Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Александра Головина обвинили в домогательствах

21 июня
2021 год

Лайфстайл >>
21 июня 2021
Актёра Александра Головина обвинили в сексуальных домогательствах. Артистка театра и кино Дарья Митичашвили поделилась подробностями о случившемся в интервью порталу «360».

Александра Головина обвинили в домогательствах

По словам Дарьи, инцидент произошёл в пятницу вечером. В субботу артистка уже написала заявление в полицию. Дарья заявила, что Головин подошёл к ней около ресторана в Камергерском переулке. Дарья была с друзьями и уже собиралась уходить, когда почувствовала прикосновения к ногам.

«Мы с друзьями стояли и прощались на улице, в то время как я почувствовала, что кто-то проводит рукой по внутренней стороне моей ноги вверх — под юбку. Я, естественно, отпрыгнула в сторону, но потом решила сообщить человеку, что вообще-то это не просто неприятно, но и чудовищно! И вместо извинений я услышала в свой адрес ещё кучу неприятностей. Сопровождающие его друзья убеждали меня, что такое поведение простительно для актёра».

Девушка описала ситуацию в своём Инстаграме, отметив, что она не считает прошлое Головина и его «заслуги» смягчающим обстоятельством для такого поведения.

Александра Головина обвинили в домогательствах

«Вам обязательно нахамит девушка по телефону экстренной помощи. Вас обязательно поднимут на смех полицейские. А, да, вам ещё, конечно же, посоветуют расценивать происходящее как комплимент. Вы в принципе не можете быть уверены в своей безопасности. Особенно если вы девушка. Ведь ваша юбка — это приглашение. Ваш выход в бар с друзьями — это повод. Отсутствие у вас необходимой физической силы — это приятный бонус. Мне наплевать насколько известен мужчина (если это слово вообще подходит в данной ситуации). Мне наплевать на то, что возможно когда-то он сделал что-то полезное. Мне наплевать вообще на все «смягчающие» моменты. ТАКОГО БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО! Не должен актер А. Головин залезать своими грязными руками вам под юбку. И чистыми тоже. И даже в перчатках, если вы не давали согласия! Не должны девушки, стоящие рядом, хихикать и улыбаться ему в тот момент, когда ты спрашиваешь, в своём ли он уме. Не должен человек вместо извинений продолжать поливать тебя помоями».

Агент актёра, Анна Стародумова, прокомментировала обвинения в интервью «Пятому каналу». Она считает, что всё это клевета и ложь.

«Он ни к кому не приставал. Всё это наглая ложь и провокация. Он не из таких людей, которые будут к кому-то приставать. Никому не известные артистки просто хотят попиариться. Всё, больше ничего об этом не думаю. Саша точно ни до кого не домогался. Ему это не надо».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Бывшая девушка Александра Головина недовольна размером алиментов
Суд обязал Александра Головина платить алименты внебрачной дочери
Суд признал Александра Головина отцом ребенка Светланы Белогуровой
Поиск по меткам
Женщины / ФеминизмЗвёздыконфликт
персоны
Александр ГоловинДарья Митичашвили

фотографии >>
Александра Головина обвинили в домогательствах фотографии
Александра Головина обвинили в домогательствах фотографии
Александра Головина обвинили в домогательствах фотографии
Александра Головина обвинили в домогательствах фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Андрей Егоров
17 июня ушёл из жизни актёр Андрей Егоров.
Анатолий Сусеков
16 июня ушёл из жизни кинооператор Анатолий Сусеков.

День рождения >>

Наталья Варлей
Кирилл Гребенщиков
Людмила Иванова
Юозас Киселюс
Светлана Крючкова
Александр Мохов
Алексей Никулин
Елена Плаксина
Николай Токарев
Клаус Мария Брандауэр
Марцин Дороциньский
Крис Кристофферсон
Брюс Кэмпбелл
Эмманюэль Сенье
Владимир Смирнов (II)
Мерил Стрип
все родившиеся 22 июня >>

Афиша кино >>

Ледяной драйв
боевик, триллер
США, 2021
Таксист
драма, криминальный фильм, триллер
США, 1976
Звук металла
драма, мелодрама, музыкальный фильм
США, 2019
Человек, который продал свою кожу
драма, социальная драма, экранизация
Тунис, Бельгия, Франция, Германия, Швеция, 2020
Бендер: Начало
драма, комедия, приключения
Россия, 2021
Жвалы
комедия, фэнтези
Франция, Бельгия, 2020
Кукла
фильм ужасов
Мексика, 2021
Мейер Лански
биография, драма, криминальный фильм, триллер
США, 2021
Проклятый чиновник
комедия
Россия, 2021
Рок Дог 2
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
США, 2021
С значит счастье
детский фильм, семейное кино, фэнтези, экранизация
Австралия, 2019
Полночь в Париже
комедия, мелодрама, мистика, фэнтези
Испания, США, 2011
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен