Мэттью Перри расстался с невестой через год после помолвки

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Николь Кидман опубликовала фан-арты, приуроченные к 20-летию фильма «Мулен Руж!»

2 июня

Клип Тилля Линдеманна с Тарасовой и Реввой поднимает проблему травли в школе

В детстве в голову вбили гвоздей люди добрые