Ирина Мирошниченко оказалась в больнице

Народная артистка России Ирина Мирошниченко
госпитализирована с вирусной пневмонией - об этом сообщает новостной Telegram-канал Mash
.
По информации канала, звезда фильмов «Я шагаю по Москве»
, «Андрей Рублёв»
, «Вам и не снилось»
пожаловалась сиделке на плохое самочувствие и попросила помощницу вызвать скорую помощь. После чего актрису доставили в столичную больницу. Издание отмечает, что у Мирошниченко были высокая температура и сложности при дыхании. Учитывая возраст и ситуацию с ковидом, врачи решили оставить 78-летнюю знаменитость в клинике. Медики говорят, что сейчас она находится в состоянии средней тяжести.
Болеет ли Мирошниченко ковидом, пока неизвестно. Напомним, что накануне в Москве выявили 9 056 случаев заражения коронавирусом, что стало рекордным показателем за все время пандемии. Ранее сообщалось, что певицу МакSим
также госпитализировали с пневмонией, а потом подключили к ИВЛ и ввели в искусственную кому, хотя тесты на коронавирус отрицательные.
обсуждение >>