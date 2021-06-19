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Ирина Мирошниченко оказалась в больнице

19 июня
2021 год

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19 июня 2021
Народная артистка России Ирина Мирошниченко госпитализирована с вирусной пневмонией - об этом сообщает новостной Telegram-канал Mash.

Ирина Мирошниченко оказалась в больнице

По информации канала, звезда фильмов «Я шагаю по Москве», «Андрей Рублёв», «Вам и не снилось» пожаловалась сиделке на плохое самочувствие и попросила помощницу вызвать скорую помощь. После чего актрису доставили в столичную больницу. Издание отмечает, что у Мирошниченко были высокая температура и сложности при дыхании. Учитывая возраст и ситуацию с ковидом, врачи решили оставить 78-летнюю знаменитость в клинике. Медики говорят, что сейчас она находится в состоянии средней тяжести.

Болеет ли Мирошниченко ковидом, пока неизвестно. Напомним, что накануне в Москве выявили 9 056 случаев заражения коронавирусом, что стало рекордным показателем за все время пандемии. Ранее сообщалось, что певицу МакSим также госпитализировали с пневмонией, а потом подключили к ИВЛ и ввели в искусственную кому, хотя тесты на коронавирус отрицательные.
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