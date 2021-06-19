Земфира подала в суд на Гришковца за то, что он назвал её наркоманкой

44-летняя певица Земфира подала в Центральный районный суд Калининграда иск на полтора миллиона рублей о защите чести и достоинства против 54-летнего писателя и актёра Евгения Гришковца, об этом сообщил телеканал «Дождь», который привлечен в качестве третьего лица.
фото: Земфира, Гришковец
27 мая на канале вышел выпуск программы «Би Коз», где Евгений Гришковец рассказывал Михаилу Козыреву о своем новом альбоме «Человеку – человек». И совершенно случайно зашла речь о последней пластинке Земфиры «Бордерлайн», релиз которой состоялся в феврале этого года. Гришковец неожиданно радикально отозвался об альбоме, обвинив артистку в «наркотическом эгоизме».
«Я считаю его омерзительным произведением. Эманацией жестокого, безжалостного и почти безнравственного. Мне не интересно. Я могу сделать все, я могу вытащить из себя все, что угодно, все без исключения: все мои наркотические кошмары и весь свой наркотический эгоизм и выложить его тем людям, которые восемь лет ждали хоть чего-нибудь».
Когда Козырев попытался защитить Земфиру, Гришковец, не дослушав собеседника, уверенно заявил: «Она наркоманка. И это наркоманские песни».
Козырев (который чудом не умер от многолетнего употребления наркотиков) не стал оспаривать это смелое заявление, заметив драматургу, что с десяток талантливейших музыкантов страдали таким же пороком, и неизвестно, под какими субстанциями были написаны, например, лучшие песни Моррисона. На что Гришковец возразил: «Прошу не сравнивать. То, что вышло –– за гранью художественного оправдания».
Земфира с небольшой помощью адвокатов решила, что эти сведения «носят порочащий характер <...> символизируют антисоциальное, антиобщественное поведение — наркоманию, и не соответствуют действительности, поскольку нет достоверных доказательств, что певица Рамазанова З.Т. является „наркоманкой“».
Свой моральный ущерб, нанесенный ей беседой двух мужчин, певица оценила в полтора миллиона рублей. Артистка считает, что слова Гришковца негативно повлияли на её репутацию и на отношение к ней близких, друзей и поклонников. «Моральный вред выразился в причиненных физических и нравственных страданиях, необходимостью оправдываться перед друзьями, знакомыми и другими людьми. В результате Рамазанова З.Т. стала страдать бессонницей, появились нервные срывы. В этой связи, она оценивает размер компенсации морального вреда в 1 500 000 рублей», — говорится в иске. Помимо денежной компенсации Земфира потребовала признать сведения не соответствующими действительности и обязать Гришковца опровергнуть их в эфире «Дождя».
Для Гришковца иск в суд стал новостью, он не думал, что его слова так повлияют на певицу: «Я сам узнал об этом 20 минут назад, нахожусь в Кемерово, где занимаюсь постановкой нового спектакля. В ближайшее время не буду готов прокомментировать этот вопрос», – цитирует писателя издание Клопс.
На самом деле, это не первый раз, когда Гришковец позволяет себе подобные высказывания о певице. В интервью телекалану «ЛенТВ24» он заявил практически то же самое об альбоме «Бордерлайн», правда в более аккуратной формулировке: «В нём нет ни одной песни. Мрачное наркотическое отчаяние мне не свойственно. Я ничего подобного не переживал. Любой 18-летний рэпер пишет гораздо более жестко, хлёстко и современно».
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