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Наталья Бардо обиделась на Ксению Собчак и Михаила Шаца

15 июня
2021 год

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15 июня 2021
На днях Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюк'oZa, отметила своё 35-летие. Чтобы поздравить Наталью Чистякову-Ионову, съехался весь цвет российского шоу-бизнеса: Александр Ревва, Наталья Бардо, Михаил Шац, а также Ксения Собчак с мужем Константином Богомоловым. Последняя вместе с Михаилом Шацом решила развлечь гостей «прожаркой» в духе резидентов Comedy Club, высмеивающих звёздных гостей, сидящих в зале. Предполагалось, что всем будет смешно. Но когда появляется Собчак, вечер перестает быть томным. Без обид не обошлось.

Наталья Бардо обиделась на Ксению Собчак и Михаила Шаца
фото: Гости на праздновании дня рождения Глюкозы

«У Марюса Вайсберга Наталья Ионова сыграла в трилогии, прости Господи, «Бабушка легкого поведения». Это я просто напоминаю чисто факты, чтобы мы не забывали, в какой жопе находится наш кинематограф», — цитирует Собчак журнал Starhit.

Наталья Бардо обиделась на Ксению Собчак и Михаила Шаца
фото: Ксения Собчак

Михаил Шац пошутил над тем, что на фильмах Вайсберга в «Кинопоиске» стоит рейтинг 2,5:
«Нет таких режиссеров, у фильмов которых рейтинг на «Кинопоиске» 2,5. Я вообще забыл, что он существует».

Наталья Бардо обиделась на Ксению Собчак и Михаила Шаца
фото: Михаил Шац

Эти шутки не показались смешными 33-летней актрисе Наталье Бардо, жене Марюса Вайсберга, которая снималась во всех частях этой франшизы и других фильмах супруга. По рассказам очевидцев, актриса демонстративно покинула вечер. А позже записала в сторис своего Инстаграма видео с объяснениями.

«Я ушла со дня рождения достаточно быстро, потому что началась «прожарка», заодно прожарили и моего мужа, которого я очень люблю и которым я очень горжусь. Мне стало очень больно, потому что Ксюша Собчак и Миша Шац не могли упустить возможности пошутить над Марюней. Я не против шуток, но в глаза, а не за глаза!»
На что Собчак парировала: «Ну, посмейтесь вы уже над собой, сколько можно ходить на сложных щах».

Наталья Бардо обиделась на Ксению Собчак и Михаила Шаца
фото: Марюс Вайсберг и Наталья Бардо

Самого режиссёра не было на празднике. Пока Марюс не комментировал инцидент, да ему и некогда. Сейчас снимает англоязычную версию фильма «Ирония судьбы», или с лёгким паром!» с зарубежными актерами Эммой Робертс , Томасом Манном («Проект X: дорвались», «Ужас Амитивилля: Пробуждение», «Конг: Остров черепа») и Льюисом Таном («Мортал Комбат»). Выбор актёров вызвал у многих вопросы. Почти каждый фильм Вайсберга критикуют, так что режиссёру к такому не привыкать.

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Наталья Бардо обиделась на Ксению Собчак и Михаила Шаца фотографии
Наталья Бардо обиделась на Ксению Собчак и Михаила Шаца фотографии
Наталья Бардо обиделась на Ксению Собчак и Михаила Шаца фотографии
Наталья Бардо обиделась на Ксению Собчак и Михаила Шаца фотографии
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