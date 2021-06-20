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«У меня есть отношения — и не один год уже»: Кристина Асмус о новом романе

20 июня
2021 год

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20 июня 2021
Похоже, 33-летняя актриса, звезда фильма «Текст» Кристина Асмус потешается над журналистами. В начале этого месяца её партнер по фильму «Хочу замуж» Сергей Гилёв опубликовал в Инстаграме провокационный снимок, где он обнимает артистку, по-хозяйски опустив свою широкую ладонь на её ягодицы. Подпись коротко гласила: «Моя».

«У меня есть отношения — и не один год уже»: Кристина Асмус о новом романе
фото: Сергей Гилев и Кристина Асмус

Конечно же, после такой публикации звездания перевозбудились и разнесли новость о романе Гилёва и Асмус. Понаблюдав за реакцией, актриса от души повеселилась, после чего записала видео, в котором объяснила, что это всего лишь рабочие отношения. А интригующее заявление Гилёва написано от лица персонажа фильма. «Боже мой! Вот и вся сенсация!» – иронизировала актриса в соцсетях.

«У меня есть отношения — и не один год уже»: Кристина Асмус о новом романе
фото: Кристина Асмус и Сергей Гилев

В продолжении темы о несуществующих романах, которые пресса неустанно приписывает Кристине, актриса написала в Инстаграме пост-опровержение, в котором торжествующе объявила, что она уже не один год состоит в отношениях. К слову, это уже не первый раз, когда Асмус намекает на наличие нового партнёра. Теперь светские порталы гадают, означает ли это признание в измене, ведь о разводе с бывшим мужем Гариком Харламовым Кристина объявида всего год назад. А из этой публикации следует, что либо артистка завела роман на стороне, либо разлад с Гариком произошёл гораздо раньше, чем актёры объявили о расставании.

«Мне всегда приписывали множество романов, даже когда я была в браке. Только за последний год меня усердно сводили с Алексеем Чадовым, Наваи Бакировым, Милошем Биковичем, по десятому кругу с Александром Петровым, Алексеем Учителем, Сергеем Гилёвым, Иваном Твердовским, Данилой Чащиным, партнерами по театру и съёмочным площадкам. Ни с кем из вышеперечисленных меня не связывало ничего, кроме дружбы и работы. Да, у меня есть отношения — и не один год уже. Но пресса ни разу не выиграла в угадайку».

Со всеми вышеперечисленными звездами Кристина не раз публиковала совместные фото на своей странице в соцсетях, тем самым порождая новую волну слухов. А потом кокетливо удивлялась: Откуда же эти слухи берутся?.

«У меня есть отношения — и не один год уже»: Кристина Асмус о новом романе
фото: Кристина Асмус с Гариком Харламовым

Напомним, что Асмус и Харламов прожили восемь лет в браке. У бывших супругов есть семилетняя дочь Настя, которую они воспитывают вместе. Официальную причину развода пара так и не объявила. Однако сама актриса заявляла в Инстаграме, что именно она выступила инициатором расставания.

«Я устала, ушла от мужа и счастлива. Я никогда и нигде не говорила, что это общее решение, потому что это вранье. Мне это незачем».

«У меня есть отношения — и не один год уже»: Кристина Асмус о новом романе
фото: Кристина Асмус с дочкой

Впрочем, это не мешает Гарику шутить о разводе на сцене «Comedy Club». Видимо, он и сам не теряет времени даром – всё чаще появляется на публике со своей партнёршей по сериалу «Гусар» Екатериной Ковальчук.

«У меня есть отношения — и не один год уже»: Кристина Асмус о новом романе
фото: Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук в сериале "Гусар"
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«У меня есть отношения — и не один год уже»: Кристина Асмус о новом романе фотографии
«У меня есть отношения — и не один год уже»: Кристина Асмус о новом романе фотографии
«У меня есть отношения — и не один год уже»: Кристина Асмус о новом романе фотографии
«У меня есть отношения — и не один год уже»: Кристина Асмус о новом романе фотографии
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