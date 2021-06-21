«Я не вижу разницы между полами»: Мерьем Узерли о феминизме

Мерьем Узерли
дала интервью изданию «OK!
», в котором рассказала о родителях, феминизме и жизни до и после «Великолепного века
».
Российскому зрителю Мерьем запомнилась по роли Хюррем-султан в сериале «Великолепный век». Но несмотря на то, что яркий персонаж «запал в душу»
и «полюбился»
многим, сама актриса вспоминает Хюррем без особого трепета, ведь съёмки в проекте отняли у неё много сил и буквально лишили энергии.
«Хюррем очень могущественная. Очень непростая. Она забрала всю мою энергию. В течение трех лет, пока шли съемки сериала, Мерием не существовало. Её место заняла Хюррем — настолько эта личность сильна. Прежде чем попасть в этот проект, я десять лет играла в театре, и эта роль стала для меня дверью в совершенно новый мир. И, конечно, очень сильно на меня повлияла. Я знаю, что для большинства зрителей это моя главная роль, но сама я смотрю на это по-другому. Для меня нет такого: эта роль хуже, эта — лучше. Каждая роль для меня особенная. Я их не сравниваю».
Узерли порассуждала и на тему феминизма. Артистка заявила, что это течение не сводится к борьбе с мужчинами и, по её мнению, не должно иметь ничего общего с конкуренцией.
«В нашем обществе огромный дисбаланс: в большинстве стран женщины, выполняя ту же работу, что мужчины, на тех должностях, получают намного меньше денег. Еще одна важная проблема — насилие. То, что всё это происходит в 2021 году, — безумие! Нам нужно как можно больше говорить об этих вещах, нужно распространять информацию. Феминизм - это определенно не борьба с мужчинами. Я не вижу разницы между полами. На мой взгляд, мы все одинаковые. Мы люди. Но общество создало эту странную, нездоровую конкуренцию. По-моему, чем отстаивать феминизм, лучше бороться за равенство, за уважение к каждому человеку — вне зависимости от его пола, цвета кожи и происхождения».
Актриса рассказала о своём детстве и родителях. Отец Узерли увлекался философией и это определённым образом повлияло на воспитание девочки.
«Мой папа изучал философию. Когда я была маленькой, он спрашивал меня: «Почему корова ест зеленую траву и дает белое молоко?», «Что было раньше — курица или яйцо?» и всякое такое. Сейчас, когда я взрослая, эти вопросы кажутся простыми, но в детстве я долго думала над ответами. Разговоры на философские темы и прослушивание классической музыки у нас в семье было обычным делом».
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