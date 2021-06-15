Наталья Бардо обиделась на Ксению Собчак и Михаила Шаца

На днях
Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюк'oZa
, отметила своё 35-летие. Чтобы поздравить Наталью Чистякову-Ионову, съехался весь цвет российского шоу-бизнеса:
Александр Ревва
,
Наталья Бардо
,
Михаил Шац
, а также
Ксения Собчак
с мужем
Константином Богомоловым
. Последняя вместе с Михаилом Шацом решила развлечь гостей «прожаркой» в духе резидентов Comedy Club, высмеивающих звёздных гостей, сидящих в зале. Предполагалось, что всем будет смешно. Но когда появляется Собчак, вечер перестает быть томным. Без обид не обошлось.
фото: Гости на праздновании дня рождения Глюкозы «У Наталья Ионова сыграла в трилогии, прости Господи, Марюса Вайсберга . Это я просто напоминаю чисто факты, чтобы мы не забывали, в какой жопе находится наш кинематограф» «Бабушка легкого поведения»
, —
цитирует Собчак журнал Starhit.
фото: Ксения Собчак
Михаил Шац пошутил над тем, что на фильмах Вайсберга в «Кинопоиске» стоит рейтинг 2,5:
«Нет таких режиссеров, у фильмов которых рейтинг на «Кинопоиске» 2,5. Я вообще забыл, что он существует».
фото: Михаил Шац
Эти шутки не показались смешными 33-летней актрисе Наталье Бардо, жене Марюса Вайсберга, которая снималась во всех частях этой франшизы и других фильмах супруга. По рассказам очевидцев, актриса демонстративно покинула вечер.
А позже записала в сторис своего Инстаграма видео с объяснениями. «Я ушла со дня рождения достаточно быстро, потому что началась «прожарка», заодно прожарили и моего мужа, которого я очень люблю и которым я очень горжусь. Мне стало очень больно, потому что Ксюша Собчак и Миша Шац не могли упустить возможности пошутить над Марюней. Я не против шуток, но в глаза, а не за глаза!»
На что Собчак парировала:
«Ну, посмейтесь вы уже над собой, сколько можно ходить на сложных щах».
фото: Марюс Вайсберг и Наталья Бардо
Самого режиссёра не было на празднике. Пока Марюс не комментировал инцидент, да ему и некогда. Сейчас
снимает англоязычную версию фильма «Ирония судьбы», или с лёгким паром!»
с зарубежными актерами
Эммой Робертс
,
Томасом Манном
(
«Проект X: дорвались»
,
«Ужас Амитивилля: Пробуждение»
,
«Конг: Остров черепа»
) и
Льюисом Таном
(
«Мортал Комбат»
). Выбор актёров вызвал у многих вопросы. Почти каждый фильм Вайсберга критикуют, так что режиссёру к такому не привыкать.
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