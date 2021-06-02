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Николь Кидман опубликовала фан-арты, приуроченные к 20-летию фильма «Мулен Руж!»

2 июня
2021 год

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2 июня 2021
Не верится, но ровно 20 лет назад состоялась премьера ставшего культовым мюзикла База Лурмана «Мулен Руж!», где главные роли сыграли Николь Кидман и Юэн Макгргегор. Картина была номинирована на «Оскар» в восьми категориях, в итоге взяла призы в двух – за лучший дизайн костюмов и звук. Сама Николь получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль.

Николь Кидман опубликовала фан-арты, приуроченные к 20-летию фильма «Мулен Руж!»

Напомним сюжет. Молодой и бедный британский поэт Кристиан (Юэн Макгрегор) бросает вызов своему отцу-буржуа и отправляется в Париж, где попадает на «дно» богемного общества на Монмартре. Здесь он влюбляется в звезду кабаре «Мулен Руж», актрису и куртизанку по имени Сатин (Николь Кидман). Сама Сатин в результате комического недоразумения принимает его за Герцога — человека, которого она должна соблазнить ради финансирования театральной постановки на сцене «Мулен Руж!».


В связи с юбилеем ленты 53-летняя австралийская актриса опубликовала в своем Инстаграме фотографии, сделанные в период съёмок и промо фильма.


«Когда снимали эту картину, надеялись, что она станет особенной и прорывной, но в итоге она превзошла все ожидания и мечты», – поделилась голливудская дива.

https://www.instagram.com/p/CPjz9XXpdVz/
фото: Николь Кидман и Юэн Макгрегор

Поклонники фильма поздравили актрису фан-артами к фильму. Николь призналась, что её тронули эти изображения. Особенно то, как их много в Инстаграме. Рисунки можно найти по хештегу #MoulinRouge.





@slv.vik
фото: @slv.vik

@dylanbonner90
фото: @dylanbonner90

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Мулен Руж!

фотографии >>
Николь Кидман опубликовала фан-арты, приуроченные к 20-летию фильма «Мулен Руж!» фотографии
Николь Кидман опубликовала фан-арты, приуроченные к 20-летию фильма «Мулен Руж!» фотографии
Николь Кидман опубликовала фан-арты, приуроченные к 20-летию фильма «Мулен Руж!» фотографии
Николь Кидман опубликовала фан-арты, приуроченные к 20-летию фильма «Мулен Руж!» фотографии
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