Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Я переживал за баньку»: Тихон Жизневский едва не лишился любимого досуга из-за популярности

20 июня
2021 год

Лайфстайл >>
20 июня 2021
Тихон Жизневский стал героем очередного выпуска передачи Фёдора Бондарчука «Кино в деталях», в котором рассказал о том, как популярность отразилась на его традиционном удовольствии - регулярных походах в общественную баню.

Первую волну пандемии коронавирусной инфекции Жизневский провёл вдали от цивилизации - в труднодоступном месте, где не было даже сотовой связи. Зато были старомодные увеселения вроде рыбалки, чтения и бани.

«Я переживал за баньку»: Тихон Жизневский едва не лишился любимого досуга из-за популярности

«Я поехал в деревню. У меня есть друг, у него на Ладожском озере есть домик, туда можно добраться только на лодке. Там нет сотовой связи, там нет автомобильных дорог. Первые три дня ломает, конечно, без связи, корёжит, крутит. А потом смотришь: «О, это же…книжная полка!»
Страха выпасть из рабочего процесса у меня нет, я ко всему этому не цепляюсь. И не цеплялся. И там на озере: рыбалочка, банька, березовые соки».

Спокойно насладиться банькой Жизневский теперь может разве что в подобных уединённых местах на частной территории. Потому что в городских банях с недавних пор ему приходится пожинать плоды свалившейся на него популярности.

«Уже было пару прецедентов, когда люди начали подходить ко мне прям в парилке. «Ой, слушай, а это ты, да?» Я переживал за баньку. Я туда хожу 13 лет… Но бывают любопытные истории. Один раз мне голый человек на полном серьёзе, стоя передо мной, говорит: «А вот смотри, Бродского вот это стихотворение очень интересное: Прощай, позабудь и не обессудь…» В общем, хорошее место, где можно встретиться с интересными людьми».

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«У них там такой жесткач, это просто жуть»: Тихон Жизневский о работе следователей
«Крыша у меня поплыла»: Тихон Жизневский рассказал о звёздной болезни
Тихон Жизневский: «Люди очень соскучились по искренности»
Поиск по меткам
воспоминанияюмор
персоны
Фёдор БондарчукТихон Жизневский

фотографии >>
«Я переживал за баньку»: Тихон Жизневский едва не лишился любимого досуга из-за популярности фотографии
«Я переживал за баньку»: Тихон Жизневский едва не лишился любимого досуга из-за популярности фотографии
«Я переживал за баньку»: Тихон Жизневский едва не лишился любимого досуга из-за популярности фотографии
«Я переживал за баньку»: Тихон Жизневский едва не лишился любимого досуга из-за популярности фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Андрей Егоров
17 июня ушёл из жизни актёр Андрей Егоров.
Анатолий Сусеков
16 июня ушёл из жизни кинооператор Анатолий Сусеков.

День рождения >>

Абдрашид Абдрахманов
Мария Аниканова
Александр Баргман
Владимир Емельянов
Эркин Камилов
Владимир Коренев
Ольга Прокофьева
Полина Сыркина
Андрей Щербович-Вечер
Дэнни Айелло
Джон Гудман
Николь Кидман
Джош Лукас
Оди Мерфи
Россана Подеста
Эррол Флинн
все родившиеся 20 июня >>

Афиша кино >>

Таксист
драма, криминальный фильм, триллер
США, 1976
Звук металла
драма, мелодрама, музыкальный фильм
США, 2019
Человек, который продал свою кожу
драма, социальная драма, экранизация
Тунис, Бельгия, Франция, Германия, Швеция, 2020
Бендер: Начало
драма, комедия, приключения
Россия, 2021
Жвалы
комедия, фэнтези
Франция, Бельгия, 2020
Кукла
фильм ужасов
Мексика, 2021
Мейер Лански
биография, драма, криминальный фильм, триллер
США, 2021
Проклятый чиновник
комедия
Россия, 2021
Рок Дог 2
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
США, 2021
С значит счастье
детский фильм, семейное кино, фэнтези, экранизация
Австралия, 2019
Полночь в Париже
комедия, мелодрама, мистика, фэнтези
Испания, США, 2011
Папа закодировался
комедия
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен