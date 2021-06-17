Ихтиандр на каникулах: Катерина Шпица, Монеточка и Александр Горчилин

На днях в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера анимационного фильма «Лука
». Гостям картину представил генеральный директор компании Disney в России и СНГ Кахабер Абашидзе
и подарившие свои голоса героям фильма артисты Фёдор Парамонов
, Андрей Арчаков
, Лиза Монеточка
, Александр Горчилин
и Марко Динелли
.
фото: Лиза Монеточка
фото: Александр Горчилин
Первыми зрителями нового анимационного фильма о настоящей дружбе, стремлении к исполнению заветной мечты и невероятном приключении стали Катерина Шпица
с сыном, Анна Бегунова
с сыном, Дмитрий Чеботарев
с семьей, Анна Бутурлина
с дочками, Ольга Бурковская
с детьми, Светлана Иванова
с дочкой, Александр Бердников
с семьей, Михаил Козырев
с семьей, Кирилл Зайцев
с семьей, Уиллиам Ламберти
с детьми и многие другие.
фото: Анфиса Вистингаузен
фото: Анна Бегунова
фото: Дмитрий Чеботарев и Елизавета Климова с дочерью
фото: Катерина Шпица с сыном
фото: Кирилл Зайцев
«Лука» в прокате с 17 июня 2021 года.
фото: Ольга Бурковская с детьми
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