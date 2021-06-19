Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Я устал от жизни на такой Родине»: Александр Сокуров о сложных отношениях с государством

19 июня
2021 год

Лайфстайл >>
19 июня 2021
В честь своего 70-летия известный режиссер, народный артист России, обладатель наград Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей Александр Сокуров дал большое политически заряженное интервью «Новой газете», где рассказал о том, что его волнует сегодня, – о прослушке ФСБ его телефонов, несогласии с политикой Минкульта и развале Ленфильма. Беседа получилось настолько острой, что теперь режиссёр переживает, выживет ли после озвученного мнения.

«Я устал от жизни на такой Родине»: Александр Сокуров о сложных отношениях с государством

О делении на своих и чужих

«Раньше эта черта «фронтовая» была четко обозначена: свои и враги. Было, действительно, сложно. И первые серьезные конфликтные отношения с КГБ не миновали меня в советский период, я долгое время был под их контролем: допросы, прослушка. Только появление Горбачева спасло меня от сыктывкарских лагерей.

Считалось, что я диссидент, потому что делаю фильмы, и документальные, и игровые, которые не принимает государство. У меня были близкие отношения с Тарковским. А это уже, как вы понимаете, сверх головы грехов. Но при той «линии фронта» я понимал: где чужие, враги, а где свои. Эту четкую линию я видел на «Ленфильме», она шла и по быту, и по всей жизни.

Сейчас этой линии нет. Каждый может ожидать удара с любой стороны — справа, слева, сверху, со спины. Особенно часто бьют со спины. Вспомните выстрелы в спину Немцову… Ясная разграниченность поведения, позиций, нравственного самоопределения исчезла. Сегодня человек, с которым общаешься, может «внезапно» оказаться на враждебной тебе стороне, написать донос. И любой из этих доносов с распростертыми объятиями примут офицеры КГБ. Поэтому мне сегодня гораздо тяжелее жить. Возможно, потому, что я устал, устал от жизни на такой Родине, во «фронтовом режиме».

О запретах своих фильмов

«Мне плохо от того, что ничего не меняется в моей жизни: по-прежнему запрещены мои фильмы, по-прежнему я нахожусь в разработке ФСБ, по-прежнему существует неснятое решение суда о прослушивании моих телефонов и т.д.

Я со страхом отношусь к государству, которое издевается надо мной столько времени, и в то же время понимаю, что без России я не могу. У меня один паспорт, я русский человек, без России мне не жить. Я много имел возможностей и гражданство сменить, и жить и работать за пределами России… Но…»

«Я устал от жизни на такой Родине»: Александр Сокуров о сложных отношениях с государством

О новом министре культуры

«Какова же была наша оторопь, когда узнали, что назначена товарищ Любимова… Просто рядовой продюсер с Первого канала… Как так? Федеральный министр, многонациональная страна, уйма конфессий, назревающий экономический и политический кризис… и назначается человек без соответствующего профессионального, государственного опыта. Неужели по этому же принципу отбираются кандидатуры на посты и в других ведомствах? Приношу извинения Любимовой, возможно, мои слова слишком резки. Извините меня.

Меня успокаивали: сиди, молчи. Культура не интересует ни премьера, ни парламент страны. Культура отдана на откуп Михалкову… Он из своих деревень, гостиниц всем руководит».

О Минкульте

«Я все последние годы не скрывал своего несогласия с работой Минкульта России, считая, что это несчастное ведомство давно не выполняет госзадания — «развития отрасли». Если нет развития, может, такое ведомство уже и не нужно России?

Я в этой отрасли живу целую жизнь. И со мной трудно по проблемам культуры моего народа спорить. Остается только перестрелять таких, как я, или просто уморить. Но моя жизнь завершается, и я уже не опасен. К сожалению».

«Я устал от жизни на такой Родине»: Александр Сокуров о сложных отношениях с государством

О роли культуры в жизни государства

«Гуманитарная сфера — главная для жизни любого цивилизованного государства. Цель существования российского государства — культура. Другой цели нет. Не армия, не экономика, не политика. Все это может следовать только за общим возрастающим разнообразным уровнем культуры разных слоев, групп народа.

Вынужден напомнить об историческом предупреждении: и армия может проиграть, и государство может обрушиться, но на руинах всей этой «красоты» с народом, с его традициями — останется Культура. Ей возрождать нас из ПРАХА…»

Об отсутствии диалога с властью

«Когда я говорю, что мне трудно сейчас жить на Родине, я прежде всего имею в виду и вот что. С чем бы я ни обращался к власти, будь то здесь, в Петербурге, в наших градозащитных движениях или в Совете по правам человека, — я не встречаю отклика.

Наверное, потому, что я ничтожно маленький человек, у которого почему-то навязчивая идея идиота, что я отвечаю за происходящее: за город, за свою страну, за свое время. Сейчас, передавая мою страну молодым людям, честно им говорю: «Мне стыдно, что передаю свою страну в состоянии такого раздрая, противоречий, внутренней резни».

О цензуре

«Почему офицер ФСБ знает про кино больше, чем я? Я только на одной киностудии «Ленфильм» больше 45 лет. Генералы, полковники с легкостью бросают в политическое корыто абсолютно чистые произведения. В эти корыта бросают молодых людей… Поставили на колени и «культурную столицу».

О Ленфильме

«К сожалению, я даже не знаю по-настоящему, что происходит на киностудии «Ленфильм». У меня действительно был недавно разговор с Федором Бондарчуком и с директором Федором Щербаковым. Наш разговор закончился как-то торопливо, потому что мои коллеги очень спешили на какое-то мероприятие. На большую часть моих вопросов о том, что происходит со студией, ответа я не получил. Но вижу, что студия скукоживается, теряет территории, здания. Пока не понимаю, какова цель нынешних действий. Не понимаю, для чего «Ленфильм» нужен и кому.

Я много лет повторяю, что «Ленфильм» должен быть федеральной студией для молодого кино: короткого метра, полного метра, дипломных работ — большой студией, где есть мастера, у которых еще можно чему-то подучиться, потому что никакой вуз не дает окончательного профессионального навыка.

К моему большому сожалению, семья Германов, видимо, отстаивая интересы своего сына, разрушили шансы такого варианта развития «Ленфильма». Боюсь, что это предопределило будущее студии».

О Чечне

«Не знаю, выживу ли я после этого интервью, но опять возвращаюсь к трагичной теме. Колоссальная моральная проблема «чеченского сектора», которая является экономической, социальной и военно-политической проблемой России, Кавказа. Милитаризация этого региона безмерна. Насколько я знаю, количество оружия, которое там на единицу населения, — самое большое в мире, причем современного оружия. Не осмыслена ни одна из причин чеченских войн. Осталось затаенное ожидание. Сотни тысяч этнических чеченцев бежали в Европу и в современный чеченский сектор возвращаться не хотят.

Я спрашивал у нашего президента: что делать со структурой страны? Как известно из интернета, в России появился падишах Кадыров, официально титулованный. На самом деле, это не глупо и не смешно. Ведь это один из шагов к отделению, демонстрация силы и особых взаимоотношений с Россией. Ну хорошо, чеченский народ сам разбирается с падишахом. Но нам-то нужно определяться, какая у нашего государства экономическая и социально-политическая конструкция. И могут ли люди, у которых огромные деньги, которые ратуют за развитие сырьевого сектора, определять собственно политику в стране?»
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
О русской идентичности и русской смерти: 70 лет Александру Сокурову
Поиск по меткам
День рожденияконфликтмнениеполитика
персоны
Фёдор БондарчукМихаил ГорбачёвОльга ЛюбимоваНикита МихалковАлександр СокуровАндрей Тарковский

фотографии >>
«Я устал от жизни на такой Родине»: Александр Сокуров о сложных отношениях с государством фотографии
«Я устал от жизни на такой Родине»: Александр Сокуров о сложных отношениях с государством фотографии
«Я устал от жизни на такой Родине»: Александр Сокуров о сложных отношениях с государством фотографии
«Я устал от жизни на такой Родине»: Александр Сокуров о сложных отношениях с государством фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Андрей Егоров
17 июня ушёл из жизни актёр Андрей Егоров.
Анатолий Сусеков
16 июня ушёл из жизни кинооператор Анатолий Сусеков.
Роман Цурцумия
16 июня ушёл из жизни кинооператор Роман Цурцумия.
Николай Панов
15 июня ушёл из жизни актёр Николай Панов.
Пётр Деметр
15 июня ушёл из жизни актёр Пётр Деметр.
Александр Межов
15 июня ушёл из жизни актёр Александр Межов.
Нина Нехлопоченко
15 июня ушла из жизни актриса Нина Нехлопоченко.

День рождения >>

Дарья Волга
Шухрат Иргашев
Павел Панков
Елена Радевич
Станислав Рядинский
Наталья Селезнёва
Евгения Уралова
Роман Хомятов
Ольга Хорькова
Пьер Анжели
Хью Дэнси
Жан Дюжарден
Луи Журдан
Зои Салдана
Робин Танни
Кэтлин Тёрнер
все родившиеся 19 июня >>

Афиша кино >>

Полночь в Париже
комедия, мелодрама, мистика, фэнтези
Испания, США, 2011
Папа закодировался
комедия
Россия, 2020
Толмен. Первый демон
мистика, триллер
Канада, 2020
Аффект
психологический триллер, драма
Великобритания, 2020
Оккупация: Миссия «Дождь»
боевик
Австралия, 2020
Игра на выживание
драма, триллер
Германия, США, 2020
Лука
детский фильм, приключения, фэнтези
США, 2021
Мой личный дракон
Россия, 2020
Папа за маму
комедия
Италия, 2019
Сердце и как им пользоваться
драма, комедия, приключения
Россия, 2021
Телохранитель жены киллера
боевик, комедия, приключения
Великобритания, США, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен