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Дайджест от 14.06.2021
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Орхидеи и воздушная акробатика: Светлана Ходченкова рассказала о своих хобби

14 июня
2021 год

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14 июня 2021
В свежем интервью изданию «ОК!» Светлана Ходченкова рассказала о своей замкнутости и любви к тишине. Для 38-летней актрисы период самоизоляции оказался настоящим подарком судьбы.

Орхидеи и воздушная акробатика: Светлана Ходченкова рассказала о своих хобби

«Потрясающее время, потому что не надо было никуда ходить. Я наконец смогла вести тот образ жизни, который люблю: иногда несколько дней просто сидела в тишине. Очень люблю тишину. Я нечасто слушаю музыку, даже в машине езжу только в тишине. Я занималась орхидеями, проводила время с близкими».

Оказалось, что у актрисы есть своеобразное хобби, которым она увлеклась совершенно случайно. А пандемия коронавирусной инфекции позволила актрисе углубиться в сферу своих непрофессиональных интересов.

Орхидеи и воздушная акробатика: Светлана Ходченкова рассказала о своих хобби

«Я развожу орхидеи. Как-то так сложилось, что несколько лет назад мои друзья стали мне дарить после спектаклей орхидеи — не срезанные цветы, которые погибают, а прямо в горшочках цветы. Так и пошло. Теперь у меня больше десяти штук. Говорят, они очень чувствуют энергетику».

Ещё одно увлечение актрисы, результатами которого она изредка делится в своём Инстаграме - воздушная акробатика на пилоне. Этот вид спорта, граничащего с танцем, помогает актрисе поддерживать себя в хорошей физической форме и поднимает настроение.

Орхидеи и воздушная акробатика: Светлана Ходченкова рассказала о своих хобби

«Это достаточно сложное занятие, которое сжигает огромное количество энергии, поэтому я не переживаю за свою фигуру. Мне это настолько нравится — я нашла свой вид спорта. Я вижу, как он влияет на мое тело, на мое самочувствие. Мне интересно, мне приятно заниматься с моим тренером. Поэтому нет такого, чтобы не было настроения начать тренировку. Более того, это единственное событие спортивного характера, ради которого я могу в 8 утра встать. Вру! В 8 не могу — в 9 минимум».

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Орхидеи и воздушная акробатика: Светлана Ходченкова рассказала о своих хобби фотографии
Орхидеи и воздушная акробатика: Светлана Ходченкова рассказала о своих хобби фотографии
Орхидеи и воздушная акробатика: Светлана Ходченкова рассказала о своих хобби фотографии
Орхидеи и воздушная акробатика: Светлана Ходченкова рассказала о своих хобби фотографии
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