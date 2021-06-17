«А вдруг кому-то понравится?»: Марина Зудина о театральном дебюте Ольги Бузовой

Марина Зудина
дала интервью изданию «Телепрограмма
», в котором выразила своё отношение к дебюту Ольги Бузовой
на сцене МХАТ им. Горького.
Ранее о роли Ольги уже высказались многие актёры
, Павел Майков даже успел мрачно констатировать, что театр умер.
А Зудина хоть и скептически относится к игре Ольги, предпочла всё-таки судить по увиденному результату, а не по слухам и домыслам. Единственное, что смутило актрису - это выбор площадки для дебюта Бузовой. По мнению Марины, Ольга гораздо органичнее смотрелась бы в постановке известных экспериментаторов и провокаторов, вроде Богомолова
.
«Можно относиться плохо, а вдруг она сыграет что-то гениальное? Если это талантливо, то какая разница, кто в этом принимает участие? Может быть, Константин Богомолов мог бы позвать её в какой-то из своих спектаклей, и это было бы уместно. Но я не знаю, в каком контексте она присутствует в постановке МХАТа. МХТ и МХАТ — это разные театры».
Артистка призналась, что считает Ольгу человеком «из другой среды»
, в которой сама себя чувствует некомфортно. «Я не знакома с Ольгой Бузовой. Она человек из другой среды, где я не очень комфортно себя чувствую. Я не имею никакого отношения и к тому театру. А комментировать то, что у кого в жизни происходит, мне неинтересно. Но знаете, я всегда надеюсь, что когда говорят: «Зачем?», то из этого может что-то получиться. Пусть люди увидят, а уже потом что-то скажут. Все-таки предпочитаю оценивать результат. Я же пока не видела, как она играет? А вдруг кому-то понравится?»
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