Теперь уже точно: Бен Аффлек и Дженнифер Лопес снова вместе

Похоже, 48-летний Бен Аффлек и 51-летняя Дженнифер Лопес спустя 17 лет после расставания снова начали встречаться. Их отношения продлились два года с 2002 по 2004. Они даже были помолвлены, но так и не сыграли свадьбу. Пара была настолько популярной в начале нулевых, что ей придумали милое название «Беннифер». Слухи о воссоединении ходили давно – около месяца. Однако недавно впервые появилось первое фотоподтверждение.
Известный американский звездный портал Page Six опубликовал первые совместные фотографии возлюбленных. Они запечатлены страстно целующимися. Так что снимки все говорят сами за себя. Никаких сомнений больше не осталось в том, что пара возобновила отношения. Папарацци даже удалось заснять их на видео во время праздничного ужина в Малибу, где отмечали день рождения сестры Лопес – Линды, которой исполнилось 50 лет. На семейном торжестве были и дети Лопес от ее брака с Марком Энтони — 13-летние Макс и Эмма.
Напомним, что Аффлек и Лопес закрутили роман на съемках провального фильма «Джильи», который получил Золотую Малину. Никто так и не понял, почему именно развалилась пара Беннифер, в официальном комментарии знаменитости винили во всем повышенное внимание со стороны СМИ. Хотя сама Лопес с завидной регулярностью и охотой рассказывала подробности их отношений. Но реальную причину до сих пор не озвучили. Певица в интервью намекала, что виноваты обстоятельства, а актер предполагал, что они оба поторопились — и были «слишком доступными» друг для друга.
В марте стало известно, что Джей Ло и ее 45-летний возлюбленный - бейсболист Алекс Родригес – приняли решение расстаться. Эта новость шокировала поклонников пары, ведь они были вместе четыре года. А в январе СМИ сообщили о разрыве отношений Бена Аффлека и актрисы Аны де Армас, известной по фильму «Достать ножи» – их отношения продлились год.
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