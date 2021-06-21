«Пришлось научиться скрывать токсикоз в кадре»: Елизавета Арзамасова о съёмках во время беременности

26-летняя Елизавета Арзамасова
и её супруг 47-летний Илья Авербух
не так давно сообщили о том, что ждут ребёнка
. Об особенностях съёмок во время беременности актриса рассказала в интервью изданию «7 Дней
».
Несмотря на своё положение, Елизавета не отказалась от работы: она продолжает играть в театре и сниматься в кино. Арзамасова рассказала, что уже была в положении, когда начала работу над новым сатирическим фильмом Сарика Андреасяна
«Проклятый чиновник
». Актриса призналась, что во время съёмок скрывала симптомы токсикоза и постоянно боролась с сонливостью.
«Пришлось научиться скрывать токсикоз в кадре. В связи с новым для меня физическим состоянием я наверняка была «странненькой»: то излишне медлительной, то, наоборот, в приливе восторга, то засыпающей между дублями. Только слышу команду «Стоп, снято!», моментально — спать...»
По словам Елизаветы, атмосфера на площадке была очень доброжелательной, режиссёр и группа заботились о ней. Актриса добавила, что большой радостью для неё было не только работать с исполнителем главной роли, но и встретить на съёмках её «экранную» бабушку по сериалу «Папины дочки
» актрису Ольгу Волкову
.
«Работа часто не дает артистам увидеться годами — при всём нежнейшем отношении. Огромное удовольствие было работать и с исполнителем главной роли Максимом Лагашкиным, остроумным человеком и прекрасным актером».
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