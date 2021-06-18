Захар Прилепин объяснил феномен Ольги Бузовой

Редкое медиа обходится без шоу-дивы Ольги Бузовой на своих страницах. Аудитория ее аккаунта в Инстаграм продолжает расти, уже больше 23 миллионов человек подписано на звезду. Это почти в два раза больше, чем население Москвы (если верить официальной статистике). За последние десять лет знаменитость попробовала себя в самых разнообразных профессиях: она и модель, и певица, и писательница, и телеведущая, и дизайнер, и ресторатор, и даже криптовалютчица. И не будем забывать, что по образованию Ольга - географ! А после выступления во МХАТе им. Горького Бузова смогла добавить в своё резюме строку «театральная актриса». Эдуард Бояковпригласил Ольгу на роль в спектакле «Чудесный грузин» с целью обеспечить 100-процентную заполненность зала в разгар третьей волны пандемии коронавируса привлечь внимание публики, далёкой от театра. Шалость удалась: шум вокруг постановки не смолкал две недели, билеты были распроданы, и теперь администрация театра, по слухам, хочет заключить с Бузовой новый контракт.
Стоит ли удивляться тому, что Ольга оказалась в студии канала «Матч ТВ» и в качестве звёздного эксперта приняла участие в обсуждении Чемпионата Европы по футболу? Однако и тут не обошлось без скандала, когда спортивный комментатор Дмитрий Губерниев довёл своими провокациями артистку до слёз. Благодаря чему в очередной раз мы смогли убедиться в том, что скандал – верный спутник Бузовой. Проанализировать феномен популярности Ольги попытался писатель Захар Прилепин, занимающий в МХАТе должность заместителя худрука по литературной части.
По мнению Прилепина, общественность, мягко говоря, лукавит, задаваясь каждый раз вопросом, почему же Бузова заполонила собой всё медийное пространство. Аудитория сама нуждается в Ольге - в пользу этого утверждения говорит хотя бы тот факт, что из всех выпусков шоу Прилепина «Уроки русского» самым рейтинговым стал эпизод про антигероев, в котором упоминается Бузова.
«Тут же приходят люди, призывающие к духовности и обвиняющие Бузову в бездуховности. Но при этом когда я делаю выпуски о композиторах, рейтинг почти равен нулю. На самом деле, никому не нужна духовность! Тех, кому она нужна, очень мало. Грех осуждать. Я не имею права предъявить что-то народу. Феномен Бузовой связан с интересом общества к ее персоне, точнее – в желании уличить её в бездуховности. Хотя именно в бездуховности они и нуждаются».
Писатель утверждает, что это абсолютно нормальная практика – приглашать на серьезные роли в кино и театр скандальных шоу-див. Вспомнил о Кире Муратовой, которая снимала непрофессиональных актеров. И даже привел параллель Бузовой и Саши Грей: «Американские кинорежиссеры порнозвезду Сашу Грей снимают в отличных, умных фильмах». По его мнению, зритель сам диктует правила современных эфиров на ТВ.
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