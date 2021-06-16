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«Для женщин всегда существовал комендантский час»: Кира Найтли о мизогинии

16 июня
2021 год

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16 июня 2021
Июльский номер британской версии американского журнала Harper's Bazaar посвящен 36-летней голливудской актрисе Кире Найтли. В беседе с изданием девушка призналась, что ей трудно было пережить локдаун. Она потеряла друзей, которые умерли из-за ковида. Пандемия также помешала съёмкам – она уже год не работает. Последний фильм, в котором актриса приняла участие – «Тихая ночь» Камилля Гриффина, до сих пор не вышел в прокат. Правда, на паузу в карьере повлияло и материнство – Кира растит двух дочерей, Эди – шесть лет, а Делайле – почти два года.

«Для женщин всегда существовал комендантский час»: Кира Найтли о мизогинии

Чтобы хоть как-то себя развлечь во время самоизоляции, она специально наряжалась каждый день и даже красила губы красной помадой: «У нас в саду стоит батут. Мы с дочкой Эди решили, что будем надевать платья специально, чтобы выйти к нему. Я заплетала ей ленточки в косички. А мужу разрешалось посещать нас исключительно в костюме. Какой смысл во всех этих вещах, если они лежат в шкафу, а тебе некуда их надеть?»


«Для женщин всегда существовал комендантский час»: Кира Найтли о мизогинии

Если Кире нравится наряжаться и делать макияж, то её семье это увлечение кинозвезды не по душе. Правда, в последний год постоянно приходится носить маску на лице, поэтому до мейка-апа дело редко доходило, что очень радовало мужа и дочерей.

«Косметика – это броня , – утверждает актриса. Моему мужу и дочери Эди очень не нравится, когда я крашусь. Джеймс говорит: «О, опять ты она!» Он не воспринимает меня с косметикой, как Киру. Честно говоря, я тоже. Скорее, как какой-то персонаж».

«Для женщин всегда существовал комендантский час»: Кира Найтли о мизогинии

Пандемия повлияла и на её супруга. По словам Киры, музыкант Джеймс Райтон страдает от обсессивно-компульсивного расстройства, но в этом есть и свои плюсы, эта особенность помогает ему отлично готовить. Во время локдауна 37-летний вокалист лондонской нью-вейв группы Klaxons помешался на экологии, поэтому решил, что вся семья должна есть исключительно овощи с регенеративных ферм, которые не применяют пестициды и химические удобрения.

«Я не могу назвать себя большим фанатом овощей. Представляете, мы ели четыре вида сельдерея, а я его ненавижу!»

«Для женщин всегда существовал комендантский час»: Кира Найтли о мизогинии

Кира рассказала, что её мама, шотландская сценаристка и драматург Шерман МакДональд, растила её феминисткой. «Ей очень нравилось, что я была спортивным ребёнком. Но я довольно рано поняла, что футбол не моё».

Сейчас Кира активно готовится к новому кинопроекту, основанному на фантастическом романе «Слуги правосудия» Энн Леки, где поднимаются темы предательства и мести. Актриса очень надеется, что скоро сможет наконец приступить к съемкам. Для того, чтобы лучше погрузиться в роль, она слушает аудиокниги Аманды Скотт, где речь идет о мизогинии и сексуальном абьюзе в школах.

Звезда удивляется, что раньше ей никогда не приходило в голову, что лично она сталкивалась в своей жизни с мизогинией. «Когда женщины начали рассказывать о том, какие меры предосторожности они предпринимают, чтобы просто в сохранности добраться до дома, я подумала, что поступаю абсолютно точно так же, причем даже не задумываясь, как будто это нормально. Это удручает».

«Для женщин всегда существовал комендантский час»: Кира Найтли о мизогинии

Актриса вспомнила, что как-то услышала предложение одного политика ввести комендантский час для мужчин, что многих из них привело в ярость. «Об этом никто никогда не говорит, но ведь для женщин всегда существовал, существует и будет существовать комендантский час» – возмущается Кира.

По словам звезды, она и сама сталкивалась с харассментом. «Да! Конечно! Каждая женщина когда-то была подвержена этому! Я не знаю ни одной, кого сия печальная участь миновала бы. Речь идет и о неуместных прикосновениях, и о близких отношениях, в которых мужчина вдруг говорит, что собирается перерезать тебе горло или ударить по лицу».
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«Для женщин всегда существовал комендантский час»: Кира Найтли о мизогинии фотографии
«Для женщин всегда существовал комендантский час»: Кира Найтли о мизогинии фотографии
«Для женщин всегда существовал комендантский час»: Кира Найтли о мизогинии фотографии
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