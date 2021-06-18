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Захар Прилепин объяснил феномен Ольги Бузовой

18 июня
2021 год

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18 июня 2021
Редкое медиа обходится без шоу-дивы Ольги Бузовой на своих страницах. Аудитория ее аккаунта в Инстаграм продолжает расти, уже больше 23 миллионов человек подписано на звезду. Это почти в два раза больше, чем население Москвы (если верить официальной статистике). За последние десять лет знаменитость попробовала себя в самых разнообразных профессиях: она и модель, и певица, и писательница, и телеведущая, и дизайнер, и ресторатор, и даже криптовалютчица. И не будем забывать, что по образованию Ольга - географ! А после выступления во МХАТе им. Горького Бузова смогла добавить в своё резюме строку «театральная актриса». Эдуард Бояков пригласил Ольгу на роль в спектакле «Чудесный грузин» с целью обеспечить 100-процентную заполненность зала в разгар третьей волны пандемии коронавируса привлечь внимание публики, далёкой от театра. Шалость удалась: шум вокруг постановки не смолкал две недели, билеты были распроданы, и теперь администрация театра, по слухам, хочет заключить с Бузовой новый контракт.

Захар Прилепин объяснил феномен Ольги Бузовой

Стоит ли удивляться тому, что Ольга оказалась в студии канала «Матч ТВ» и в качестве звёздного эксперта приняла участие в обсуждении Чемпионата Европы по футболу? Однако и тут не обошлось без скандала, когда спортивный комментатор Дмитрий Губерниев довёл своими провокациями артистку до слёз. Благодаря чему в очередной раз мы смогли убедиться в том, что скандал – верный спутник Бузовой. Проанализировать феномен популярности Ольги попытался писатель Захар Прилепин, занимающий в МХАТе должность заместителя худрука по литературной части.

Захар Прилепин объяснил феномен Ольги Бузовой

По мнению Прилепина, общественность, мягко говоря, лукавит, задаваясь каждый раз вопросом, почему же Бузова заполонила собой всё медийное пространство. Аудитория сама нуждается в Ольге - в пользу этого утверждения говорит хотя бы тот факт, что из всех выпусков шоу Прилепина «Уроки русского» самым рейтинговым стал эпизод про антигероев, в котором упоминается Бузова.



«Тут же приходят люди, призывающие к духовности и обвиняющие Бузову в бездуховности. Но при этом когда я делаю выпуски о композиторах, рейтинг почти равен нулю. На самом деле, никому не нужна духовность! Тех, кому она нужна, очень мало. Грех осуждать. Я не имею права предъявить что-то народу. Феномен Бузовой связан с интересом общества к ее персоне, точнее – в желании уличить её в бездуховности. Хотя именно в бездуховности они и нуждаются».

Писатель утверждает, что это абсолютно нормальная практика – приглашать на серьезные роли в кино и театр скандальных шоу-див. Вспомнил о Кире Муратовой, которая снимала непрофессиональных актеров. И даже привел параллель Бузовой и Саши Грей: «Американские кинорежиссеры порнозвезду Сашу Грей снимают в отличных, умных фильмах». По его мнению, зритель сам диктует правила современных эфиров на ТВ.

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Захар Прилепин объяснил феномен Ольги Бузовой фотографии
Захар Прилепин объяснил феномен Ольги Бузовой фотографии
Захар Прилепин объяснил феномен Ольги Бузовой фотографии
Захар Прилепин объяснил феномен Ольги Бузовой фотографии
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