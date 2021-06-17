Независимый кандидат: Дмитрий Певцов баллотируется в Госдуму

Народный артист России Дмитрий Певцов
заявил, что собрался баллотироваться в депутаты Государственной Думы в качестве независимого кандидата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова актера
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Певцов на открытии штаба общественной поддержки пообещал добиваться справедливости для каждого человека, отметив, что известность позволяет ему «входить в любые кабинеты с просьбами и надеждами людей»
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«Я отказался от предложений выдвинуться от какой-либо партии и принял решение собирать подписи. Мне важна поддержка не партий, а людей, жителей Москвы. Как независимый депутат я сумею договориться с любыми прошедшими в Госдуму партиями о совместных действиях и поддержке моих инициатив. Известность дает мне возможность входить в любые кабинеты с просьбами и надеждами людей. Независимость обязывает добиваться справедливости для каждого человека».
Певцов планирует избираться в центральном одномандатном округе Москвы под 200-м номером. В него входят такие столичные районы, как Северный, Алтуфьево, Отрадное, Бибирево, Лианозово, Северное и Южное Медведково. Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года.
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