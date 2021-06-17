Независимый кандидат: Дмитрий Певцов баллотируется в Госдуму

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Актриса предпочитает один раз увидеть, прежде чем составлять мнение

«А вдруг кому-то понравится?»: Марина Зудина о театральном дебюте Ольги Бузовой

Звёзды побывали на премьере мультфильма

Ихтиандр на каникулах: Катерина Шпица, Монеточка и Александр Горчилин

Фестиваль уличного кино: Оксана Акиньшина, Алёна Бабенко и Яна Гладких

16 июня

«Самым сложным будет удалить Путина»: Сергей Полунин потихоньку избавляется от своих татуировок

Артист балета рассказал о масонах, сыне и любви к Путину