«Произвол и разгул чиновничества»: Евгений Гришковец о текущей ситуации в мире

Недавно 54-летний Евгений Гришковец совместно с группой «Бигуди» выпустил первый за 11 лет альбом «Человеку – человек», который по его признанию получился очень личным. Здесь всего девять треков, среди них впервые за 30 лет – стихотворение («Синее небо»). В связи с выходом нового релиза музыкант, актер и писатель дал большое интервью газете РБК, где рассказал о том, как он пережил локдаун, зачем едет на Северный полюс и о кризисе в мировом искусстве.
О пандемии и разгуле чиновничества
«Было просто тяжело пройти запрет на профессию, когда не было заработков. Это было очень трудно, это было очень обидно. Я могу сказать, что мы жили в ощущении абсолютного социального предательства, потому что у нас не было возможности работать, зарабатывать. И заниматься какими-то суетливыми делами — что-то делать онлайн, уходить в какое-то блогерство, делать еще какие-то лукавые вещи я не собирался и не стал. Потому что переносить спектакль со сцены в онлайн — это лукавство».
«Я возмущен тем, что то, что произошло и происходит в мире, — это произвол и разгул чиновничества. И мы как граждане разных стран (а в России еще не самая худшая ситуация) продемонстрировали свою апатию, бессилие, беспомощность и нежелание бороться с чиновничьим беспределом. Потому что большинство здравомыслящих людей понимало, что большинство мер, которые были приняты, не имели никакого смысла... Если работает транспорт, нет смысла закрывать театр. Если работает весь бизнес, связанный с большим скоплением людей, почему ограничивают работу концертных залов? В больших самолетах, которые летают на дальние расстояния, больше 200 человек — а это зал среднего театра, маленького какого-нибудь, камерного».
«Я оскорблен тем, что происходило. Это очень плохой урок для человечества, и вышли мы из этого недостойно. Унижение в качестве жизненного опыта человеку не нужно, потому что никакой это не опыт. То, что с нами произошло, — это унижение. Отсутствие хоть какой-то уверенности, невозможность строить планы унижают. Весельчаки какие-то придурошные говорили о том, что за время пандемии будет увеличение рождаемости. Да ничего подобного, у нас будет такая демографическая яма из-за вот этой пандемии, потому что люди же не идиоты, они просто сейчас боятся планировать и рожать детей в таком мире. Да и люди сейчас очень неохотно покупают билеты, потому что за год они привыкли к тому, что заявленные концерты переносятся или отменяются вовсе».
«Очень хотелось и хочется поехать куда-нибудь, потому что от родины тоже надо отдыхать. У нас такая родина, что от нее нужно отдыхать, ну, просто хотя бы недолго, чтобы выехать из нее, посмотреть на нее со стороны… Еще больше полюбить и с удовольствием вернуться. Но выезжать отсюда надо. Такая страна не для отдыха».
О кризисе в мировом искусстве
«Сейчас я пребываю в усталости от того, что происходит. Я наблюдаю катастрофический кризис во всех видах искусств, особенно в кинематографе. Я совсем не вижу развития, кроме технологического. И вижу, как кинематограф превратился исключительно в бизнес, а тот так называемый кинематограф авторский довольствуется какой-то очень узкой фестивальной нишей и совсем не интересуется зрителем. Это так же происходит во многом: и в театре, и в современной симфонической музыке и так далее. Я вижу просто, что эти годы будут какой-то дырой в культуре. Из того времени, в котором мы сейчас живем, в некие классические формы, которые будут жить долгое и продолжительное время, почти ничего не уйдет. Ничего не встанет ни на полки книжные в библиотеках, не останется в истории музыки, кинематографа, театра.
Ну, посмотрите, какие фильмы получают «Оскар» или какие получают сейчас премии на главных фестивалях мира. Это же совершенно не имеет вообще никакого художественного значения. Что касается России… Что сейчас у нас верх пошлости, если Моргенштерн не какой-то андеграунд, не периферия детско-подросткового протестного состояния. О нем говорят на центральных каналах, у него есть рекламодатели. Получается, что это мейнстрим, а не что-то маргинальное».
О поездке на Северный полюс
«Мне предложили принять в этом участие как человеку, который уже был в Арктике, который связан с морем и сможет тем людям, которые будут в этом путешествии, что-то интересное рассказать. Потому что в самом этом путешествии будет как минимум несколько дней, когда ледокол будет идти просто в штормовом или в не очень штормовом Баренцевом море и ничего происходить не будет».
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