Агния Дитковските вышла замуж второй раз

33-летняя актриса Агния Дитковските тщательно скрывает свою личную жизнь, однако звездному порталу PEOPLETALK удалось узнать, что звезда второй раз сыграла свадьбу. Причём тайно и довольно скромно – пара не стала устраивать пышное торжество, ограничившись ужином в узком семейном кругу. По информации издания, её избранником стал совладелец ресторанной сети Lucky Group Богдан Панченко. Влюбленные расписались в одном из столичных загсов несколько дней назад.
фото: Агния Дитковските с Богданом Панченко
СМИ сообщили об их романе в начале февраля этого года. Зимой возлюбленные совершили романтическое путешествие на Мальдивы. Об избраннике звезды фильма «ЖАRА» мало что известно, он непубличный человек. Его ресторанной сети принадлежат столичные заведения Margarita Bistro, Lucky Izakaya, Koji и другие. По данным телеграм-канала «Антиглянец», Богдан — младший брат бизнесмена и тусовщика из 90-х Коли Урагана. Последний является близким другом диджея Smash и Павла Деревянко.
фото: Агния Дитковските и Алексей Чадов
Напомним, что Агния девять лет состояла в браке с актёром Алексеем Чадовым, с которым познакомилась на съёмках фильма «Жара». У пары родился ребёнок Фёдор. Артисты периодически расставались и возобновляли отношения, а шесть лет назад приняли решение развестись. Супруги никак не комментировали причины расставания. Однако, по слухам, Агния ревновала мужа к партнёршам в кино.
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