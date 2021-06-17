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Дайджест от 14.06.2021
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Ихтиандр на каникулах: Катерина Шпица, Монеточка и Александр Горчилин

17 июня
2021 год

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17 июня 2021
На днях в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера анимационного фильма «Лука». Гостям картину представил генеральный директор компании Disney в России и СНГ Кахабер Абашидзе и подарившие свои голоса героям фильма артисты Фёдор Парамонов, Андрей Арчаков, Лиза Монеточка, Александр Горчилин и Марко Динелли.

Ихтиандр на каникулах: Катерина Шпица, Монеточка и Александр Горчилин
фото: Лиза Монеточка

Ихтиандр на каникулах: Катерина Шпица, Монеточка и Александр Горчилин
фото: Александр Горчилин

Первыми зрителями нового анимационного фильма о настоящей дружбе, стремлении к исполнению заветной мечты и невероятном приключении стали Катерина Шпица с сыном, Анна Бегунова с сыном, Дмитрий Чеботарев с семьей, Анна Бутурлина с дочками, Ольга Бурковская с детьми, Светлана Иванова с дочкой, Александр Бердников с семьей, Михаил Козырев с семьей, Кирилл Зайцев с семьей, Уиллиам Ламберти с детьми и многие другие.

Ихтиандр на каникулах: Катерина Шпица, Монеточка и Александр Горчилин
фото: Анфиса Вистингаузен

Ихтиандр на каникулах: Катерина Шпица, Монеточка и Александр Горчилин
фото: Анна Бегунова

Ихтиандр на каникулах: Катерина Шпица, Монеточка и Александр Горчилин
фото: Дмитрий Чеботарев и Елизавета Климова с дочерью

Ихтиандр на каникулах: Катерина Шпица, Монеточка и Александр Горчилин
фото: Катерина Шпица с сыном

Ихтиандр на каникулах: Катерина Шпица, Монеточка и Александр Горчилин
фото: Кирилл Зайцев

Ихтиандр на каникулах: Катерина Шпица, Монеточка и Александр Горчилин
фото: Ольга Бурковская с детьми

«Лука» в прокате с 17 июня 2021 года.

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Ихтиандр на каникулах: Катерина Шпица, Монеточка и Александр Горчилин фотографии
Ихтиандр на каникулах: Катерина Шпица, Монеточка и Александр Горчилин фотографии
Ихтиандр на каникулах: Катерина Шпица, Монеточка и Александр Горчилин фотографии
Ихтиандр на каникулах: Катерина Шпица, Монеточка и Александр Горчилин фотографии
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