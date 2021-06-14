Орхидеи и воздушная акробатика: Светлана Ходченкова рассказала о своих хобби

В свежем интервью изданию «ОК!» Светлана Ходченкова
рассказала о своей замкнутости и любви к тишине. Для 38-летней актрисы период самоизоляции оказался настоящим подарком судьбы.
«Потрясающее время, потому что не надо было никуда ходить. Я наконец смогла вести тот образ жизни, который люблю: иногда несколько дней просто сидела в тишине. Очень люблю тишину. Я нечасто слушаю музыку, даже в машине езжу только в тишине. Я занималась орхидеями, проводила время с близкими»
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Оказалось, что у актрисы есть своеобразное хобби, которым она увлеклась совершенно случайно. А пандемия коронавирусной инфекции позволила актрисе углубиться в сферу своих непрофессиональных интересов.
«Я развожу орхидеи. Как-то так сложилось, что несколько лет назад мои друзья стали мне дарить после спектаклей орхидеи — не срезанные цветы, которые погибают, а прямо в горшочках цветы. Так и пошло. Теперь у меня больше десяти штук. Говорят, они очень чувствуют энергетику»
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Ещё одно увлечение актрисы, результатами которого она изредка делится в своём Инстаграме
- воздушная акробатика на пилоне. Этот вид спорта, граничащего с танцем, помогает актрисе поддерживать себя в хорошей физической форме и поднимает настроение.
«Это достаточно сложное занятие, которое сжигает огромное количество энергии, поэтому я не переживаю за свою фигуру. Мне это настолько нравится — я нашла свой вид спорта. Я вижу, как он влияет на мое тело, на мое самочувствие. Мне интересно, мне приятно заниматься с моим тренером. Поэтому нет такого, чтобы не было настроения начать тренировку. Более того, это единственное событие спортивного характера, ради которого я могу в 8 утра встать. Вру! В 8 не могу — в 9 минимум»
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