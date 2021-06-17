Ихтиандр на каникулах: Катерина Шпица, Монеточка и Александр Горчилин

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17 июня «А вдруг кому-то понравится?»: Марина Зудина о театральном дебюте Ольги Бузовой Актриса предпочитает один раз увидеть, прежде чем составлять мнение

17 июня Независимый кандидат: Дмитрий Певцов баллотируется в Госдуму Артист уверен, что сможет договориться со всеми

17 июня Фестиваль уличного кино: Оксана Акиньшина, Алёна Бабенко и Яна Гладких Актёры представили независимые картины российских авторов