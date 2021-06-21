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Евгений Гришковец извинился перед Земфирой, которая подала на него в суд

21 июня
2021 год

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21 июня 2021
54-летний писатель, драматург и актёр Евгений Гришковец записал 5-минутное видео с извинениями в адрес 44-летней певицы Земфиры, которое опубликовал канал «Дождь».

Евгений Гришковец извинился перед Земфирой, которая подала на него в суд

27 мая на канале вышел выпуск программы Михаила Козырева «Би Коз», гостем которой стал Евгений Гришковец. Инфоповодом для беседы послужил выход новой пластинки Гришковца и группы «Бигуди» «Человеку – человек». Когда беседа свернула в сторону обсуждения нового альбома Земфиры, Гришковец высказался с резкой критикой пластинки и самой певицы, уверенно назвав её наркоманкой. Земфира расстроилась, потеряла сон и подала на Гришковца судебный иск, оценив причинённый ей моральный ущерб в полтора миллиона рублей.

Гришковец, конечно же, никак не ожидал, что его попросят отвечать за свои слова. Артист сразу же записал видео-обращение, в котором признался, что сожалеет о своих резких, необдуманных и категоричных словах. Своё покаяние Евгений начал с грубой лести: «Её новый альбом для меня бесспорно является самым долгожданным музыкальным событием в жизни нашей страны в этом году». А затем перешёл непосредственно к извинениям и оправданиям: «Это высказывание случилось в прямом эфире, в интервью, практически дружеского разговора, мы с Михаилом Козыревым давние добрые друзья, это был свободный разговор, то есть то, что я сказал о Земфире, не было осмысленным, обдуманным, осознанным, подготовленным, а главное мотивированным манифестом, с которым я явился на канал «Дождь». Нет, эта тема всплыла случайно. Возник спор, потому что с моим мнением Козырев не согласился категорически. Сама дискуссионность придала мне жару. Я честно скажу, абсолютно искренне, что пожалел о своём высказывании ещё в процессе разговора. Пожалел не по причине опасения юридических последствий или скандала, а пожалел, что был категоричен, груб, позволил себе гнев. Мне вообще это свойственно – категоричность и резкость высказываний, о чем я неоднократно в жизни жалел. Язык мой – враг мой. Я был излишне эмоционален. Это было лишнее высказывание. Особенно в публичном пространстве. Такого надо избегать. Я жалею, что мои слова послужили причиной переживаний, возможно, душевных мук самой Земфиры и преданных её поклонников, которым небезразлично моё мнение».

При этом писатель сообщил, что не будет говорить о причинах, по которым он обозвал певицу нароманкой: «Но говорить о причинах моего высказывания, почему я так высказался и на каком фоне это происходило, я не буду, иначе это будут не слова извинения, а уловки. Я готов за свой поступок принести искренние извинения. Сожалею, что это произошло».

Гришковец объяснил, что не знает, как надо себя вести в подобных ситуациях, ведь у него нет опыта судебных процессов: «Слово не воробей, вылетит – не поймаешь. Теперь последствия. У меня вообще нет никакого опыта судебных процессов такого рода. Я не ожидал, что Земфира может так поступить. Для меня это изумление. У меня не было возможности проконсультироваться с адвокатами и юристами. Я не знаю, что я сейчас должен делать в связи с этим. Сейчас я вижу свою задачу, чтобы выйти из случившегося достойно и по-человечески»
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Евгений Гришковец извинился перед Земфирой, которая подала на него в суд фотографии
Евгений Гришковец извинился перед Земфирой, которая подала на него в суд фотографии
Евгений Гришковец извинился перед Земфирой, которая подала на него в суд фотографии
Евгений Гришковец извинился перед Земфирой, которая подала на него в суд фотографии
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