Танцы на шесте: Агата Муцениеце, Дженнифер Лопес и Светлана Ходченкова

«Это достаточно сложное занятие, которое сжигает огромное количество энергии, поэтому я не переживаю за свою фигуру. Мне это настолько нравится — я нашла свой вид спорта. Я вижу, как он влияет на мое тело, на мое самочувствие. Мне интересно, мне приятно заниматься с моим тренером. Поэтому нет такого, чтобы не было настроения начать тренировку. Более того, это единственное событие спортивного характера, ради которого я могу в 8 утра встать. Вру! В 8 не могу — в 9 минимум».
38-летняя актриса увлекается pole dance уже семь лет, однако в своем аккаунте в Инстаграме лишь изредка выкладывает видео с тренировок.
После рождения второго ребенка актриса смогла сбросить лишние килограммы с помощью pole dance, который ей в таком качестве порекомендовали родственники. Обычный фитнес ей казался скучным. А этот вид спорта помогает не только стать более пластичной, но и вернуть прежнюю форму. Ещё, по мнению молодой мамы, это отличное средство против целлюлита и депрессии. «Если съездил на юга, не отращивая бока», – так актриса подписала последнее фото с тренировки у себя в Инстаграме. Из сложных фигур она освоила «Титаник».
Любительница спорта Самбурская пристально следит за поддержанием своей физической формы. Актриса регулярно занимается фитнесом, тягает штанги и боксирует. Поэтому исполнить простейший элемент на пилоне не составляет для неё особого труда. «Уволят из актрис, без работы не останусь», - пошутила Настасья, выложив видео с тренировки.
Ни один тренд не может пройти мимо внимания Ольги Бузовой, которой необходимо попробовать в жизни всё. Телеведущая, актриса, блогерка, рестораторка и писательница сходила на пробный урок pole dance ещё в 2015 году. Пожаловалась, что выбрала неправильную одежду для занятия, за что ее отругал тренер. Но с тех пор больше не публиковала фото с тренировок. Как и в случае с другими её увлечениями - одного раза Ольге оказалось вполне достаточно.
Ради роли в комедийном сериале «Фитнес» актриса освоила акробатику на пилоне. Самое сложное для Лёли было даже не крутиться, а ходить в специальной обуви для pole dance. Оказалось, что в обычной жизни девушка совсем не носит каблуки, а на съёмках пришлось танцевать в босоножках на большой платформе. «Сцену с пилоном я ждала и боялась. Было твёрдое намерение подготовиться, может, взять несколько уроков у тренера, но мне почему-то было так страшно, что я не подготовилась вообще», — говорит Лёля. «На площадке была девушка, которая показала мне базовые движения, стояла задача прокрутиться на пилоне. Это было тяжело и безумно сложно: руки тряслись, я еле удерживала себя. Смотрела на девушку, которая крутила себя вокруг шеста по-всякому и просто не понимала, как так можно! Мне кажется, танцовщицы тренируются даже похлеще спортсменов», – рассказывала актриса журналу «7 Дней».
Изнурительным тренировкам в спортзале артистка предпочитает гимнастику на шесте. «Это серьезный спорт, где совершенно не нужно раздеваться! Можно сказать, что это гимнастика на шесте. А самое приятное, что заниматься танцами на пилоне может любой желающий, независимо от возраста и уровня физической подготовки. Уроки pole dance развивают силы, выносливость и, конечно же, гибкость. Это невероятно тяжелая нагрузка, явно не бальные танцы! Хотя я считаю, что и классическая хореография необходима девушкам. Постановка руки, осанка, грация… Пилон же предполагает тяжелую силовую нагрузку. Вы представляете, сколько нужно сил, чтобы взобраться на шест?» – признавалась Наталья в беседе с изданием «WomanHit».
Актриса - большой фанат спорта, у неё даже есть своя линия спортивной одежды Fabletics. Хадсон любит йогу, пилатес, бадминтон и акробатику на пилоне. В 2017 году актриса начала публиковать видео со своих тренировок, а мы узнали, что шест установлен у неё прямо в ванной.
Актриса научилась танцевать на пилоне ради роли Рамоны в фильме «Стриптизёрши» , за которую даже была номинирована на «Золотой глобус». Когда звезду обделили наградой, она решила, что роль будет жить в ней всегда. И регулярно стала использовать новый навык в жизни – то в клипе на песню «Medicine» применит, то на Суперкубке с Шакирой станцует, чем, кстати, очень возмущались зрители – около 1300 человек написали жалобы. Американцам показался танец слишком откровенным.
В фильме «Мы – Миллеры» героиня Энистон исполняет танец на шесте в надежде убедить преступников не убивать её. Актриса признавалась, что у нее были сомнения, стоит ли ей исполнять эту сцену, однако впоследствии так увлеклась pole dance, что установила у себя дома шест и теперь регулярно тренируется.
Голливудская актриса научилась танцевать на шесте ради главной роли в фильме «Стриптиз», за которую она получила 12 с половиной миллионов долларов. Чтобы освоить новый навык, актриса обошла много стриптиз-клубов в Нью-Йорке, во Флориде и Лос-Анджелесе. Ей даже удалось найти работающих в стиптизе мам, как и её героиня в ленте. В этой же картине сыграла её дочь – Румер Уиллис. Актрису не смущало, что дочь увидит, как её мама танцует полуголая: «Наша семья не стыдится голого тела, относимся к нему как к чему-то красивому и естественному. Я принимаю ванну с детьми и хожу обнаженной по дому».
Звезда «Гарри Поттера» освоила pole dance ради роли в фильме «Элитное общество» . В сцене она танцует для друзей. Эмма успела позаниматься акробатикой во время учёбы в Оксфорде. «Было очень странно днём изучать модернистов и Вирджинию Вулф, а ночами крутиться на шесте. Поначалу у меня получалось довольно неуклюже. Требуется много сил, чтобы движения были пластичными. Снимаю шляпу перед теми, кто умеет это делать», – рассказала Уотсон в интервью журналу GQ.
Звезда сериала «Спасатели Малибу» начинала свою карьеру как танцовщица, поэтому pole dance она увлеклась довольно рано, зато основательно. У нее даже есть свои уроки по акробатике на шесте – актриса выпустила серию из пяти DVD-дисков «Carmen Electra Aerobic Striptease» и свой портативный пилон для новичков под своим именем.
FKA Twigs
фото: FKA Twigs
Британская певица Талия Дебретт Барнетт, выступающая под сценическим именем FKA twigs, дебютировала в кино в 2019 году, когда Шайа Лабаф, с которым она на тот момент встречалась, позвал её в фильм «Милый мальчик». Впоследствии девушка обвинила актера в психическом, физическом и эмоциональном насилии. Танец вообще, и полдэнс в частности, занимают в жизни Талии огромное место. Ведь изначально она профессиональная танцовщица, но после полученной травмы решила сконцентрироваться на воздушной акробатике. Её мастерство можно оценить в клипе на песню «Cellophane». Она так легко скользит по пилону, что может показаться, будто это очень просто. Но нет. Вот тут можно увидеть фильм о подготовке к этому клипу.
Конечно, для звёзд кино pole dance – это хобби, которому они уделяют не так много времени своей жизни. И поэтому уровень их мастерства никогда не будет сопоставим с уровнем профессиональных акробаток и танцовщиц. В клипе американского диджея Diplo на композицию «Set It Off» можно полюбоваться высочайшего уровня мастерством спортсменок из AERA Dance Foundation.
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