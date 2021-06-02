Мэттью Перри расстался с невестой через год после помолвки

Долгое время актёр страдал от депрессии и боролся с наркотической и алкогольной зависимостью. Как раз тогда, в 2018-м году, он и познакомился с Молли Гурвиц, которая помогла ему справиться с трудным периодом в его жизни. Через два года, в 2020-м Мэттью сделал Молли предложение руки и сердца. Возлюбленные проводили всё время вместе. Звезда «Друзей» регулярно публиковал фото невесты в своем Инстаграме.
Спустя год тому же изданию он заявил, что они с Молли расстаются: «Каким-то людям просто не суждено быть вместе, увы, это мы с Молли. Но я желаю ей всего самого хорошего».
Вопреки расхожей практике Мэттью не стал удалять фотографии 29-летней Молли из своего аккаунта в Инстаграме. Сама Гурвиц пока никак не отреагировала на заявление бывшего жениха, по крайней мере публично. Остается надеяться, что она узнала о разрыве помолвки не из новостей, а лично от актера. Впрочем, девушка не прокомментировала и слухи о новом романе Перри.
Соответствующие слухи поползли пару дней назад, когда актер разместил в соцсетях фото со своей ассистенткой Брианой Бранкато. Девушка опубликовала этот же снимок у себя на странице. Любопытно, что с Молли у Мэттью нет ни одного совместного снимка в аккаунте. Пока Мэттью официально не объявлял о новых отношениях, однако поклонники уже вовсю шутят о том, что лучше бы этой экстремально молодой девушке быть его дочерью, а не новой возлюбленной.
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