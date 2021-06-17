Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Дайджест от 14.06.2021
Кино-Театр.ру мобильное меню

«А вдруг кому-то понравится?»: Марина Зудина о театральном дебюте Ольги Бузовой

17 июня
2021 год

Лайфстайл >>
17 июня 2021
Марина Зудина дала интервью изданию «Телепрограмма», в котором выразила своё отношение к дебюту Ольги Бузовой на сцене МХАТ им. Горького.

«А вдруг кому-то понравится?»: Марина Зудина о театральном дебюте Ольги Бузовой

Ранее о роли Ольги уже высказались многие актёры, Павел Майков даже успел мрачно констатировать, что театр умер. А Зудина хоть и скептически относится к игре Ольги, предпочла всё-таки судить по увиденному результату, а не по слухам и домыслам. Единственное, что смутило актрису - это выбор площадки для дебюта Бузовой. По мнению Марины, Ольга гораздо органичнее смотрелась бы в постановке известных экспериментаторов и провокаторов, вроде Богомолова.

«Можно относиться плохо, а вдруг она сыграет что-то гениальное? Если это талантливо, то какая разница, кто в этом принимает участие? Может быть, Константин Богомолов мог бы позвать её в какой-то из своих спектаклей, и это было бы уместно. Но я не знаю, в каком контексте она присутствует в постановке МХАТа. МХТ и МХАТ — это разные театры».

Артистка призналась, что считает Ольгу человеком «из другой среды», в которой сама себя чувствует некомфортно. «Я не знакома с Ольгой Бузовой. Она человек из другой среды, где я не очень комфортно себя чувствую. Я не имею никакого отношения и к тому театру. А комментировать то, что у кого в жизни происходит, мне неинтересно. Но знаете, я всегда надеюсь, что когда говорят: «Зачем?», то из этого может что-то получиться. Пусть люди увидят, а уже потом что-то скажут. Все-таки предпочитаю оценивать результат. Я же пока не видела, как она играет? А вдруг кому-то понравится?»
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Театр умер»: Сергей Безруков, Лариса Лужина и Павел Майков о Бузовой во МХАТе
«Мы её берём на перевоспитание»: Захар Прилепин о появлении Бузовой на сцене МХАТ им. Горького
В сети появился отрывок из спектакля про Сталина с участием Ольги Бузовой
Щербаков, Гогунский и Садальский прокомментировали театральный дебют Ольги Бузовой
Ольга Бузова «играет и поёт» в спектакле про молодого Сталина на сцене МХАТ им. Горького
Поиск по меткам
Звёздыоткровение
персоны
Константин БогомоловОльга БузоваМарина Зудина
театры
МХАТ им.Горького

фотографии >>
«А вдруг кому-то понравится?»: Марина Зудина о театральном дебюте Ольги Бузовой фотографии
«А вдруг кому-то понравится?»: Марина Зудина о театральном дебюте Ольги Бузовой фотографии
«А вдруг кому-то понравится?»: Марина Зудина о театральном дебюте Ольги Бузовой фотографии
«А вдруг кому-то понравится?»: Марина Зудина о театральном дебюте Ольги Бузовой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Хозяин морей: На краю Земли»

Скорбим

Анатолий Сусеков
16 июня ушёл из жизни кинооператор Анатолий Сусеков.
Роман Цурцумия
16 июня ушёл из жизни кинооператор Роман Цурцумия.
Николай Панов
15 июня ушёл из жизни актёр Николай Панов.
Пётр Деметр
15 июня ушёл из жизни актёр Пётр Деметр.
Александр Межов
15 июня ушёл из жизни актёр Александр Межов.
Нина Нехлопоченко
15 июня ушла из жизни актриса Нина Нехлопоченко.
Феликс Ростоцкий
14 июня скончался художник Феликс Ростоцкий.

День рождения >>

Юрий Ваксман
Сергей Гирин
Марина Доможирова
Николай Ерёменко (ст.)
Александра Захарова
Пётр Меркурьев
Михаил Морозов
Вадим Цаллати
Дмитрий Шевченко
Игнаци Гоголевский
Михал Жебровский
Грег Киннер
Дени Лаван
Джейсон Патрик
Болеслав Плотницкий
Скотт Эдкинс
все родившиеся 17 июня >>

Афиша кино >>

Полночь в Париже
комедия, мелодрама, мистика, фэнтези
Испания, США, 2011
Папа закодировался
комедия
Россия, 2020
Толмен. Первый демон
мистика, триллер
Канада, 2020
Аффект
психологический триллер, драма
Великобритания, 2020
Оккупация: Миссия «Дождь»
боевик
Австралия, 2020
Игра на выживание
драма, триллер
Германия, США, 2020
Лука
детский фильм, приключения, фэнтези
США, 2021
Мой личный дракон
Россия, 2020
Папа за маму
комедия
Италия, 2019
Сердце и как им пользоваться
драма, комедия, приключения
Россия, 2021
Телохранитель жены киллера
боевик, комедия, приключения
Великобритания, США, 2020
Generation "П"
мистика, трагикомедия, экранизация
Россия, 2011
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен