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«Самым сложным будет удалить Путина»: Сергей Полунин потихоньку избавляется от своих татуировок

16 июня
2021 год

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16 июня 2021
Героем свежего выпуска ютюб-шоу «Осторожно, Собчак!» стал скандально известный артист балета Сергей Полунин. Родившийся в Херсоне и отучившийся в Лондоне Полунин вышел на новый уровень известности, когда в разгар затяжного российско-украинского конфликта набил себе татуировку с портретом Владимира Путина на груди и получил российское гражданство.

«Самым сложным будет удалить Путина»: Сергей Полунин потихоньку избавляется от своих татуировок

А потом растворил ошмётки своей репутации в кислоте токсичных высказываний о неприязни к «жирным людям» и женоподобным танцовщикам. А чтобы наверняка донести свои убеждения до западных коллег, Полунин публиковал свои озарения в Инстаграме на двух языках - русском и английском. Западным коллегам ничего не оставалось, как соответствующим образом отреагировать на высказывания, противоречащие их ценностям. Самый громкий разрыв с Полуниным произошёл в стенах Парижской оперы. Не столько даже в стенах её, сколько на стенах аккаунтов в соцсетях, где администрация театра заявила об отказе от сотрудничества со скандальным танцовщиком.

«Самым сложным будет удалить Путина»: Сергей Полунин потихоньку избавляется от своих татуировок
фото: Сергей Полунин и Елена Ильиных

Но, парадоксальным образом, репутационное аутодафе сказалось на жизни Полунина самым благотворным образом. На фоне вереницы скандалов артист познакомился с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Еленой Ильиных, которая через год родила ему первенца. Супруги дали сыну имя Мир, передавая ему по наследству собственный космополитизм и пацифизм. В интервью Ксении Собчак Елена призналась, что уступила мужу ответственность за выбор имени и чуть не пожалела. Потому что имени Мир предшествовал зловещий вариант Адольф.

«Самым сложным будет удалить Путина»: Сергей Полунин потихоньку избавляется от своих татуировок

«Мне показалось оно таким благородным», - признался Сергей. «Оно красивое, это «благородный волк» в переводе с немецкого. Имя мощное и кто-то когда-то должен его очистить. Но потом мы посчитали, что нехорошо давать эту миссию нашему ребёнку. Пусть он сам выберет свою миссию».

Остепенившись и обретя свободу в танце (Полунин признался, что именно после всех этих скандальных пертрубаций перестал бунтовать против танца и обрёл гармонию в своём призвании), Сергей начал задумываться о том, чтобы удалить все татуировки. Сейчас, когда татуировки вошли в моду и перестали ассоциироваться с протестом, артист больше не видит в них смысла. А когда-то татуировки и шрамирование были для него способом заявить о своей свободе - прежде всего, от предрассудков в консервативном мире балета.

«Самым сложным будет удалить Путина»: Сергей Полунин потихоньку избавляется от своих татуировок

«Раньше было так: если у тебя на руке есть татуировка, ты не мог работать в офисе. Если у тебя на лице татуировка, значит ты вообще никак с работой не связан. Изначально это было протестом против балетного мира в том числе. Пока Дэвид Бекхэм не испортил всё и не сделал это популярным. Поначалу это означало, что человек с татуировкой не привязан к работе, просто свободный. Сейчас у всех они. Я, на самом деле, работаю над удалением всех татуировок. Я на полпути. Это долгий процесс, я уже полгода удаляю. Самым сложным будет удалить Путина. Морально. Очень сложно морально. Потому что мне нравится, как эстетически татуировки смотрятся. Я обожаю это».

«Набить Путина стоило, я думаю, фунтов 300. Это было в день выборов. Я не показывал эту татуировку месяца четыре. Я не для этого её делал, [чтобы всех взбесить]. Это потом я показал. Я сделал это с энергетической точки зрения, потому что мне надо было защитить его. Столько негатива на человека сыпалось. Гадость в Англии. Я подумал: «Сделаю, чтобы на себя забрать этот негатив отчасти».

«Самым сложным будет удалить Путина»: Сергей Полунин потихоньку избавляется от своих татуировок

В своих чувствах к Владимиру Путину артист за прошедшие 20 лет так ни разу и не усомнился. И продолжает коллекционировать неконвенциональные мнения о российском президенте на Западе.

«Мне кажется, Путин никем не прикидывается. Он есть и есть. Для меня он источник силы и добра. Мне видится в нём свет. В целом.
Я знаю, что наверняка Путин как человек не идеален. Наверняка, у него есть какие-то собственные грехи. Но в целом то, что он делает для мирового порядка и баланса - это важно.
Я сейчас в Лос-Анджелесе общался с Шоном Пенном, он сказал, что с Путиным сейчас никто не сравнится, он самый умный политик. Круто. Такие люди должны высказываться. Пускай они говорят не то, что кто-то хочет [услышать]».

«Самым сложным будет удалить Путина»: Сергей Полунин потихоньку избавляется от своих татуировок

Противопоставляя Россию и Запад, Полунин поделился с Ксенией Собчак своими конспирологическими верованиями. «Запад - это масонство, иллюминаты, их куча разных организаций. [Я не преувеличиваю их значение], потому что каждый президент, будь то в Европе или в Америке - он масон. В истории Америки, может, два президента не были масонами. Но Обама и Трамп, я думаю, масоны».

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«Самым сложным будет удалить Путина»: Сергей Полунин потихоньку избавляется от своих татуировок фотографии
«Самым сложным будет удалить Путина»: Сергей Полунин потихоньку избавляется от своих татуировок фотографии
«Самым сложным будет удалить Путина»: Сергей Полунин потихоньку избавляется от своих татуировок фотографии
«Самым сложным будет удалить Путина»: Сергей Полунин потихоньку избавляется от своих татуировок фотографии
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