррикады, я бы эти вещи учитывал. У моей сестры есть муж, ему было 20 лет, сестра только родила, она была кормящей матерью, ей было 19 лет. Был путч, и муж побежал на эти баррикады. У неё пропало молоко. 2 месяца было ребёнку. Тогда со смесями этими и прикормами было не бог весть как, сами понимаете. Но он сказал: «Я не могу там не быть! Там решается судьба страны! Я должен быть в первых рядах!» Нет ни мобильных телефонов, нет ничего. Он ушёл и три дня человека нет. Через три дня у неё пропадает молоко. А ребёнку как-то расти. Каждый делает, конечно же, свой выбор - идти или не идти, сказать или промолчать. Но позиция, с которой говорят: «Вы не имеете право молчать!»...Имею. «Вы не имеете права не ходить! Если вы порядочный человек, вы должны!» Имею право молчать, имею право не ходить. Так же как имею право говорить и имею право ходить».
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