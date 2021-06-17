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Независимый кандидат: Дмитрий Певцов баллотируется в Госдуму

17 июня
2021 год

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17 июня 2021
Народный артист России Дмитрий Певцов заявил, что собрался баллотироваться в депутаты Государственной Думы в качестве независимого кандидата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова актера.

Независимый кандидат: Дмитрий Певцов баллотируется в Госдуму

Певцов на открытии штаба общественной поддержки пообещал добиваться справедливости для каждого человека, отметив, что известность позволяет ему «входить в любые кабинеты с просьбами и надеждами людей».

«Я отказался от предложений выдвинуться от какой-либо партии и принял решение собирать подписи. Мне важна поддержка не партий, а людей, жителей Москвы. Как независимый депутат я сумею договориться с любыми прошедшими в Госдуму партиями о совместных действиях и поддержке моих инициатив. Известность дает мне возможность входить в любые кабинеты с просьбами и надеждами людей. Независимость обязывает добиваться справедливости для каждого человека».

Певцов планирует избираться в центральном одномандатном округе Москвы под 200-м номером. В него входят такие столичные районы, как Северный, Алтуфьево, Отрадное, Бибирево, Лианозово, Северное и Южное Медведково. Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года.
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№ 2
elenak61 (Качканар)   17.06.2021 - 14:53
Вера Микова! Вы считает, что кроме "Бандитского Петербурга" Дмитрий больше НИГДЕ не снимался? А театр?! читать далее>>
№ 1
Вера Микова   17.06.2021 - 14:47
Как то он очень громко заявляет о своей известности. Кто ещё помнит Бандитский Петербург? читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Независимый кандидат: Дмитрий Певцов баллотируется в Госдуму фотографии
Независимый кандидат: Дмитрий Певцов баллотируется в Госдуму фотографии
Независимый кандидат: Дмитрий Певцов баллотируется в Госдуму фотографии
Независимый кандидат: Дмитрий Певцов баллотируется в Госдуму фотографии
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