Отношения на расстоянии не работают: Петр Красилов развелся с женой после 16 лет брака

Давно ходили слухи о проблемах в семьей 44-летнего актера Петра Красилова
, ставшего популярным благодаря сериалу «Бедная Настя»
и роли Эраста Фандорина в одноименном спектакле в РАМТе
. Еще три года назад его вторая жена 39-летняя актриса Ирина Шебеко
, с которой он познакомился на съемках сериала «Не родись красивой»
, поехала в Лос-Анджелес вместе с их общей 15-летней дочерью Сашей, чтобы выучиться на фотографа и агента по недвижимости. После рождения ребенка актриса перестала сниматься. Однако Шебеко решила задержаться в Америке и приобрела там квартиру, а дочку отправила в местную школу – теперь Саша учится музыке в Штатах.
Все эти годы артист пресекал слухи о расставании, но признавался, что скучает по жене и дочке, которые приезжали в Москву лишь на каникулы.
Недавно журнал «СтарХит» сообщил, что Красилов и Шебеко все-таки разошлись. «Петя и Ира развелись совсем недавно. Ребята пытались спасти отношения. Но все же приняли решение расстаться»
, — рассказали «СтарХиту»
источники из окружения пары.
После переезда жены в другую страну актер не терял время даром, он начал общаться с бывшей супругой, актрисой Натальей Селивановой
и их общим сыном Ваней. По словам Красилова, он наладил отношения с экс-женой, недопонимания между ними остались в прошлом. До этого Петр не участвовал в воспитании Вани и даже не платил алименты. По слухам, Ирина была против этого.
Напомним, что именно от Селивановой Красилов ушел к Шебеко. Они прожили в гражданском браке два года. Актриса, служащая в театре «Сфера»
, признавалась в интервью «Экспресс газете»
, что для нее уход мужа был ударом, но она не стала бороться за него:
«Бесполезны любые попытки, если человек уже принял решение, это был его выбор. Значит, он достоин той женщины, с которой сейчас живет. Но я абсолютно уверена, что, если бы моя карьера пошла на взлет, мы бы до сих пор были вместе. Я Пете давала полную свободу, доверяла ему, как себе. Я ощущала его единым с собой целым, он был как моя нога или рука. Если честно, он разбил мне жизнь. Я уже не говорю о Ване, которого он лишил отца. И в этом повторил собственную судьбу, ведь он тоже вырос без отца. Я не могу представить, как можно было так поступить со своим ребенком… Хотя жить с нелюбимой тоже сложно».
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