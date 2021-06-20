«Я переживал за баньку»: Тихон Жизневский едва не лишился любимого досуга из-за популярности

Тихон Жизневский стал героем очередного выпуска передачи Фёдора Бондарчука «Кино в деталях», в котором рассказал о том, как популярность отразилась на его традиционном удовольствии - регулярных походах в общественную баню.
Первую волну пандемии коронавирусной инфекции Жизневский провёл вдали от цивилизации - в труднодоступном месте, где не было даже сотовой связи. Зато были старомодные увеселения вроде рыбалки, чтения и бани.
«Я поехал в деревню. У меня есть друг, у него на Ладожском озере есть домик, туда можно добраться только на лодке. Там нет сотовой связи, там нет автомобильных дорог. Первые три дня ломает, конечно, без связи, корёжит, крутит. А потом смотришь: «О, это же…книжная полка!»
Страха выпасть из рабочего процесса у меня нет, я ко всему этому не цепляюсь. И не цеплялся. И там на озере: рыбалочка, банька, березовые соки».
Спокойно насладиться банькой Жизневский теперь может разве что в подобных уединённых местах на частной территории. Потому что в городских банях с недавних пор ему приходится пожинать плоды свалившейся на него популярности.
«Уже было пару прецедентов, когда люди начали подходить ко мне прям в парилке. «Ой, слушай, а это ты, да?» Я переживал за баньку. Я туда хожу 13 лет… Но бывают любопытные истории. Один раз мне голый человек на полном серьёзе, стоя передо мной, говорит: «А вот смотри, Бродского вот это стихотворение очень интересное: Прощай, позабудь и не обессудь…» В общем, хорошее место, где можно встретиться с интересными людьми».
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