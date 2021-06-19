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Дайджест от 14.06.2021
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«Мне это не очень интересно»: Марина Зудина призналась, что не хочет новых отношений

19 июня
2021 год

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19 июня 2021
10 июня на платформе START состоялась премьера финального сезона сериала «Содержанки», одну из ведущих ролей в котором играет Марина Зудина. Для Зудиной, жизнь которой резко изменилась после кончины Олега Табакова, роль в сериале, предложенная Константином Богомоловым, стала своего рода спасением. В интервью Вячеславу Манучарову актриса призналась, что Богомолов был единственным человеком из окружения Табакова, кто, зная о затруднительном положении вдовы артиста, предложил ей работу.

«Мне это не очень интересно»: Марина Зудина призналась, что не хочет новых отношений

А вот Владимир Машков, принявший управление Театром Олега Табакова, убрал Зудину из труппы, оставив ей всего несколько ролей. В интервью Лере Кудрявцевой Зудина заявила, что у неё возникло ощущение, будто ей платят за то, чтобы она не выходила на сцену. После пережитого стресса и разочарований актриса в очередной раз повзрослела, о чём рассказала в интервью изданию «Телепрограмма».

«Раньше я много отдавала – в человеческом общении, в дружбе, в работе, но сейчас делаю это уже в меньшей мере.
Я не то чтобы стала эгоистичной, но поддерживаю теорию разумного эгоизма. Если бы кто-то думал обо мне, может быть, тогда мне не надо было больше думать о себе самой. Поскольку в отсутствии Олега Павловича я сама должна о себе заботиться, то я начала ставить свои интересы на первое место. Тогда как раньше превалировали интересы других. Я научилась этому последние годы и рада этому качеству.
Потому что, когда я оказалась в сложной жизненной ситуации, не все поддержали меня с таким же энтузиазмом, с которым я их поддерживала».

«Мне это не очень интересно»: Марина Зудина призналась, что не хочет новых отношений

За три года своего вдовства Зудина не попыталась «устроить» свою личную жизнь. Актриса призналась, что ей уже не интересна эта тема, и она не принимает своё одиночество за неполноценность. «Мне эта тема не очень интересна. Это такой стереотип, что женщина обязательно должна быть с кем-то. Я жила в счастливом браке огромное количество лет, и поэтому мой голод на этот счет удовлетворен. Знаете, когда в жизни не было чего-то, то человеку хочется это попробовать. У меня в жизни это было, и причем на очень высоком уровне.
Поэтому я не могу сказать, что хочу чего-то еще. Я вообще не думаю на эту тему. Мне есть чем жить и у меня нет комплексов по поводу того, что я одна.
Поэтому в моей жизни наступил такой период, когда я живу совсем другими ценностями».
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