Александра Головина обвинили в домогательствах

Актёра Александра Головина
обвинили в сексуальных домогательствах. Артистка театра и кино Дарья Митичашвили
поделилась подробностями о случившемся в интервью порталу «360
».
По словам Дарьи, инцидент произошёл в пятницу вечером. В субботу артистка уже написала заявление в полицию. Дарья заявила, что Головин подошёл к ней около ресторана в Камергерском переулке. Дарья была с друзьями и уже собиралась уходить, когда почувствовала прикосновения к ногам.
«Мы с друзьями стояли и прощались на улице, в то время как я почувствовала, что кто-то проводит рукой по внутренней стороне моей ноги вверх — под юбку. Я, естественно, отпрыгнула в сторону, но потом решила сообщить человеку, что вообще-то это не просто неприятно, но и чудовищно! И вместо извинений я услышала в свой адрес ещё кучу неприятностей. Сопровождающие его друзья убеждали меня, что такое поведение простительно для актёра».
Девушка описала ситуацию в своём Инстаграме
, отметив, что она не считает прошлое Головина и его «заслуги»
смягчающим обстоятельством для такого поведения.
«Вам обязательно нахамит девушка по телефону экстренной помощи. Вас обязательно поднимут на смех полицейские. А, да, вам ещё, конечно же, посоветуют расценивать происходящее как комплимент. Вы в принципе не можете быть уверены в своей безопасности. Особенно если вы девушка. Ведь ваша юбка — это приглашение. Ваш выход в бар с друзьями — это повод. Отсутствие у вас необходимой физической силы — это приятный бонус. Мне наплевать насколько известен мужчина (если это слово вообще подходит в данной ситуации). Мне наплевать на то, что возможно когда-то он сделал что-то полезное. Мне наплевать вообще на все «смягчающие» моменты. ТАКОГО БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО! Не должен актер А. Головин залезать своими грязными руками вам под юбку. И чистыми тоже. И даже в перчатках, если вы не давали согласия! Не должны девушки, стоящие рядом, хихикать и улыбаться ему в тот момент, когда ты спрашиваешь, в своём ли он уме. Не должен человек вместо извинений продолжать поливать тебя помоями».
Агент актёра, Анна Стародумова, прокомментировала обвинения в интервью «Пятому каналу
». Она считает, что всё это клевета и ложь.
«Он ни к кому не приставал. Всё это наглая ложь и провокация. Он не из таких людей, которые будут к кому-то приставать. Никому не известные артистки просто хотят попиариться. Всё, больше ничего об этом не думаю. Саша точно ни до кого не домогался. Ему это не надо».
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