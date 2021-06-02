Николь Кидман опубликовала фан-арты, приуроченные к 20-летию фильма «Мулен Руж!»

Не верится, но ровно 20 лет назад состоялась премьера ставшего культовым мюзикла База Лурмана«Мулен Руж!», где главные роли сыграли Николь Кидман и Юэн Макгргегор. Картина была номинирована на «Оскар» в восьми категориях, в итоге взяла призы в двух – за лучший дизайн костюмов и звук. Сама Николь получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль.
Напомним сюжет. Молодой и бедный британский поэт Кристиан (Юэн Макгрегор) бросает вызов своему отцу-буржуа и отправляется в Париж, где попадает на «дно» богемного общества на Монмартре. Здесь он влюбляется в звезду кабаре «Мулен Руж», актрису и куртизанку по имени Сатин (Николь Кидман). Сама Сатин в результате комического недоразумения принимает его за Герцога — человека, которого она должна соблазнить ради финансирования театральной постановки на сцене «Мулен Руж!».
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