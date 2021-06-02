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Мэттью Перри расстался с невестой через год после помолвки

2 июня
2021 год

Лайфстайл >>
2 июня 2021
Казалось бы, 51-летнему Мэттью Перри давно пора остепениться, он ведь ни разу не был женат, детей у него нет, а все успехи давно в прошлом – роль Чендлера в ситкоме 90-х «Друзья» и фильм «Девять ярдов» с Брюсом Уиллисом.

Мэттью Перри расстался с невестой через год после помолвки
фото: Мэттью Перри

Долгое время актёр страдал от депрессии и боролся с наркотической и алкогольной зависимостью. Как раз тогда, в 2018-м году, он и познакомился с Молли Гурвиц, которая помогла ему справиться с трудным периодом в его жизни. Через два года, в 2020-м Мэттью сделал Молли предложение руки и сердца. Возлюбленные проводили всё время вместе. Звезда «Друзей» регулярно публиковал фото невесты в своем Инстаграме.


«Мне так повезло, я встречаюсь с лучшей девушкой на планете», – признавался Перри журналу People.

Спустя год тому же изданию он заявил, что они с Молли расстаются: «Каким-то людям просто не суждено быть вместе, увы, это мы с Молли. Но я желаю ей всего самого хорошего».

Вопреки расхожей практике Мэттью не стал удалять фотографии 29-летней Молли из своего аккаунта в Инстаграме. Сама Гурвиц пока никак не отреагировала на заявление бывшего жениха, по крайней мере публично. Остается надеяться, что она узнала о разрыве помолвки не из новостей, а лично от актера. Впрочем, девушка не прокомментировала и слухи о новом романе Перри.


Соответствующие слухи поползли пару дней назад, когда актер разместил в соцсетях фото со своей ассистенткой Брианой Бранкато. Девушка опубликовала этот же снимок у себя на странице. Любопытно, что с Молли у Мэттью нет ни одного совместного снимка в аккаунте. Пока Мэттью официально не объявлял о новых отношениях, однако поклонники уже вовсю шутят о том, что лучше бы этой экстремально молодой девушке быть его дочерью, а не новой возлюбленной.

Напомним, что 27 мая вышел специальный эпизод сериала «Друзья», где собрался весь актерский состав – Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Мэтт Леблан, Дэвид Швиммер, Лиза Кудроу и, конечно же, Мэттью Перри. Последний раз они встречались в знаменитых декорациях ситкома 17 лет назад.



Сегодня Дженнифер Энистон опубликовала совместные снимки в своем Инстаграме, на которых видно, как старые друзья рады друг друга видеть. Во время спецэпизода они договорились видеться чаще, чем раз в 17 лет.

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фильмы
Девять ярдовДрузья

фотографии >>
Мэттью Перри расстался с невестой через год после помолвки фотографии
Мэттью Перри расстался с невестой через год после помолвки фотографии
Мэттью Перри расстался с невестой через год после помолвки фотографии
Мэттью Перри расстался с невестой через год после помолвки фотографии
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