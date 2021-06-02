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Клип Тилля Линдеманна с Тарасовой и Реввой поднимает проблему травли в школе

2 июня
2021 год

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2 июня 2021
1 июня в Международный день защиты детей состоялась премьера нового клипа лидера немецкой группы «Rammstein» Тилля Линдеманна. Режиссёром видео на песню с парадоксальным названием «Я ненавижу детей» выступил клипмейкер Сергей Грей, сотрудничавший с Артуром Пирожковым, Элджеем, Мари Краймбрери, группой Винтаж, Ёлкой и другими артистами.

Клип Тилля Линдеманна с Тарасовой и Реввой поднимает проблему травли в школе

Клип, визуальное содержание которого многие сегодня сочли бы шокирующим, повествует о долгосрочных последствиях школьной травли. Лирический герой Линдеманна оказывается на допросе по делу о нескольких жестоких и изощрённых убийствах. Все жертвы - бывшие одноклассники героя, издевавшиеся над ним когда-то в школе. В кадре меж тем мелькают отрубленные ноги, взорванная машина, свернутые шеи, Александр Ревва в роли превышающего полномочия сотрудника правоохранительных органов и Аглая Тарасова в роли нежной супруги главного героя.

Клип Тилля Линдеманна с Тарасовой и Реввой поднимает проблему травли в школе

Клип Тилля Линдеманна с Тарасовой и Реввой поднимает проблему травли в школе

В целом режиссёру видео удалось уловить настроение, переданное в знаменитой песне Фёдора Чистякова про улицу Ленина:

Что же ты хочешь от больного сознания?
В детстве в голову вбили гвоздей люди добрые,
В школе мне в уши и в рот клизму поставили –
Вот получил я полезные, нужные знания

Ленин, к слову, тут тоже имеется, хоть и гипсовый - он плачет кровавыми слезами, глядя на то, как детки тратят время на переменах.

Клип Тилля Линдеманна с Тарасовой и Реввой поднимает проблему травли в школе

Материал предназначен для лиц, достигших 18-летнего возраста.

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Клип Тилля Линдеманна с Тарасовой и Реввой поднимает проблему травли в школе фотографии
Клип Тилля Линдеманна с Тарасовой и Реввой поднимает проблему травли в школе фотографии
Клип Тилля Линдеманна с Тарасовой и Реввой поднимает проблему травли в школе фотографии
Клип Тилля Линдеманна с Тарасовой и Реввой поднимает проблему травли в школе фотографии
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