Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Теперь уже точно: Бен Аффлек и Дженнифер Лопес снова вместе

15 июня
2021 год

Лайфстайл >>
15 июня 2021
Похоже, 48-летний Бен Аффлек и 51-летняя Дженнифер Лопес спустя 17 лет после расставания снова начали встречаться. Их отношения продлились два года с 2002 по 2004. Они даже были помолвлены, но так и не сыграли свадьбу. Пара была настолько популярной в начале нулевых, что ей придумали милое название «Беннифер». Слухи о воссоединении ходили давно – около месяца. Однако недавно впервые появилось первое фотоподтверждение.

Теперь уже точно: Бен Аффлек и Дженнифер Лопес снова вместе

Известный американский звездный портал Page Six опубликовал первые совместные фотографии возлюбленных. Они запечатлены страстно целующимися. Так что снимки все говорят сами за себя. Никаких сомнений больше не осталось в том, что пара возобновила отношения. Папарацци даже удалось заснять их на видео во время праздничного ужина в Малибу, где отмечали день рождения сестры Лопес – Линды, которой исполнилось 50 лет. На семейном торжестве были и дети Лопес от ее брака с Марком Энтони — 13-летние Макс и Эмма.



Напомним, что Аффлек и Лопес закрутили роман на съемках провального фильма «Джильи», который получил Золотую Малину. Никто так и не понял, почему именно развалилась пара Беннифер, в официальном комментарии знаменитости винили во всем повышенное внимание со стороны СМИ. Хотя сама Лопес с завидной регулярностью и охотой рассказывала подробности их отношений. Но реальную причину до сих пор не озвучили. Певица в интервью намекала, что виноваты обстоятельства, а актер предполагал, что они оба поторопились — и были «слишком доступными» друг для друга.

В марте стало известно, что Джей Ло и ее 45-летний возлюбленный - бейсболист Алекс Родригес – приняли решение расстаться. Эта новость шокировала поклонников пары, ведь они были вместе четыре года. А в январе СМИ сообщили о разрыве отношений Бена Аффлека и актрисы Аны де Армас, известной по фильму «Достать ножи» – их отношения продлились год.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
СМИ: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес расстались
СМИ: Бен Аффлек и Ана де Армас расстались
«Пассажиры»: Крис Пратт и Дженнифер Лоуренс проснулись посреди космоса
Поиск по меткам
любовьразвод/расставание
персоны
Ана де АрмасБен АффлекДженнифер Лопес
фильмы
ДжильиДостать ножи

фотографии >>
Теперь уже точно: Бен Аффлек и Дженнифер Лопес снова вместе фотографии
Теперь уже точно: Бен Аффлек и Дженнифер Лопес снова вместе фотографии
Теперь уже точно: Бен Аффлек и Дженнифер Лопес снова вместе фотографии
Теперь уже точно: Бен Аффлек и Дженнифер Лопес снова вместе фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Пётр Деметр
15 июня ушёл из жизни актёр Пётр Деметр.
Александр Межов
15 июня ушёл из жизни актёр Александр Межов.
Нина Нехлопоченко
15 июня ушла из жизни актриса Нина Нехлопоченко.

День рождения >>

Михаил Державин
Анна Ковальчук
Любомирас Лауцявичюс
Андрей Леонов
Иван Миколайчук
Дарья Повереннова
Ольга Сидорова
Татьяна Солнцева
Анна Цуканова-Котт
Джеймс Белуши
Клод Брассёр
Кортни Кокс
Альберто Сорди
Бриджитт Фоссе
Хелен Хант
Эрланд Юсефсон
все родившиеся 15 июня >>

Афиша кино >>

Полночь в Париже
комедия, мелодрама, мистика, фэнтези
Испания, США, 2011
Папа закодировался
комедия
Россия, 2020
Толмен. Первый демон
мистика, триллер
Канада, 2020
Аффект
психологический триллер, драма
Великобритания, 2020
Игра на выживание
драма, триллер
Германия, США, 2020
Лука
детский фильм, приключения, фэнтези
США, 2021
Мой личный дракон
Россия, 2020
Оккупация: Миссия «Дождь»
боевик
Австралия, 2020
Папа за маму
комедия
Италия, 2019
Сердце и как им пользоваться
драма, комедия, приключения
Россия, 2021
Телохранитель жены киллера
боевик, комедия, приключения
Великобритания, США, 2020
Generation "П"
мистика, трагикомедия, экранизация
Россия, 2011
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен